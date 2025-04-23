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22.04.2025, 19:01

Сотрудница Генпрокуратуры обвинила коллег в преступных действиях и обратилась к Президенту

Новости Казахстана 0 599

В последние дни в соцсетях распространилась видеозапись обращения Алии Кожабековой, сотрудницы Департамента Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры, к президенту Казахстана. В своем видео она заявила о системных нарушениях в органах правопорядка и попросила восстановить справедливость, сообщает Lada.kz 

Фото: astana.gov.kz
Фото: astana.gov.kz

Обвинения в удалении данных из ЕРДР

Алия Кожабекова, работающая в Департаменте Комитета по правовой статистике в Жамбылской области, утверждает, что в её подразделении было установлено регулярное удаление данных из Единого реестра досудебных расследований (ЕРДР). Она подчеркнула, что такие действия стали нормой, и виновные не несут ответственности или, в лучшем случае, отвечают лишь формально.

"В 2013 году, находясь в отпуске, я обнаружила, что сотрудники департамента удалили записи о людях, привлеченных к уголовной ответственности, чтобы скрыть их судимости. Когда я вернулась с отпуска, меня ошибочно признали виновной в этих действиях, и меня сняли с должности начальника отдела", — рассказала Кожабекова.

По её словам, несмотря на проведенную проверку и выявление нарушений, на сотрудников, допустивших данные манипуляции, не было заведено уголовных дел. Алия утверждает, что сама оказалась жертвой системы и на протяжении многих лет сталкивалась с трудностями на работе, включая давление и несправедливое отношение.

Возвращение в Департамент и новые нарушения

После 11 лет Кожабекова вернулась в Департамент, на этот раз в отдел уголовно-правовой статистики. В ходе своей работы она вновь обнаружила факты удаления и изменения данных в ЕРДР. Когда она сообщила об этом своему начальству, рапорт не привел к существенным изменениям: уголовное дело так и не было возбуждено, а на неё снова стали оказывать давление.

"Я была освобождена от должности, и мне продолжают препятствовать в выполнении моих обязанностей. Я прошу президента вмешаться и провести проверку всех моих обращений, чтобы виновные понесли ответственность", — заявила Кожабекова.

Ответ Генпрокуратуры

В ответ на обвинения Кожабековой, Комитет по правовой статистике сообщил, что была проведена проверка, результаты которой не подтвердили заявленные факты.

"Управлением собственной безопасности совместно с профильным подразделением была проведена выездная проверка. По итогам проверки факты, озвученные заявителем, не нашли своего подтверждения", — говорится в комментарии ведомства.

Заключение

Этот инцидент привлек внимание к возможным проблемам в Генпрокуратуре, особенно в вопросах внутренней отчетности и ответственности сотрудников. Обращение Кожабековой к Президенту подчеркивает необходимость более строгого контроля и прозрачности в работе правоохранительных органов.

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