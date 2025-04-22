Курс евро достиг исторического максимума в Казахстане

22 апреля 2025 года официальный курс евро в Казахстане достиг отметки 601,01 тенге, что на 7,51 тенге больше, чем днем ранее, сообщает Lada.kz со ссылкой на Национальный банк РК .

Фото: Global Look Press

Это событие стало важным моментом на валютном рынке, поскольку евро впервые в истории превысил рубеж в 600 тенге.

Динамика валютных курсов на 22 апреля

Курс евро : 601,01 тенге (прибавка за день — 7,51 тенге)

Курс доллара США : 521,53 тенге (снижение за день — 0,37 тенге)

Курс рубля: 6,43 тенге (рост с 6 апреля)

Эти данные указывают на определенные изменения в валютной политике, а также на влияние мировых факторов на курс национальной валюты.

Что стоит за ростом курса евро?

Рост курса евро можно объяснить изменениями на международных рынках. Курс евро к доллару увеличился на 1,48%, достигнув 1,15 доллара за евро. Эта динамика повлияла на рост стоимости евро в Казахстане, так как курс евро в стране рассчитывается через доллар.

Процесс расчета курса евро:

Сначала определяется курс доллара к тенге. Затем рассчитывается курс доллара к евро. На основе этих двух значений высчитывается кросс-курс евро к тенге.

Так, даже незначительное снижение курса доллара по отношению к тенге (на 0,37 тенге) не смогло компенсировать рост евро, что и привело к историческому рекорду.

Тенге и его конкуренты: подорожание рубля

Вместе с евро наблюдается и рост курса рубля. На 22 апреля официальный курс российского рубля составляет 6,43 тенге, что также является результатом продолжающегося укрепления рубля с начала апреля.

Выводы и влияние на экономику Казахстана

Курсы иностранных валют в Казахстане продолжат зависеть от изменений на мировых рынках, в частности от колебаний евро и доллара.

Превышение отметки 600 тенге за евро может повлиять на покупательную способность населения и на экономические прогнозы в стране.

Укрепление рубля также поднимет вопросы о влиянии соседней России на экономику Казахстана.

Таким образом, текущие изменения на валютном рынке требуют внимательного анализа и возможной корректировки экономической политики в будущем.

Эти изменения на валютном рынке стоит внимательно отслеживать, поскольку они могут оказать влияние на бизнес-среду и финансовые потоки в стране.