Волшебные документы для списания долгов предлагают казахстанцам

В последние годы мошенники активно используют различные схемы обмана, обещая помощь в списании долгов или улучшении финансового положения. Однако такие «помощники» нередко оказываются мошенниками, которые только усугубляют ситуацию. Рассмотрим самые распространенные схемы обмана и рекомендации по защите от них, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Одним из самых распространенных методов мошенничества являются звонки от людей, представляющихся юристами, адвокатами или антиколлекторами. Они обещают «легально» избавить от долгов и помочь решить все финансовые проблемы.
Как это работает:
Мошенники требуют предоплату за услуги, сумма которой может варьироваться от 50 000 до 500 000 тенге.
Взамен отправляют документы, не имеющие юридической силы (например, письма в банк с просьбой пересмотреть условия договора).
Злоумышленники могут убеждать не платить по долговым обязательствам, уверяя, что «вопрос решается».
Рекомендация:
Никогда не соглашайтесь на оплату услуг без официального договора. Перед принятием решения всегда проверяйте, с кем имеете дело.
Современные технологии мошенники используют для создания фальшивых программ, якобы направленных на списание долгов. Часто для этого используются фальшивые видеоролики с участием «экспертов» или известных людей, где объявляется о запуске государственной программы по списанию долгов.
Как это работает:
Видеоролики сопровождаются ссылками на поддельные сайты, оформленные под государственные порталы.
Пользователю предлагают «зарегистрироваться», ввести персональные данные (ИИН, номер удостоверения личности и другие).
После этого злоумышленники могут требовать оплатить «госпошлину» или «сервисный сбор», либо продолжить общение с «консультантами», которые просят перевести деньги.
Рекомендация:
Всегда проверяйте информацию о запуске государственных программ через официальные сайты государственных органов или их страницы в социальных сетях.
Еще одной распространенной схемой является продажа документов, якобы позволяющих списать все долги. Эти документы часто продаются на онлайн-платформах.
Как это работает:
В объявлениях говорится о «заявлениях на полное списание долгов» или «исках в суд для отмены займа».
Мошенники ссылаются на кодексы, решения государственных органов и даже Верховный суд, чтобы создать иллюзию официальности.
Покупатели отправляют эти документы в банки или МФО, ожидая, что долговые обязательства будут аннулированы. Однако такие документы не имеют юридической силы.
Рекомендация:
Не доверяйте объявлениям, обещающим «мгновенное списание долгов». Юридически значимые документы оформляются только по установленным правилам через официальные каналы.
В Казахстане существует процедура внесудебного банкротства, которую можно оформить самостоятельно через портал egov.kz. Однако мошенники часто используют этот процесс в своих схемах.
Как это работает:
Мошенники представляются «юристами по банкротству» и предлагают свои услуги за деньги.
Они обещают оформить все быстро и без участия клиента, но требуют предоплату за сопровождение процедуры.
После получения денег, мошенники исчезают, а клиент остается без помощи и без возможности оформить банкротство.
Рекомендация:
Оформляйте процедуру банкротства самостоятельно на www.egov.kz. Это бесплатно, не требует посредников и вся информация доступна на официальном портале.
Один из самых опасных видов мошенничества — это предложение оформить доверенность на представление интересов в банке, суде или других инстанциях.
Как это работает:
Подписав доверенность, человек предоставляет мошенникам доступ к своим персональным данным, счетам и имуществу.
Злоумышленники могут воспользоваться ЭЦП, переоформить имущество, снять деньги с банковских счетов или взять кредиты от имени жертвы.
Рекомендация:
Никогда не подписывайте доверенность без предварительной консультации с квалифицированным юристом. Внимательно проверяйте все пункты документа, особенно те, которые касаются доступа к вашему имуществу, счетам и праву заключать сделки.
Мошенничество с долговыми обязательствами и личными данными стало весьма распространенным явлением. Чтобы избежать попадания в руки мошенников, всегда проверяйте информацию, не соглашайтесь на незнакомые предложения и обращайтесь только к проверенным специалистам. В случае сомнений, лучше проконсультироваться с юристом или обратиться в официальные органы.
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