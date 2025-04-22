В Казахстане обнародован список крупнейших налоговых должников

Более 15 тысяч компаний по всей стране оказались в списке юридических лиц с задолженностью по налогам. Некоторые суммы достигают десятков миллиардов тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Комитет государственных доходов опубликовал обновлённые данные о налоговой задолженности организаций на 1 апреля 2025 года. В перечень вошли юридические лица и их подразделения, чей долг превышает 150 месячных расчетных показателей (589 800 тенге) и не погашен в течение четырёх месяцев с момента возникновения.
Общий список включает свыше 15 тысяч предприятий, среди которых выделяются компании с многомиллиардными долгами.
Ниже представлены организации, задолженность которых превышает 2,5 млрд тенге:
Ai-To Progress (г. Алматы) – 104,1 млрд тенге
TEX ALLIANCE (Алматинская область) – 94,08 млрд тенге
Alpha-bet ("Альфа-Бэт", г. Алматы) – 88,1 млрд тенге
Букмекерская контора OLIMP KZ (г. Алматы) – 80,2 млрд тенге
GB Invest (Алматинская область) – 43,5 млрд тенге
Кастинг (г. Алматы) – 18,1 млрд тенге
Совместное предприятие "КазГерСтрой" (г. Астана) – 8,9 млрд тенге
ПФД Интернэшнл, Атырауский филиал – 3,8 млрд тенге
ФортСтрой-Т (г. Астана) – 3,6 млрд тенге
GL-TRANSPORT (г. Алматы) – 3,5 млрд тенге
БатысНефтеТрэйд (г. Алматы) – 3,5 млрд тенге
Корпорация MAG (г. Алматы) – 3,03 млрд тенге
CaspiOilGas (г. Алматы) – 2,7 млрд тенге
Актобе Электросетьстрой (Актюбинская область) – 2,5 млрд тенге
Aktobe Smart Tech (Актюбинская область) – 2,5 млрд тенге
Компании, чья задолженность не погашается длительное время, могут столкнуться с рядом последствий:
Блокировка расчетных счетов
Ограничение на участие в государственных закупках
Судебные разбирательства и принудительное взыскание
Повышенное внимание со стороны контролирующих органов
Публикация списка крупных должников — очередной шаг налоговых органов в сторону повышения прозрачности и ужесточения контроля за дисциплиной платежей. Это также сигнал бизнес-сообществу о необходимости своевременно исполнять налоговые обязательства.
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