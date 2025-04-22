В Казахстане обнародован список крупнейших налоговых должников

Более 15 тысяч компаний по всей стране оказались в списке юридических лиц с задолженностью по налогам. Некоторые суммы достигают десятков миллиардов тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS .

Фото: gov.kz

Кто попал в список?

Комитет государственных доходов опубликовал обновлённые данные о налоговой задолженности организаций на 1 апреля 2025 года. В перечень вошли юридические лица и их подразделения, чей долг превышает 150 месячных расчетных показателей (589 800 тенге) и не погашен в течение четырёх месяцев с момента возникновения.

Общий список включает свыше 15 тысяч предприятий, среди которых выделяются компании с многомиллиардными долгами.

Топ-15 крупнейших должников

Ниже представлены организации, задолженность которых превышает 2,5 млрд тенге:

Ai-To Progress (г. Алматы) – 104,1 млрд тенге TEX ALLIANCE (Алматинская область) – 94,08 млрд тенге Alpha-bet ("Альфа-Бэт", г. Алматы) – 88,1 млрд тенге Букмекерская контора OLIMP KZ (г. Алматы) – 80,2 млрд тенге GB Invest (Алматинская область) – 43,5 млрд тенге Кастинг (г. Алматы) – 18,1 млрд тенге Совместное предприятие "КазГерСтрой" (г. Астана) – 8,9 млрд тенге ПФД Интернэшнл, Атырауский филиал – 3,8 млрд тенге ФортСтрой-Т (г. Астана) – 3,6 млрд тенге GL-TRANSPORT (г. Алматы) – 3,5 млрд тенге БатысНефтеТрэйд (г. Алматы) – 3,5 млрд тенге Корпорация MAG (г. Алматы) – 3,03 млрд тенге CaspiOilGas (г. Алматы) – 2,7 млрд тенге Актобе Электросетьстрой (Актюбинская область) – 2,5 млрд тенге Aktobe Smart Tech (Актюбинская область) – 2,5 млрд тенге

Что грозит должникам?

Компании, чья задолженность не погашается длительное время, могут столкнуться с рядом последствий:

Блокировка расчетных счетов

Ограничение на участие в государственных закупках

Судебные разбирательства и принудительное взыскание

Повышенное внимание со стороны контролирующих органов

Заключение

Публикация списка крупных должников — очередной шаг налоговых органов в сторону повышения прозрачности и ужесточения контроля за дисциплиной платежей. Это также сигнал бизнес-сообществу о необходимости своевременно исполнять налоговые обязательства.