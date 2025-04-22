Ушел из жизни известный казахстанский писатель и драматург Аким Тарази

Казахстанская литература понесла тяжелую утрату — на 92 году жизни скончался знаменитый писатель и драматург Аким Тарази. Об этом сообщил поэт Бауржан Карагызулы на своей странице в Facebook , выразив соболезнования родным и близким творца, сообщает Lada.kz

Аким Тарази. Фото: t.me/prokadrykz

"Скончался писатель-классик, выдающийся аксакал казахской литературы Аким Тарази. Выражаю глубокие соболезнования казахскому народу", — написал он.

Соболезнования от главы государства

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семье покойного. В официальном сообщении, опубликованном на сайте Акорды, сообщается, что президент направил телеграмму с глубочайшими соболезнованиями супруге писателя, лауреату Государственной премии Розе Мукановой, и его детям.

"Аким Тарази был выдающимся представителем казахского народа, который всю свою жизнь посвятил искусству слова и развитию казахской литературы. Он сделал неоценимый вклад в развитие отечественной кинематографии и драматургии, расширив горизонты казахской прозы. Его творчество всегда было верным нравственным идеалам, а его личность стала символом высокого художественного мастерства", — отметил президент.

В телеграмме также подчеркивается, что Аким Тарази стал настоящим символом казахской литературы, получив заслуженное признание среди читателей и творческой интеллигенции. Благодаря своей преданности искусству и личным качествам, он был известен как "Әдебиет әлемінің Әкімі" ("Аким литературного мира"). Его светлый образ навсегда останется в памяти народа Казахстана.

Творческое наследие

Аким Тарази родился 9 сентября 1933 года и за свою жизнь успел стать лауреатом множества наград, включая Государственную премию Казахстана. Он также был заслуженным деятелем Казахстана и широко известен не только как писатель, но и как драматург, сценарист. Среди его самых известных произведений — романы "Путь к черной звезде", "Возмездие", "Москва - Баласаз", "Тасжарган", а также пьесы "Несмешная комедия" и "Хороший человек".

Кроме того, Тарази стал соавтором сценариев нескольких знаковых фильмов, в том числе "Выстрел на перевале Караш" Болота Шамшиева и "Молитва Лейлы" Сатыбалды Нарымбетова, основанного на повести Розы Мукановой. Его сценарий для фильма Мажита Бегалина "Следы уходят за горизонт" также оставил значимый след в отечественном кинематографе.

Аким Тарази оставил нам не только произведения, но и богатое литературное наследие, которое продолжит вдохновлять будущие поколения.