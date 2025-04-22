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22.04.2025, 17:43

Альтернатива Visa и Mastercard: как россияне могут открыть карту в Казахстане

Новости Казахстана 0 536

После приостановки работы международных платежных систем Visa и Mastercard в России, многие россияне столкнулись с необходимостью поиска альтернативных способов для проведения финансовых операций. Одним из таких решений является открытие банковской карты в Казахстане, что позволяет продолжать использовать платежные системы и совершать международные переводы без ограничений, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: elements.envato.com
Фото: elements.envato.com

Какие банки предлагают карты для россиян?

В Казахстане несколько крупных банков предлагают россиянам возможность открытия карт, среди которых:

  • Kaspi Bank

  • Home Credit Bank

  • Jusan Bank

  • Bereke Bank

  • Freedom Bank

Оформить карту можно достаточно легко, подготовив несколько документов, включая заграничный паспорт, ИНН и казахстанский номер телефона. Некоторые банки могут запросить дополнительные бумаги, такие как трудовой договор или вид на жительство.

Документы, необходимые для оформления карты

Для того чтобы открыть карту в одном из казахстанских банков, гражданам России потребуется:

  1. Заграничный паспорт

  2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИИН)

  3. Казахстанский номер телефона (или SIM-карта с кодом +7)

  4. Подтверждение законного пребывания в Казахстане (например, виза или штамп о въезде, если вы находитесь в стране до 90 дней)

С 18 апреля 2025 года россияне смогут оформить ИИН в посольствах и консульствах Казахстана в России, а также в Центрах обслуживания населения (ЦОН) Казахстана. Однако ИИН можно будет получить только при личном обращении с 24 февраля 2024 года.

Преимущества казахстанских карт для россиян

Оформление казахстанской карты дает россиянам возможность:

  • Оплачивать покупки в иностранных интернет-магазинах

  • Снимать деньги за рубежом

  • Пользоваться сервисами такими как Apple Pay и Google Pay, которые могут быть недоступны в России

Как выбрать подходящий банк для открытия карты?

При выборе банка для открытия карты важно учитывать несколько факторов, включая комиссии, скорость обслуживания и доступ к международным переводам. Ниже приведены советы по выбору банка, которые могут быть полезны:

1. Комиссии и тарифы

  • Kaspi Bank предлагает низкие комиссии на международные переводы и привлекательные условия для россиян.

  • Jusan Bank подходит для тех, кто ищет низкие комиссии при переведении средств между Казахстаном и другими странами СНГ.

  • Home Credit Bank известен своими гибкими тарифами, включая выгодные условия для международных переводов.

2. Скорость обслуживания

  • Kaspi Bank активно развивает онлайн-услуги, что помогает сократить время на обработку операций и сделать банкинг удобным.

  • Freedom Bank также предлагает быстрые и качественные услуги, включая оформление карт через онлайн-сервисы.

3. Международные переводы

  • Bereke Bank предлагает выгодные условия для международных переводов, поддерживает множество партнерских программ для перевода денег в Россию и другие страны СНГ.

  • Jusan Bank активно работает с системой SWIFT, что позволяет отправлять и получать деньги из-за рубежа без проблем.

4. Онлайн-банкинг и мобильные приложения

  • Kaspi Bank выделяется своим удобным мобильным приложением, которое позволяет легко переводить деньги и отслеживать баланс.

  • Jusan Bank предлагает современное приложение для международных переводов и учета финансов.

5. Дополнительные услуги

  • Kaspi Bank предлагает инвестиционные возможности и кредиты, что будет полезно для россиян, планирующих длительное пребывание в Казахстане.

  • Home Credit Bank известен своими услугами для путешественников и возможностью получения кредитных карт с льготным периодом.

6. Отзывы и репутация

  • Kaspi Bank высоко оценивается за инновации и качественное обслуживание, что делает его одним из самых надежных банков в Казахстане.

  • Jusan Bank пользуется хорошей репутацией среди россиян благодаря отличным условиям для международных переводов и электронных платежей.

Заключение

Открытие банковской карты в Казахстане — это удобный способ для россиян продолжать финансовые операции на международном уровне, особенно после приостановки работы Visa и Mastercard. При выборе банка важно учитывать комиссии, скорость обслуживания, условия для международных переводов и другие особенности.

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