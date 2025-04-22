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22.04.2025, 07:36

Казахстанцам грозит штраф за просроченные права: когда и сколько придётся платить

Новости Казахстана 0 515

Забыть о сроке действия водительского удостоверения — не редкость. Однако важно знать, какие действия предпринять в случае просрочки, какие документы потребуются и нужно ли пересдавать экзамены. Рассказываем подробно, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto

Фото kolesa.kz
Фото kolesa.kz

Срок действия прав и когда лучше их менять

Срок действия водительского удостоверения в Казахстане составляет 10 лет. Однако заменить документ можно заранее — оптимально за 1–1,5 месяца до окончания срока. Это позволит избежать штрафов и ускорит процесс переоформления.

Что делать, если срок действия уже истёк

В случае просрочки водительских прав необходимо обратиться в специальный ЦОН (центр обслуживания населения) по месту жительства. Экзамены сдавать не потребуется, но придется собрать ряд документов:

Необходимые документы:

  • удостоверение личности;

  • медицинская справка по форме 073/у;

  • квитанция об оплате госпошлины — 4 915 тенге (1,25 МРП).

Важно: пока новое удостоверение не получено, управлять автомобилем с просроченными правами нельзя — это нарушение закона.

Как заменить права заранее — до истечения срока

При замене действующих прав можно воспользоваться удобным онлайн-сервисом через мобильное приложение eGov Mobile.

Пошаговая инструкция:

  1. Авторизуйтесь в eGov Mobile.

  2. Перейдите в раздел «Услуги», затем выберите «Вождение и транспорт»«Выдача водительских удостоверений».

  3. Укажите:

    • причину замены прав;

    • ЦОН для получения готового документа;

    • фото и подпись;

    • номер телефона.

  4. Оплатите госпошлину (4 915 тенге).

  5. Подпишите заявление через Face/Touch ID.

  6. Ожидайте уведомление об одобрении заявки.

После подтверждения водительское удостоверение можно получить в указанном ЦОНе. До этого момента старое удостоверение продолжает действовать, если не истёк его срок.

Дополнительно: можно использовать фото из последнего удостоверения личности или паспорта, если они были выданы не более трёх лет назад.

Замена прав при открытии новой категории

Если вы добавляете новую категорию в свои водительские права, потребуется более обширный список документов:

Что нужно:

  • удостоверение личности;

  • медицинская справка;

  • свидетельство об окончании автошколы;

  • для категорий C, D1, D, Tm, Tb — документ, подтверждающий наличие водительского стажа.

Штраф за просроченные права

Согласно статье 612, часть 2 КоАП РК, вождение с просроченным удостоверением карается штрафом в размере 20 МРП — это 78 640 тенге.

Почему выгоднее менять права заранее

  • Не требуется медсправка.

  • Меньше документов — достаточно удостоверения личности и оплаты пошлины.

  • Ускоренное оформление, включая возможность подачи заявки через банковские приложения с доступом к разделу "Госуслуги".

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