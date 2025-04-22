Волшебные документы для списания долгов предлагают казахстанцам

В последние годы мошенники активно используют различные схемы обмана, обещая помощь в списании долгов или улучшении финансового положения. Однако такие «помощники» нередко оказываются мошенниками, которые только усугубляют ситуацию. Рассмотрим самые распространенные схемы обмана и рекомендации по защите от них, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz

Псевдоюристы и антиколлекторы

Одним из самых распространенных методов мошенничества являются звонки от людей, представляющихся юристами, адвокатами или антиколлекторами. Они обещают «легально» избавить от долгов и помочь решить все финансовые проблемы.

Как это работает:

Мошенники требуют предоплату за услуги, сумма которой может варьироваться от 50 000 до 500 000 тенге.

Взамен отправляют документы, не имеющие юридической силы (например, письма в банк с просьбой пересмотреть условия договора).

Злоумышленники могут убеждать не платить по долговым обязательствам, уверяя, что «вопрос решается».

Рекомендация:

Никогда не соглашайтесь на оплату услуг без официального договора. Перед принятием решения всегда проверяйте, с кем имеете дело.

Мошенничество через фейковые «госпрограммы» по списанию долгов

Современные технологии мошенники используют для создания фальшивых программ, якобы направленных на списание долгов. Часто для этого используются фальшивые видеоролики с участием «экспертов» или известных людей, где объявляется о запуске государственной программы по списанию долгов.

Как это работает:

Видеоролики сопровождаются ссылками на поддельные сайты, оформленные под государственные порталы.

Пользователю предлагают «зарегистрироваться», ввести персональные данные (ИИН, номер удостоверения личности и другие).

После этого злоумышленники могут требовать оплатить «госпошлину» или «сервисный сбор», либо продолжить общение с «консультантами», которые просят перевести деньги.

Рекомендация:

Всегда проверяйте информацию о запуске государственных программ через официальные сайты государственных органов или их страницы в социальных сетях.

«Волшебные» документы для списания долгов

Еще одной распространенной схемой является продажа документов, якобы позволяющих списать все долги. Эти документы часто продаются на онлайн-платформах.

Как это работает:

В объявлениях говорится о «заявлениях на полное списание долгов» или «исках в суд для отмены займа».

Мошенники ссылаются на кодексы, решения государственных органов и даже Верховный суд, чтобы создать иллюзию официальности.

Покупатели отправляют эти документы в банки или МФО, ожидая, что долговые обязательства будут аннулированы. Однако такие документы не имеют юридической силы.

Рекомендация:

Не доверяйте объявлениям, обещающим «мгновенное списание долгов». Юридически значимые документы оформляются только по установленным правилам через официальные каналы.

Мошенничество с помощью фальшивой помощи в оформлении банкротства

В Казахстане существует процедура внесудебного банкротства, которую можно оформить самостоятельно через портал egov.kz. Однако мошенники часто используют этот процесс в своих схемах.

Как это работает:

Мошенники представляются «юристами по банкротству» и предлагают свои услуги за деньги.

Они обещают оформить все быстро и без участия клиента, но требуют предоплату за сопровождение процедуры.

После получения денег, мошенники исчезают, а клиент остается без помощи и без возможности оформить банкротство.

Рекомендация:

Оформляйте процедуру банкротства самостоятельно на www.egov.kz. Это бесплатно, не требует посредников и вся информация доступна на официальном портале.

Мошенничество через доверенность

Один из самых опасных видов мошенничества — это предложение оформить доверенность на представление интересов в банке, суде или других инстанциях.

Как это работает:

Подписав доверенность, человек предоставляет мошенникам доступ к своим персональным данным, счетам и имуществу.

Злоумышленники могут воспользоваться ЭЦП, переоформить имущество, снять деньги с банковских счетов или взять кредиты от имени жертвы.

Рекомендация:

Никогда не подписывайте доверенность без предварительной консультации с квалифицированным юристом. Внимательно проверяйте все пункты документа, особенно те, которые касаются доступа к вашему имуществу, счетам и праву заключать сделки.

Заключение

Мошенничество с долговыми обязательствами и личными данными стало весьма распространенным явлением. Чтобы избежать попадания в руки мошенников, всегда проверяйте информацию, не соглашайтесь на незнакомые предложения и обращайтесь только к проверенным специалистам. В случае сомнений, лучше проконсультироваться с юристом или обратиться в официальные органы.