Часть пятиэтажки обрушилась в Атырау: подробности происшествия

22 апреля 2025 года, около 6:00 утра, в Атырау произошло обрушение средней части здания общежития №2 Атырауского университета имени Х. Досмухамедова. По сообщению Региональной службы коммуникаций, происшествие не привело к жертвам или пострадавшим, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Telegram/guwonline

Подробности о здании

Местоположение: Обрушившееся здание находилось по адресу: проспект Студентов, 29.

Год постройки: Здание было построено в 1972 году, и уже в ноябре 2022 года было зафиксировано наличие дефекта в стене первого этажа.

Предупреждение о возможной угрозе: После выявления дефекта, хозяйственная служба университета сообщила об этом органам, и в ответ на сигнал Управление государственного архитектурно-строительного надзора Атырауской области провело техническое обследование.

Решение о признании аварийности: Специалисты признали здание аварийным и опасным для проживания. С 1 февраля 2023 года в общежитии никто не проживал.

Дальнейшие шаги властей

В ответ на случившееся, Управление строительства Атырауской области, совместно с университетом, приступили к сносу двух аварийных общежитий. На их месте планируется строительство нового современного комплекса.

Примечание о других инцидентах

Этот случай не первый, когда обрушение происходит в старых зданиях. В марте 2025 года в селе Сарыозек области Жетысу, на 14-летнего подростка обрушилась бетонная плита заброшенного здания, что также привело к травмам.

Таким образом, власти Атырау уже начали действия для предотвращения дальнейших происшествий, а проект нового общежития в университете может послужить примером для других старых объектов в регионе.