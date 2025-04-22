В Астане найден мёртвым сотрудник КНБ

В столице Казахстана обнаружено тело сотрудника Комитета национальной безопасности. Обстоятельства его гибели пока остаются неясными. Информацию подтвердили в пресс-службе ведомства, сообщает Lada.kz
Согласно официальным данным:
Инцидент произошёл в понедельник, 21 апреля.
Тело было обнаружено во дворе одного из жилых комплексов Астаны.
На текущий момент установлены следующие факты:
Личность погибшего подтверждена: он являлся действующим сотрудником КНБ.
Полиция начала досудебное расследование в рамках уголовно-процессуального законодательства.
Причины и обстоятельства смерти уточняются, официальные выводы пока не озвучены.
В пресс-релизе ведомства сообщается:
«Органами полиции начато досудебное расследование. Уточняются обстоятельства произошедшего».
Специалисты устанавливают возможные версии произошедшего, а также проверяют записи с камер наблюдения и опрашивают возможных свидетелей.
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