Шокирующий случай в поезде: женщина родила и выбросила ребенка из окна

В Карагандинской области произошел трагический случай, который потряс общественность. Женщина родила ребенка прямо в поезде сообщением Кызылорда – Астана и, спустя некоторое время, выбросила его из окна вагона, сообщает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz .

Фото: pixabay

Описание происшествия

20 апреля пассажирский поезд, следовавший по маршруту Кызылорда — Астана, столкнулся с трагическим инцидентом. По словам очевидцев, после прохождения станции Караганда проводник заметил следы крови в санитарной зоне поезда и обратил внимание на грязь в туалете. Однако это было только началом шокирующих событий.

Кровавый след

Очевидцы рассказали, что один из пассажиров, заметив кровавый след в вагоне, последовал за ним и пришел к купе, в котором находилась женщина. Под одеялом она лежала в крови. После того как покрывало было снято, стало ясно, что женщина только что родила ребенка прямо в поезде. Но самым страшным оказалось то, что позже стало известно — малыша она выбросила из окна.

Трагическая находка

Тело новорожденного было обнаружено, однако, к сожалению, он не выжил. По данному факту уже возбуждено расследование. В пресс-службе департамента на транспорте сообщили, что в рамках расследования будут приняты все необходимые процессуальные решения.

Ход расследования

Следственные органы активно работают над установлением всех обстоятельств происшедшего. Причины поступка женщины и детали инцидента будут выясняться в ходе следствия.