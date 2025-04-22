Российские каналы на первом месте по количеству в Казахстане: сколько их?

По состоянию на март 2025 года в Казахстане зарегистрировано 300 иностранных телеканалов, из которых более 200 принадлежат России, сообщает Lada.kz

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Состояние медиапространства в Казахстане

Министерство культуры и информации Республики Казахстан подготовило доклад под названием «О состоянии информационной сферы», в котором представлена оценка текущей ситуации в СМИ и медиаплощадках как на территории страны, так и в международном контексте. Согласно данным ведомства:

В Казахстане зарегистрировано 4529 отечественных СМИ, включая: 2986 периодических печатных изданий 235 телеканалов 96 радиостанций 1212 информационных агентств и интернет-изданий



Иностранные телеканалы в Казахстане

В реестре СМИ также присутствуют 303 иностранных телеканала. Географическое распределение иностранных каналов таково:

217 каналов — из России

20 каналов — из Великобритании

16 каналов — из Эстонии

15 каналов — из США

14 каналов — из Франции

8 каналов — из Польши

6 каналов — из Турции

4 канала — из Кипра

По одному каналу представляют Армения, Испания, и Люксембург.

Роль социальных сетей в информационном потоке

Министерство также отметило значительное расширение интернет-аудитории, которая всё чаще получает информацию через цифровые каналы, включая социальные сети и мессенджеры. Вот некоторые данные по популярности социальных платформ среди казахстанских пользователей:

YouTube — 13 миллионов пользователей

Instagram — 10,45 миллионов пользователей

TikTok — 10,41 миллионов пользователей

«ВКонтакте» — 5,7 миллионов пользователей

Facebook — 2 миллиона пользователей

Х — 384 тысячи пользователей

Социальные сети стали основным источником получения информации для 57% опрошенных в Казахстане. Мессенджеры, такие как Telegram и WhatsApp, также играют важную роль, через которые информацию потребляет значительная часть населения.

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