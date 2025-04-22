Нападение на замакима Шымкента: Руслан Берденов получил огнестрельное ранение (видео)

Заместитель акима Шымкента Руслан Берденов стал жертвой вооружённого нападения. Инцидент произошел 21 апреля возле здания акимата города. Подозреваемый в нападении задержан, проводится расследование, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Руслан Берденов. Фото: t.me/mazhilis_kz

Что произошло

По данным департамента полиции Шымкента, вечером 21 апреля у здания городского акимата был совершен вооружённый инцидент:

неизвестный открыл огонь, в результате чего пострадал один из сотрудников акимата;

пострадавший, как подтвердили его однопартийцы и представители Минздрава, — Руслан Берденов;

чиновник получил ранение и был срочно доставлен в больницу, где в настоящий момент проходит операция.

Пресс-служба управления здравоохранения Шымкента подтвердила факт госпитализации и уточнила, что состояние пострадавшего требует хирургического вмешательства.

Подозреваемый задержан

Сразу после происшествия подозреваемого задержали и водворили в изолятор временного содержания. По факту нападения возбуждено уголовное дело. В полиции подчеркнули, что ведется досудебное расследование, в рамках которого предстоит установить все обстоятельства и мотивы произошедшего.

Биография Руслана Берденова

Руслан Берденов — управленец с опытом работы как в частном, так и в государственном секторе. Его карьера включает:

Образование: 2006 год — окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "менеджмент"; 2009 год — получил степень MBA в КИМЭП.

Профессиональный путь: 2005–2007 гг. — работа в компании Almaty Kus (ОАО "Сеймар Груп"); 2007–2010 гг. — логистический координатор в Procter & Gamble LLP; 2010–2012 гг. — начальник отдела аренды в EASTCOMTRANS; 2012–2018 гг. — генеральный директор фармацевтической компании Akniet Pharmaceuticals; 2018–2019 гг. — член наблюдательного совета ТОО "АК НИЕТ"; 2019–2023 гг. — заместитель председателя наблюдательного совета Aq Niet Group; 2023–2025 гг. — депутат Мажилиса Парламента РК; с февраля 2025 года — заместитель акима города Шымкент.



Что известно сейчас

Полиция продолжает расследование. Главная задача правоохранительных органов — выяснить мотивы нападения и обеспечить безопасность государственных служащих. Общественность ожидает официальных комментариев от городских властей и медицинских служб по состоянию здоровья Берденова.