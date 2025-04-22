Трудовая миграция: кто заменяет казахстанцев на ключевых должностях

По состоянию на 1 апреля 2025 года, на территории Казахстана трудовую деятельность осуществляют 13 891 иностранный гражданин. Эти данные были представлены Министерством труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК 22 апреля 2025 года. Рассмотрим подробнее, какие категории иностранных специалистов работают в стране, их распределение по отраслям и основные страны-источники трудовой миграции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz

Фото: kaztransgaz

Основные категории иностранной рабочей силы

Разрешения на привлечение иностранных специалистов подразделяются на несколько категорий:

Первая категория (руководители и заместители руководителей): 570 разрешений

Вторая категория (руководители структурных подразделений): 2 439 разрешений

Третья категория (специалисты): 4 541 человека

Четвертая категория (квалифицированные рабочие): 1 023 человека

Сезонные работы: 1 709 человек

Корпоративный перевод: 3 609 человек

География трудовой миграции

Наибольшее количество иностранных граждан работает в Казахстане из следующих стран:

Китай: 4 885 человек

Узбекистан: 1 614 человек

Индия: 1 150 человек

Турция: 1 124 человека

Виды экономической деятельности

Иностранные специалисты распределены по различным отраслям экономики. Наибольшее количество работников трудится в следующих сферах:

Строительство: 5 131 человек

Сельское, лесное и рыбное хозяйство: 1 695 человек

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров: 1 351 человек

Обрабатывающая промышленность: 1 232 человека

Роль и квоты на трудовую миграцию

Министерство труда и социальной защиты населения РК устанавливает квоты на привлечение иностранных специалистов, чтобы защитить внутренний рынок труда. В 2025 году общая квота была установлена на уровне 0,2% от численности рабочей силы в республике, что составляет 14,8 тыс. единиц. В связи с увеличением заявок местных исполнительных органов, квота была увеличена до 16,5 тыс. единиц с марта 2025 года.

Работодатели и занятость граждан Казахстана

На 22 апреля 2025 года в Казахстане действует 1 768 работодателей, которые используют иностранную рабочую силу. Эти работодатели обеспечивают занятость более 376 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96,4% от общей численности работников, занятых в этих организациях.

Выводы

Трудовая миграция в Казахстане продолжает развиваться, и в стране работает значительное количество иностранных специалистов. Особенно велика их доля в таких отраслях, как строительство, сельское хозяйство и горнодобывающая промышленность. Несмотря на наличие квот на привлечение иностранных работников, большое количество мигрантов продолжает поступать из стран, таких как Китай, Узбекистан и Индия, что свидетельствует о стабильном спросе на рабочую силу в Казахстане.