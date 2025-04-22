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22.04.2025, 12:41

Российские каналы на первом месте по количеству в Казахстане: сколько их?

Новости Казахстана 0 519

По состоянию на март 2025 года в Казахстане зарегистрировано 300 иностранных телеканалов, из которых более 200 принадлежат России, сообщает Lada.kz

 

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Состояние медиапространства в Казахстане

Министерство культуры и информации Республики Казахстан подготовило доклад под названием «О состоянии информационной сферы», в котором представлена оценка текущей ситуации в СМИ и медиаплощадках как на территории страны, так и в международном контексте. Согласно данным ведомства:

  • В Казахстане зарегистрировано 4529 отечественных СМИ, включая:

    • 2986 периодических печатных изданий

    • 235 телеканалов

    • 96 радиостанций

    • 1212 информационных агентств и интернет-изданий

Иностранные телеканалы в Казахстане

В реестре СМИ также присутствуют 303 иностранных телеканала. Географическое распределение иностранных каналов таково:

  • 217 каналов — из России

  • 20 каналов — из Великобритании

  • 16 каналов — из Эстонии

  • 15 каналов — из США

  • 14 каналов — из Франции

  • 8 каналов — из Польши

  • 6 каналов — из Турции

  • 4 канала — из Кипра

  • По одному каналу представляют Армения, Испания, и Люксембург.

Роль социальных сетей в информационном потоке

Министерство также отметило значительное расширение интернет-аудитории, которая всё чаще получает информацию через цифровые каналы, включая социальные сети и мессенджеры. Вот некоторые данные по популярности социальных платформ среди казахстанских пользователей:

  • YouTube — 13 миллионов пользователей

  • Instagram — 10,45 миллионов пользователей

  • TikTok — 10,41 миллионов пользователей

  • «ВКонтакте» — 5,7 миллионов пользователей

  • Facebook — 2 миллиона пользователей

  • Х — 384 тысячи пользователей

Социальные сети стали основным источником получения информации для 57% опрошенных в Казахстане. Мессенджеры, такие как Telegram и WhatsApp, также играют важную роль, через которые информацию потребляет значительная часть населения.

Этот рерайт сохраняет основные факты и цифры, но выделяет ключевые моменты с подзаголовками для лучшей структуры и понимания текста.

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