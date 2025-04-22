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21.04.2025, 20:27

В Казахстане обнародован список крупнейших налоговых должников

Новости Казахстана 0 396

Более 15 тысяч компаний по всей стране оказались в списке юридических лиц с задолженностью по налогам. Некоторые суммы достигают десятков миллиардов тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Кто попал в список?

Комитет государственных доходов опубликовал обновлённые данные о налоговой задолженности организаций на 1 апреля 2025 года. В перечень вошли юридические лица и их подразделения, чей долг превышает 150 месячных расчетных показателей (589 800 тенге) и не погашен в течение четырёх месяцев с момента возникновения.

Общий список включает свыше 15 тысяч предприятий, среди которых выделяются компании с многомиллиардными долгами.

Топ-15 крупнейших должников

Ниже представлены организации, задолженность которых превышает 2,5 млрд тенге:

  1. Ai-To Progress (г. Алматы) – 104,1 млрд тенге

  2. TEX ALLIANCE (Алматинская область) – 94,08 млрд тенге

  3. Alpha-bet ("Альфа-Бэт", г. Алматы) – 88,1 млрд тенге

  4. Букмекерская контора OLIMP KZ (г. Алматы) – 80,2 млрд тенге

  5. GB Invest (Алматинская область) – 43,5 млрд тенге

  6. Кастинг (г. Алматы) – 18,1 млрд тенге

  7. Совместное предприятие "КазГерСтрой" (г. Астана) – 8,9 млрд тенге

  8. ПФД Интернэшнл, Атырауский филиал – 3,8 млрд тенге

  9. ФортСтрой-Т (г. Астана) – 3,6 млрд тенге

  10. GL-TRANSPORT (г. Алматы) – 3,5 млрд тенге

  11. БатысНефтеТрэйд (г. Алматы) – 3,5 млрд тенге

  12. Корпорация MAG (г. Алматы) – 3,03 млрд тенге

  13. CaspiOilGas (г. Алматы) – 2,7 млрд тенге

  14. Актобе Электросетьстрой (Актюбинская область) – 2,5 млрд тенге

  15. Aktobe Smart Tech (Актюбинская область) – 2,5 млрд тенге

Что грозит должникам?

Компании, чья задолженность не погашается длительное время, могут столкнуться с рядом последствий:

  • Блокировка расчетных счетов

  • Ограничение на участие в государственных закупках

  • Судебные разбирательства и принудительное взыскание

  • Повышенное внимание со стороны контролирующих органов

Заключение

Публикация списка крупных должников — очередной шаг налоговых органов в сторону повышения прозрачности и ужесточения контроля за дисциплиной платежей. Это также сигнал бизнес-сообществу о необходимости своевременно исполнять налоговые обязательства.

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