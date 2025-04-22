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21.04.2025, 21:43

С 1 мая в Казахстане меняется порядок выезда мобильных медбригад

Новости Казахстана 0 252

С 1 мая 2025 года в Казахстане вступают в силу новые правила работы мобильных медицинских бригад при поликлиниках. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, ссылаясь на необходимость повышения эффективности и сокращения времени ожидания при вызовах, сообщает Lada.kz

© Photo : акимат Алматы
© Photo : акимат Алматы

Почему потребовались изменения?

  • В Минздраве объяснили реформу многочисленными жалобами на длительное ожидание приезда скорой помощи.

  • По статистике, более 50% вызовов относятся к 4 категории срочности — это случаи, не угрожающие жизни, но требующие медицинского вмешательства (например, обострение хронических болезней).

  • Такие вызовы перегружают службы экстренной помощи и отвлекают ресурсы от действительно неотложных ситуаций.

Что такое 4-я категория срочности?

Речь идет о состояниях, при которых:

  • нет прямой угрозы жизни пациента;

  • не требуется срочная госпитализация;

  • но необходимо медицинское вмешательство (повышенная температура, давление, легкие травмы и др.).

Основные изменения с 1 мая:

  1. График работы мобильных бригад при поликлиниках
    Теперь они будут выезжать на вызовы с 8:00 до 20:00 — в часы работы поликлиник.

  2. Перенаправление вызовов 4-й категории
    В рабочее время такие вызовы будут обслуживаться не скорой, а мобильными бригадами первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).

  3. После 20:00 и в выходные дни
    Все вызовы, включая 4 категорию, продолжат обслуживаться обычной скорой помощью.

Как будут работать мобильные бригады ПМСП

  • Состав: одна бригада на 25 тысяч человек.

  • Принцип работы: по месту проживания или фактического пребывания пациента — независимо от прикрепления к поликлинике.

  • Состав команд:

    • Детям помощь будут оказывать с участием педиатров.

    • Взрослым — с привлечением узких специалистов (кардиологов, невропатологов и др.) при необходимости.

  • Задачи:

    • Реагирование на обращения 4-й категории;

    • Плановые осмотры пациентов на дому, особенно с хроническими заболеваниями;

    • Мониторинг состояния и предотвращение осложнений.

Время прибытия на вызов:

  • 4 категория (мобильные бригады ПМСП) — до 60 минут.

  • Скорая помощь:

    • 1 категория срочности — до 10 минут;

    • 2 категория — до 15 минут;

    • 3 категория — до 30 минут.

Вызов скорой — как и прежде

  • Набор номера 103 по-прежнему остается основным способом обращения за экстренной помощью.

  • Если состояние пациента угрожает жизни, скорая прибудет в любое время суток — независимо от графика или дня недели.

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