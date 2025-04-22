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22.04.2025, 11:45

Дина Тансари попросила убежище в Черногории - Генпрокуратура

Новости Казахстана 0 1 813

Основательница казахстанского фонда "НеМолчиKZ" Дина Тансари (Смаилова) обратилась с запросом на предоставление убежища в Черногории. Генеральная прокуратура РК прокомментировала ситуацию, уточнив подробности процесса экстрадиции и текущие шаги по делу, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ

Фото: t.me/dina_tansari
Фото: t.me/dina_tansari

Ситуация с экстрадицией

15 апреля 2025 года, в рамках экстрадиционной процедуры, черногорский суд освободил Дину Тансари из-под стражи. Это решение было принято в связи с тем, что ее ходатайство о предоставлении убежища в Черногории оставалось нерассмотренным.

  • Отсутствие международного договора: Между Казахстаном и Черногорией не существует соглашения о выдаче, что оставляет решение экстрадиции на усмотрение черногорских властей, которые будут руководствоваться национальным законодательством.

Прекращение сроков досудебного расследования

На данный момент Генпрокуратура Казахстана сообщила, что сроки досудебного расследования по уголовному делу в отношении Дины Тансари временно приостановлены. Власти Казахстана продолжат расследование в зависимости от дальнейших решений черногорских властей.

Предыстория дела

Дина Тансари была объявлена в розыск в декабре 2023 года после возбуждения нескольких уголовных дел. В числе обвинений — распространение заведомо ложной информации, нарушение неприкосновенности частной жизни и мошенничество.

  • Мошенничество и ложные сведения: Согласно расследованию МВД, Тансари незаконно организовывала сборы денежных средств, которые использовала в личных целях. В частности, на счет её гражданского супруга было переведено более 56 млн тенге в виде более 7 тысяч транзакций.

Отказ в экстрадиции

На прошлой неделе суд Черногории отклонил запрос Казахстана на экстрадицию Дины Тансари. В Генпрокуратуре РК пояснили, что решение связано с особенностями международных правовых процедур и отсутствием подписанных соглашений о выдаче.

Что будет дальше?

В ближайшее время черногорские власти продолжат рассматривать вопрос предоставления убежища Тансари. Окончательное решение по экстрадиции и дальнейшему ходу расследования будет принято в соответствии с законодательством Черногории.

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