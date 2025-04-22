Как быстро забрать пенсионные накопления при выезде на ПМЖ за рубеж

Если вы приняли решение переехать на постоянное место жительства в другую страну, у вас есть возможность забрать пенсионные накопления, которые были накоплены в Едином национальном пенсионном фонде (ЕНПФ). Это касается как граждан Казахстана, так и иностранных граждан и лиц без гражданства, которые работали в Казахстане и делали обязательные, профессиональные или добровольные пенсионные взносы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz

Фото: gov.kz

Способы подачи документов

Для того чтобы перевести средства из ЕНПФ, существует три способа подачи документов:

Личное обращение в отделение ЕНПФ: вы можете посетить офис фонда и подать заявление лично. Отправка документов по почте: возможен вариант отправки бумаг в региональный филиал фонда. Доверенное лицо: вы можете поручить подачу документов своему представителю, например, родственнику. Важно отметить, что представитель также должен явиться в офис фонда лично.

На официальном сайте ЕНПФ размещены образцы заявлений и перечень необходимых документов, а также онлайн-сервис для предварительной проверки правильности оформления бумаг.

Процесс перевода средств

После того как фонд получит все необходимые документы, он начнёт процесс проверки. Включает он запрос информации в государственных органах для подтверждения:

Выезда человека за границу.

Отсутствия казахстанского паспорта или вида на жительство.

Если все данные подтверждаются, средства будут переведены на ваш счет в течение 10 рабочих дней.

Основные нюансы перевода средств:

Перевод на личный счет : Пенсионные средства будут переведены только на ваш личный банковский счет. Даже если вы недееспособны, средства не будут переведены на счет представителя или опекуна.

Валюта перевода: Если ваш счет открыт в казахстанском банке, деньги поступят в тенге. Если счет открыт за рубежом, вы можете выбрать валюту перевода (доллары, евро, рубли, фунты).

Советы для успешного перевода средств

Проверьте все документы заранее: Перед тем как подавать заявление, убедитесь, что у вас есть все необходимые документы: паспорт, подтверждение выезда за границу, а также документы по пенсионным взносам. Это поможет избежать задержек в процессе. Выберите удобный способ подачи документов: Определитесь с наиболее удобным способом подачи заявления — лично, через доверенное лицо или почтой. Если выбираете доверенное лицо, помните, что оно должно также явиться в офис фонда. Используйте онлайн-сервисы: Для ускорения процесса воспользуйтесь специальной услугой на сайте ЕНПФ, которая позволит заранее проверить правильность оформления всех документов. Планируйте переводы на свой счет: Убедитесь, что у вас есть действующий личный счет, на который могут быть переведены ваши пенсионные средства, даже если вы не можете им управлять. Учитывайте валюту перевода: При открытии счета в казахстанском банке средства поступят в тенге, а при наличии зарубежного счета выберите удобную валюту для перевода.

Соблюдение этих рекомендаций поможет вам эффективно перевести средства из ЕНПФ при выезде на постоянное место жительства за границу.