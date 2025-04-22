Нападение на замакима Шымкента: полиция опровергла слухи о домогательствах

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После инцидента в социальных сетях начали распространяться неподтвержденные версии относительно личных мотивов преступления. Одной из таких слухов стало утверждение о якобы домогательствах к супруге подозреваемого. Однако в департаменте полиции Шымкента категорически опровергли эти данные.

Официальное заявление полиции

В ДП Шымкента заявили, что информация о якобы домогательствах не соответствует действительности. "В СМИ и социальных сетях распространяется недостоверная информация о том, что причиной нападения на заместителя акима Руслана Берденова стали домогательства к жене нападавшего. Заявляем, что эти сведения не имеют под собой оснований," — говорится в официальном заявлении.

Комментарий Айгерим Джумакуловой

Ситуацию прокомментировала руководитель городского управления внутренней политики и по делам молодежи Айгерим Джумакулова. Она уточнила, что супруга подозреваемого не знакома с Русланом Берденовым, что делает утверждения о домогательствах нелепыми.

"В ходе допроса жена задержанного заявила, что она не знакома с Берденовым. В таком случае о каких домогательствах может идти речь?" — сказала Джумакулова. Она также выразила недоумение по поводу безосновательных обвинений и подчеркнула, что пока расследование не завершено, нельзя делать категоричные выводы.

Призыв к соблюдению закона

Джумакулова обратилась к представителям СМИ, блогерам и правозащитникам с просьбой воздержаться от распространения недостоверной информации.

"Публикация личных данных подозреваемого, его семьи, а также не проверенной информации как фактов может повлечь юридические последствия. Напоминаю всем, что нарушение законодательства Республики Казахстан не останется без оценки медиаюристов. К тому же стоит помнить о детях обеих семей, чьи судьбы могут быть поставлены под угрозу из-за разглашения личных данных," — подчеркнула она.

Ситуация с профессиональной деятельностью Берденова

Ранее одной из рассматриваемых версий было предположение о том, что нападение может быть связано с профессиональной деятельностью Руслана Берденова. Сообщалось, что он мог получить угрозы на фоне своей работы в сфере контроля за строительством.

Руслан Берденов был прооперирован после получения ранения. Следствие установило, что стрелявший — бывший подчинённый Берденова, недавно уволенный с должности руководителя одного из ТОО. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, и он находится в изоляторе, где дает показания.