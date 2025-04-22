Загадочная кража: у казахстанки с банковского счета исчезли 600$: деньги оказались в ЮАР

Полиция Акмолинской области расследует загадочную кражу с карты 24-летней жительницы Кокшетау — со счёта пропали около 600 долларов США. Примечательно, что транзакции были проведены в другую страну, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ
По информации департамента полиции, девушка обнаружила пропажу 600 долларов 17 апреля. Деньги исчезли с её счёта без каких-либо действий с её стороны.
Ключевые детали инцидента:
Девушка не совершала никаких переводов и не входила в приложение в день исчезновения средств;
Неизвестные лица с ней не связывались, звонков с подозрительных номеров она не получала;
Деньги были списаны тремя транзакциями, которые, как выяснилось, направлялись в ЮАР.
Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия и пытаются установить, каким образом средства были выведены со счёта:
Установлены факты переводов за границу;
Проверяются возможные уязвимости мобильного приложения;
Анализируются данные по IP-адресам, с которых проводились транзакции;
Оперативники ищут возможную причастность третьих лиц.
В регионе это уже не первый случай кражи денег с мобильного приложения. Ранее:
Житель Актобе обнаружил исчезновение 2 миллионов тенге после застолья с приятелем — позже выяснилось, что деньги снял сам друг. Несмотря на возврат суммы, мужчину привлекли к ответственности;
В Акмолинской области полиция расследует аналогичное дело: сосед подозревается в краже денег с телефона, к которому получил доступ в гостях у потерпевшего.
Полиция напоминает о мерах безопасности при использовании банковских приложений:
Никогда не передавайте телефон в руки малознакомым людям;
Используйте двухфакторную аутентификацию;
Установите запрет на переводы за границу, если не планируете их совершать;
Регулярно проверяйте уведомления от банка.
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