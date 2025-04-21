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21.04.2025, 18:10

За игру с законом — под арест: казахстанец попал под суд за скрытый номер авто

Новости Казахстана 0 316

Житель Алматы пошёл на хитрость, чтобы избежать штрафов, но вместо этого оказался на скамье подсудимых. Водителя автомобиля ВАЗ задержали за умышленное сокрытие госномера, сообщили в пресс-службе департамента полиции города, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

 

 

Фото: пресс-служба ДП Алматы
Фото: пресс-служба ДП Алматы

Что произошло

21 апреля 2025 года сотрудники полиции выявили факт намеренного заклеивания регистрационного номера на автомобиле. Нарушитель рассчитывал, что таким образом его действия не будут зафиксированы автоматическими системами видеонаблюдения.

Однако обман не удался – мужчину задержали, и дело было передано в суд.

По решению суда:

  • водителю назначили административный арест;

  • мера наказания вступила в силу немедленно.

Почему это серьёзное нарушение

Как подчеркнули в полиции Алматы, попытка скрыть номер автомобиля – это не просто шалость, а сознательное и опасное нарушение правил дорожного движения.

«Любой водитель, стремящийся скрыть свои действия, представляет потенциальную угрозу для окружающих. Мы призываем к персональной ответственности. Не ищите лазеек – соблюдайте правила. Только так можно обеспечить настоящую безопасность на дорогах», — заявил глава управления местной полицейской службы Серик Шумаев.

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