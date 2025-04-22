С 1 мая в Казахстане меняется порядок выезда мобильных медбригад

С 1 мая 2025 года в Казахстане вступают в силу новые правила работы мобильных медицинских бригад при поликлиниках. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, ссылаясь на необходимость повышения эффективности и сокращения времени ожидания при вызовах, сообщает Lada.kz