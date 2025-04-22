Российские каналы на первом месте по количеству в Казахстане: сколько их?

По состоянию на март 2025 года в Казахстане зарегистрировано 300 иностранных телеканалов, из которых более 200 принадлежат России, сообщает Lada.kz
Министерство культуры и информации Республики Казахстан подготовило доклад под названием «О состоянии информационной сферы», в котором представлена оценка текущей ситуации в СМИ и медиаплощадках как на территории страны, так и в международном контексте. Согласно данным ведомства:
В Казахстане зарегистрировано 4529 отечественных СМИ, включая:
2986 периодических печатных изданий
235 телеканалов
96 радиостанций
1212 информационных агентств и интернет-изданий
В реестре СМИ также присутствуют 303 иностранных телеканала. Географическое распределение иностранных каналов таково:
217 каналов — из России
20 каналов — из Великобритании
16 каналов — из Эстонии
15 каналов — из США
14 каналов — из Франции
8 каналов — из Польши
6 каналов — из Турции
4 канала — из Кипра
По одному каналу представляют Армения, Испания, и Люксембург.
Министерство также отметило значительное расширение интернет-аудитории, которая всё чаще получает информацию через цифровые каналы, включая социальные сети и мессенджеры. Вот некоторые данные по популярности социальных платформ среди казахстанских пользователей:
YouTube — 13 миллионов пользователей
Instagram — 10,45 миллионов пользователей
TikTok — 10,41 миллионов пользователей
«ВКонтакте» — 5,7 миллионов пользователей
Facebook — 2 миллиона пользователей
Х — 384 тысячи пользователей
Социальные сети стали основным источником получения информации для 57% опрошенных в Казахстане. Мессенджеры, такие как Telegram и WhatsApp, также играют важную роль, через которые информацию потребляет значительная часть населения.
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