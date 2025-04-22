Казахстанцам грозит штраф за просроченные права: когда и сколько придётся платить

Забыть о сроке действия водительского удостоверения — не редкость. Однако важно знать, какие действия предпринять в случае просрочки, какие документы потребуются и нужно ли пересдавать экзамены. Рассказываем подробно, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto
Срок действия водительского удостоверения в Казахстане составляет 10 лет. Однако заменить документ можно заранее — оптимально за 1–1,5 месяца до окончания срока. Это позволит избежать штрафов и ускорит процесс переоформления.
В случае просрочки водительских прав необходимо обратиться в специальный ЦОН (центр обслуживания населения) по месту жительства. Экзамены сдавать не потребуется, но придется собрать ряд документов:
Необходимые документы:
удостоверение личности;
медицинская справка по форме 073/у;
квитанция об оплате госпошлины — 4 915 тенге (1,25 МРП).
Важно: пока новое удостоверение не получено, управлять автомобилем с просроченными правами нельзя — это нарушение закона.
При замене действующих прав можно воспользоваться удобным онлайн-сервисом через мобильное приложение eGov Mobile.
Пошаговая инструкция:
Авторизуйтесь в eGov Mobile.
Перейдите в раздел «Услуги», затем выберите «Вождение и транспорт» → «Выдача водительских удостоверений».
Укажите:
причину замены прав;
ЦОН для получения готового документа;
фото и подпись;
номер телефона.
Оплатите госпошлину (4 915 тенге).
Подпишите заявление через Face/Touch ID.
Ожидайте уведомление об одобрении заявки.
После подтверждения водительское удостоверение можно получить в указанном ЦОНе. До этого момента старое удостоверение продолжает действовать, если не истёк его срок.
Дополнительно: можно использовать фото из последнего удостоверения личности или паспорта, если они были выданы не более трёх лет назад.
Если вы добавляете новую категорию в свои водительские права, потребуется более обширный список документов:
Что нужно:
удостоверение личности;
медицинская справка;
свидетельство об окончании автошколы;
для категорий C, D1, D, Tm, Tb — документ, подтверждающий наличие водительского стажа.
Согласно статье 612, часть 2 КоАП РК, вождение с просроченным удостоверением карается штрафом в размере 20 МРП — это 78 640 тенге.
Не требуется медсправка.
Меньше документов — достаточно удостоверения личности и оплаты пошлины.
Ускоренное оформление, включая возможность подачи заявки через банковские приложения с доступом к разделу "Госуслуги".
Комментарии0 комментарий(ев)