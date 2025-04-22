Как быстро забрать пенсионные накопления при выезде на ПМЖ за рубеж

Если вы приняли решение переехать на постоянное место жительства в другую страну, у вас есть возможность забрать пенсионные накопления, которые были накоплены в Едином национальном пенсионном фонде (ЕНПФ). Это касается как граждан Казахстана, так и иностранных граждан и лиц без гражданства, которые работали в Казахстане и делали обязательные, профессиональные или добровольные пенсионные взносы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz
Способы подачи документов
Для того чтобы перевести средства из ЕНПФ, существует три способа подачи документов:
Личное обращение в отделение ЕНПФ: вы можете посетить офис фонда и подать заявление лично.
Отправка документов по почте: возможен вариант отправки бумаг в региональный филиал фонда.
Доверенное лицо: вы можете поручить подачу документов своему представителю, например, родственнику. Важно отметить, что представитель также должен явиться в офис фонда лично.
На официальном сайте ЕНПФ размещены образцы заявлений и перечень необходимых документов, а также онлайн-сервис для предварительной проверки правильности оформления бумаг.
Процесс перевода средств
После того как фонд получит все необходимые документы, он начнёт процесс проверки. Включает он запрос информации в государственных органах для подтверждения:
Выезда человека за границу.
Отсутствия казахстанского паспорта или вида на жительство.
Если все данные подтверждаются, средства будут переведены на ваш счет в течение 10 рабочих дней.
Основные нюансы перевода средств:
Перевод на личный счет: Пенсионные средства будут переведены только на ваш личный банковский счет. Даже если вы недееспособны, средства не будут переведены на счет представителя или опекуна.
Валюта перевода: Если ваш счет открыт в казахстанском банке, деньги поступят в тенге. Если счет открыт за рубежом, вы можете выбрать валюту перевода (доллары, евро, рубли, фунты).
Советы для успешного перевода средств
Проверьте все документы заранее: Перед тем как подавать заявление, убедитесь, что у вас есть все необходимые документы: паспорт, подтверждение выезда за границу, а также документы по пенсионным взносам. Это поможет избежать задержек в процессе.
Выберите удобный способ подачи документов: Определитесь с наиболее удобным способом подачи заявления — лично, через доверенное лицо или почтой. Если выбираете доверенное лицо, помните, что оно должно также явиться в офис фонда.
Используйте онлайн-сервисы: Для ускорения процесса воспользуйтесь специальной услугой на сайте ЕНПФ, которая позволит заранее проверить правильность оформления всех документов.
Планируйте переводы на свой счет: Убедитесь, что у вас есть действующий личный счет, на который могут быть переведены ваши пенсионные средства, даже если вы не можете им управлять.
Учитывайте валюту перевода: При открытии счета в казахстанском банке средства поступят в тенге, а при наличии зарубежного счета выберите удобную валюту для перевода.
Соблюдение этих рекомендаций поможет вам эффективно перевести средства из ЕНПФ при выезде на постоянное место жительства за границу.
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