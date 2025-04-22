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22.04.2025, 08:34

Депозиты с высокой доходностью в Казахстане: как защитить свои сбережения от рисков

Новости Казахстана 0 505

С начала 2025 года банки Казахстана значительно повысили ставки по краткосрочным сберегательным депозитам, что делает этот инструмент более привлекательным для тех, кто хочет сохранить и приумножить свои сбережения, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Однако, несмотря на высокие проценты, такие депозиты имеют свои особенности, которые важно учитывать, чтобы не потерять деньги. В этой статье мы рассмотрим основные моменты, на которые стоит обратить внимание при выборе депозита.

Правило 1: Сравнить условия в разных банках

Перед тем как выбрать депозит, важно тщательно сравнить условия, предлагаемые различными банками. Банковские ставки могут варьироваться, а также существуют отличия по минимальной сумме вклада, срокам и возможностям пополнения. Рассмотрим пример условий для краткосрочных сберегательных депозитов в разных банках:

Условия краткосрочных сберегательных депозитов в Казахстане
Банк Депозит Мин. сумма Мин. месяцев Ставка Пополнение
Bereke Bereke депозит 5 000 ₸ 3 17,5% Нет
CenterCredit Рахмет 500 000 ₸ 3 17,8% Нет
Eurasian TURBO Deposit
Накопительный		 1 000 ₸ 3 18,2%* Нет
Forte Сберегательный вклад 100 000 ₸ 3 14,9% Да
Freedom Капитал 500 000 ₸ 3 17% Нет
Halyk Максимальный 15 000 ₸ 3 17,3% Нет
HomeCredit Сберегательный акционный 100 000 ₸ 3 18,5% Нет
Jusan Jusan сберегательный + 10 000 ₸ 6 16,1% Да
Kaspi Накопительный 100 000 ₸ 3 18% Да
Nurbank Нур Алтын
Сберегательный		 5 000 ₸ 3 17,5% Нет
RBK SAFE 15 000 ₸ 3 17% Нет
VTB Доходный 100 000 ₸ 3 16,1% Нет

 

*Для новых вкладчиков (либо если все вклады закрыты не менее 30 дней назад).
Оформляется только в филиалах банка.

Что важно учитывать:

  • Процентные ставки: небольшая разница в процентах может существенно повлиять на вашу доходность.

  • Минимальная сумма депозита: чем больше сумма, тем выше может быть доход, но важно не вложить все средства, чтобы не оказаться в затруднительном положении.

  • Возможность пополнения: возможность пополнить депозит может быть полезной в случае необходимости внести дополнительные средства без потери процентов.

Помимо этих факторов, важно обратить внимание на удобство пользования: наличие мобильных приложений, банкоматов, а также наличие комиссий за операции и другие скрытые расходы.

Правило 2: Не ошибиться с суммой депозита

Прежде чем открыть сберегательный вклад, важно рассчитать, сколько денег можно вложить, не нарушив своих финансовых обязательств. Депозит блокирует средства до окончания срока действия договора, и если вы решите снять деньги раньше, это может повлиять на вашу доходность.

Риски досрочного снятия средств:

  • Потеря процентов: в большинстве банков при досрочном расторжении депозита проценты не начисляются, а в некоторых случаях средства могут быть возвращены без какой-либо выгоды.

  • Время возврата средств: иногда возврат средств может занять более двух недель, что делает деньги менее доступными в случае срочной необходимости.

Чтобы избежать неприятных ситуаций, важно не вкладывать все сбережения в депозит. Оставьте резерв для непредвиденных расходов, чтобы не оказаться в сложной финансовой ситуации.

3. Как правильно выбрать депозит?

  • Оцените свои финансовые возможности: выберите такую сумму для депозита, которая не повлияет на ваши текущие нужды.

  • Понимание сроков: выбирайте краткосрочные депозиты, если планируете использовать деньги в ближайшем будущем.

  • Не полагайтесь только на процентную ставку: важно учитывать все условия, включая возможность пополнения депозита и сроки возврата средств.

Заключение

Сберегательные депозиты — это хороший способ сохранить деньги и получить дополнительный доход от процентов, но они требуют внимательности при выборе банка и условий. Правильный выбор и расчет суммы депозита помогут вам избежать ошибок и сделать этот инструмент действительно выгодным.

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