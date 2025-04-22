С 1 мая в Казахстане меняется порядок выезда мобильных медбригад

С 1 мая 2025 года в Казахстане вступают в силу новые правила работы мобильных медицинских бригад при поликлиниках. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, ссылаясь на необходимость повышения эффективности и сокращения времени ожидания при вызовах, сообщает Lada.kz
В Минздраве объяснили реформу многочисленными жалобами на длительное ожидание приезда скорой помощи.
По статистике, более 50% вызовов относятся к 4 категории срочности — это случаи, не угрожающие жизни, но требующие медицинского вмешательства (например, обострение хронических болезней).
Такие вызовы перегружают службы экстренной помощи и отвлекают ресурсы от действительно неотложных ситуаций.
Речь идет о состояниях, при которых:
нет прямой угрозы жизни пациента;
не требуется срочная госпитализация;
но необходимо медицинское вмешательство (повышенная температура, давление, легкие травмы и др.).
График работы мобильных бригад при поликлиниках
Теперь они будут выезжать на вызовы с 8:00 до 20:00 — в часы работы поликлиник.
Перенаправление вызовов 4-й категории
В рабочее время такие вызовы будут обслуживаться не скорой, а мобильными бригадами первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).
После 20:00 и в выходные дни
Все вызовы, включая 4 категорию, продолжат обслуживаться обычной скорой помощью.
Состав: одна бригада на 25 тысяч человек.
Принцип работы: по месту проживания или фактического пребывания пациента — независимо от прикрепления к поликлинике.
Состав команд:
Детям помощь будут оказывать с участием педиатров.
Взрослым — с привлечением узких специалистов (кардиологов, невропатологов и др.) при необходимости.
Задачи:
Реагирование на обращения 4-й категории;
Плановые осмотры пациентов на дому, особенно с хроническими заболеваниями;
Мониторинг состояния и предотвращение осложнений.
4 категория (мобильные бригады ПМСП) — до 60 минут.
Скорая помощь:
1 категория срочности — до 10 минут;
2 категория — до 15 минут;
3 категория — до 30 минут.
Набор номера 103 по-прежнему остается основным способом обращения за экстренной помощью.
Если состояние пациента угрожает жизни, скорая прибудет в любое время суток — независимо от графика или дня недели.
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