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22.04.2025, 15:38

Казахстанка вернула 15 млн тенге, переведенных на счет преступников

Новости Казахстана 0 1 031

Жительница Казахстана смогла вернуть значительную сумму денег, переведенную мошенникам, через судебное разбирательство. Женщина перевела 26 млн тенге на чужие счета, однако ей удалось добиться возврата 15,4 млн тенге, которые оказались на счету дроппера — посредника, через которого были скрыты следы преступников, сообщает Lada.kz со ссылкой на прокуратуру области Ұлытау.

Фото: qyzylqoga.kz
Фото: qyzylqoga.kz

Суть мошенничества

Мошенники обманным путем завладели деньгами женщины на сумму 26 млн тенге. Часть этих средств — 15,4 млн тенге — была переведена на счет так называемого дроппера. Дропперы — это люди, которым преступники передают свои банковские карты и через которые они переводят незаконно полученные деньги. Таким образом, мошенники пытаются скрыть свои следы и избежать наказания.

Действия прокуратуры и полиции

В последние годы в Казахстане наблюдается увеличение случаев мошенничества с участием дропперов. Прокуратура области Ұлытау активно работает с правоохранительными органами, чтобы разъяснить потерпевшим порядок взыскания денежных средств с дропперов, которые обогатились за счет незаконных переводов.

Судебное разбирательство

Женщина, ставшая жертвой мошенников, обратилась в суд с иском о взыскании суммы неосновательного обогащения с дроппера. Она сослалась на статью 953 Гражданского кодекса РК, согласно которой деньги, полученные без законных оснований, подлежат возврату. Суд удовлетворил иск, и потерпевшая получила 15,4 млн тенге, которые были переведены на счет дроппера.

Прецеденты судебных решений

Это не единичный случай. За 2024 год в области Ұлытау было удовлетворено 42 иска на общую сумму 69 млн тенге. В 2025 году в текущем году уже рассмотрено 13 исков на сумму 28,3 млн тенге.

Ответственность дропперов

Важно отметить, что дропперы, участвующие в преступных схемах, могут быть привлечены к уголовной ответственности. Если установлено, что они участвовали в совершении мошенничества, их действия квалифицируются как соучастие в преступлении.

Заключение

Этот случай подчеркивает важность защиты прав граждан и возможности вернуть незаконно полученные средства через суд. Прокуратура и полиция продолжают бороться с растущей проблемой мошенничества с использованием дропперов, а потерпевшие получают возможность вернуть свои деньги, если обратиться за помощью в соответствующие органы.

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