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22.04.2025, 10:57

Трудовая миграция: кто заменяет казахстанцев на ключевых должностях

Новости Казахстана 0 516

По состоянию на 1 апреля 2025 года, на территории Казахстана трудовую деятельность осуществляют 13 891 иностранный гражданин. Эти данные были представлены Министерством труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК 22 апреля 2025 года. Рассмотрим подробнее, какие категории иностранных специалистов работают в стране, их распределение по отраслям и основные страны-источники трудовой миграции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz

Фото: kaztransgaz
Фото: kaztransgaz

Основные категории иностранной рабочей силы

Разрешения на привлечение иностранных специалистов подразделяются на несколько категорий:

  • Первая категория (руководители и заместители руководителей): 570 разрешений

  • Вторая категория (руководители структурных подразделений): 2 439 разрешений

  • Третья категория (специалисты): 4 541 человека

  • Четвертая категория (квалифицированные рабочие): 1 023 человека

  • Сезонные работы: 1 709 человек

  • Корпоративный перевод: 3 609 человек

География трудовой миграции

Наибольшее количество иностранных граждан работает в Казахстане из следующих стран:

  • Китай: 4 885 человек

  • Узбекистан: 1 614 человек

  • Индия: 1 150 человек

  • Турция: 1 124 человека

Виды экономической деятельности

Иностранные специалисты распределены по различным отраслям экономики. Наибольшее количество работников трудится в следующих сферах:

  • Строительство: 5 131 человек

  • Сельское, лесное и рыбное хозяйство: 1 695 человек

  • Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров: 1 351 человек

  • Обрабатывающая промышленность: 1 232 человека

Роль и квоты на трудовую миграцию

Министерство труда и социальной защиты населения РК устанавливает квоты на привлечение иностранных специалистов, чтобы защитить внутренний рынок труда. В 2025 году общая квота была установлена на уровне 0,2% от численности рабочей силы в республике, что составляет 14,8 тыс. единиц. В связи с увеличением заявок местных исполнительных органов, квота была увеличена до 16,5 тыс. единиц с марта 2025 года.

Работодатели и занятость граждан Казахстана

На 22 апреля 2025 года в Казахстане действует 1 768 работодателей, которые используют иностранную рабочую силу. Эти работодатели обеспечивают занятость более 376 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96,4% от общей численности работников, занятых в этих организациях.

Выводы

Трудовая миграция в Казахстане продолжает развиваться, и в стране работает значительное количество иностранных специалистов. Особенно велика их доля в таких отраслях, как строительство, сельское хозяйство и горнодобывающая промышленность. Несмотря на наличие квот на привлечение иностранных работников, большое количество мигрантов продолжает поступать из стран, таких как Китай, Узбекистан и Индия, что свидетельствует о стабильном спросе на рабочую силу в Казахстане.

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