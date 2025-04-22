Загадочная кража: у казахстанки с банковского счета исчезли 600$: деньги оказались в ЮАР

Полиция Акмолинской области расследует загадочную кражу с карты 24-летней жительницы Кокшетау — со счёта пропали около 600 долларов США. Примечательно, что транзакции были проведены в другую страну, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ

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Что произошло

По информации департамента полиции, девушка обнаружила пропажу 600 долларов 17 апреля. Деньги исчезли с её счёта без каких-либо действий с её стороны.

Ключевые детали инцидента:

Девушка не совершала никаких переводов и не входила в приложение в день исчезновения средств;

Неизвестные лица с ней не связывались, звонков с подозрительных номеров она не получала;

Деньги были списаны тремя транзакциями, которые, как выяснилось, направлялись в ЮАР.

Что делают полицейские

Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия и пытаются установить, каким образом средства были выведены со счёта:

Установлены факты переводов за границу;

Проверяются возможные уязвимости мобильного приложения;

Анализируются данные по IP-адресам, с которых проводились транзакции;

Оперативники ищут возможную причастность третьих лиц.

Не первый случай

В регионе это уже не первый случай кражи денег с мобильного приложения. Ранее:

Житель Актобе обнаружил исчезновение 2 миллионов тенге после застолья с приятелем — позже выяснилось, что деньги снял сам друг. Несмотря на возврат суммы, мужчину привлекли к ответственности;

В Акмолинской области полиция расследует аналогичное дело: сосед подозревается в краже денег с телефона, к которому получил доступ в гостях у потерпевшего.

Что делать, чтобы не стать жертвой

Полиция напоминает о мерах безопасности при использовании банковских приложений: