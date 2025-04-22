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21.04.2025, 19:19

Загадочная кража: у казахстанки с банковского счета исчезли 600$: деньги оказались в ЮАР

Новости Казахстана 0 346

Полиция Акмолинской области расследует загадочную кражу с карты 24-летней жительницы Кокшетау — со счёта пропали около 600 долларов США. Примечательно, что транзакции были проведены в другую страну, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Что произошло

По информации департамента полиции, девушка обнаружила пропажу 600 долларов 17 апреля. Деньги исчезли с её счёта без каких-либо действий с её стороны.

Ключевые детали инцидента:

  • Девушка не совершала никаких переводов и не входила в приложение в день исчезновения средств;

  • Неизвестные лица с ней не связывались, звонков с подозрительных номеров она не получала;

  • Деньги были списаны тремя транзакциями, которые, как выяснилось, направлялись в ЮАР.

Что делают полицейские

Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия и пытаются установить, каким образом средства были выведены со счёта:

  • Установлены факты переводов за границу;

  • Проверяются возможные уязвимости мобильного приложения;

  • Анализируются данные по IP-адресам, с которых проводились транзакции;

  • Оперативники ищут возможную причастность третьих лиц.

Не первый случай

В регионе это уже не первый случай кражи денег с мобильного приложения. Ранее:

  • Житель Актобе обнаружил исчезновение 2 миллионов тенге после застолья с приятелем — позже выяснилось, что деньги снял сам друг. Несмотря на возврат суммы, мужчину привлекли к ответственности;

  • В Акмолинской области полиция расследует аналогичное дело: сосед подозревается в краже денег с телефона, к которому получил доступ в гостях у потерпевшего.

Что делать, чтобы не стать жертвой

Полиция напоминает о мерах безопасности при использовании банковских приложений:

  • Никогда не передавайте телефон в руки малознакомым людям;

  • Используйте двухфакторную аутентификацию;

  • Установите запрет на переводы за границу, если не планируете их совершать;

  • Регулярно проверяйте уведомления от банка.

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