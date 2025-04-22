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22.04.2025, 07:12

В Астане найден мёртвым сотрудник КНБ

Новости Казахстана 0 3 942

В столице Казахстана обнаружено тело сотрудника Комитета национальной безопасности. Обстоятельства его гибели пока остаются неясными. Информацию подтвердили в пресс-службе ведомства, сообщает Lada.kz

Фото: Единая платформа интернет-ресурсов госорганов
Фото: Единая платформа интернет-ресурсов госорганов

Где и когда нашли тело

Согласно официальным данным:

  • Инцидент произошёл в понедельник, 21 апреля.

  • Тело было обнаружено во дворе одного из жилых комплексов Астаны.

Что известно на данный момент

На текущий момент установлены следующие факты:

  • Личность погибшего подтверждена: он являлся действующим сотрудником КНБ.

  • Полиция начала досудебное расследование в рамках уголовно-процессуального законодательства.

  • Причины и обстоятельства смерти уточняются, официальные выводы пока не озвучены.

Комментарий КНБ

В пресс-релизе ведомства сообщается:

«Органами полиции начато досудебное расследование. Уточняются обстоятельства произошедшего».

Следственные действия продолжаются

Специалисты устанавливают возможные версии произошедшего, а также проверяют записи с камер наблюдения и опрашивают возможных свидетелей.

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