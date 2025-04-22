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21.04.2025, 23:14

Нападение на замакима Шымкента: Руслан Берденов получил огнестрельное ранение (видео)

Новости Казахстана 0 326

Заместитель акима Шымкента Руслан Берденов стал жертвой вооружённого нападения. Инцидент произошел 21 апреля возле здания акимата города. Подозреваемый в нападении задержан, проводится расследование, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Руслан Берденов. Фото: t.me/mazhilis_kz
Руслан Берденов. Фото: t.me/mazhilis_kz

Что произошло

По данным департамента полиции Шымкента, вечером 21 апреля у здания городского акимата был совершен вооружённый инцидент:

  • неизвестный открыл огонь, в результате чего пострадал один из сотрудников акимата;

  • пострадавший, как подтвердили его однопартийцы и представители Минздрава, — Руслан Берденов;

  • чиновник получил ранение и был срочно доставлен в больницу, где в настоящий момент проходит операция.

Пресс-служба управления здравоохранения Шымкента подтвердила факт госпитализации и уточнила, что состояние пострадавшего требует хирургического вмешательства.

Подозреваемый задержан

Сразу после происшествия подозреваемого задержали и водворили в изолятор временного содержания. По факту нападения возбуждено уголовное дело. В полиции подчеркнули, что ведется досудебное расследование, в рамках которого предстоит установить все обстоятельства и мотивы произошедшего.

Биография Руслана Берденова

Руслан Берденов — управленец с опытом работы как в частном, так и в государственном секторе. Его карьера включает:

  • Образование:

    • 2006 год — окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "менеджмент";

    • 2009 год — получил степень MBA в КИМЭП.

  • Профессиональный путь:

    • 2005–2007 гг. — работа в компании Almaty Kus (ОАО "Сеймар Груп");

    • 2007–2010 гг. — логистический координатор в Procter & Gamble LLP;

    • 2010–2012 гг. — начальник отдела аренды в EASTCOMTRANS;

    • 2012–2018 гг. — генеральный директор фармацевтической компании Akniet Pharmaceuticals;

    • 2018–2019 гг. — член наблюдательного совета ТОО "АК НИЕТ";

    • 2019–2023 гг. — заместитель председателя наблюдательного совета Aq Niet Group;

    • 2023–2025 гг. — депутат Мажилиса Парламента РК;

    • с февраля 2025 года — заместитель акима города Шымкент.

Что известно сейчас

Полиция продолжает расследование. Главная задача правоохранительных органов — выяснить мотивы нападения и обеспечить безопасность государственных служащих. Общественность ожидает официальных комментариев от городских властей и медицинских служб по состоянию здоровья Берденова.

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