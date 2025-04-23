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22.04.2025, 19:45

Казахстанец осужден на 5 лет за попытку решить уголовное дело за 50 тысяч долларов

Новости Казахстана 0 424

В столице Казахстана - Астане - был вынесен приговор мужчине, который оказался виновным в мошенничестве на крупную сумму. Он был осужден за хищение 50 тысяч долларов у гражданина, который рассчитывал на помощь в решении уголовного дела, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу судов Астаны в Telegram-канале.

Фото: Pascal Deloche / Godong / Global Look Press
Фото: Pascal Deloche / Godong / Global Look Press

Обстоятельства преступления

Мужчина, известный как К., воспользовался информацией, что родственница потерпевшего (А.) была задержана по делу, связанному с незаконным хранением психотропных веществ. Преступник предложил свою помощь в «решении вопроса» с правоохранительными органами. Он заявил, что может повлиять на следствие и содействовать переквалификации обвинения на менее тяжкую статью в обмен на значительную сумму денег.

Детали мошенничества

Мужчина пообещал, что за 50 тысяч долларов США он договорится с сотрудниками полиции и обеспечит положительное решение в уголовном деле. Потерпевший и его родственники, оказавшиеся в трудной ситуации, поверили в обещания преступника и перевели требуемую сумму. Однако, как стало ясно позже, никакой договоренности с полицией не было.

Судебное разбирательство

После расследования, проведенного правоохранительными органами, было установлено, что обвиняемый совершил мошенничество в особо крупном размере. Суд признал его виновным и вынес приговор: лишение свободы сроком на 5 лет. Прокурор предложил именно такую меру наказания, в то время как защита требовала наказания без лишения свободы.

Последствия и аналогичные случаи

Это дело не единственное в своем роде. В Актобе был осужден еще один человек, который за деньги обещал помочь с усыновлением новорожденных детей, обманув граждан на сумму почти 5 миллионов тенге. Также в Актобе несколько предпринимателей стали жертвами мошенников, которые обещали помощь в получении выгодных кредитов. Все эти случаи связаны с мошенническими схемами, которые приводят к серьезным финансовым потерям для граждан.

Предупреждение о мошенничестве

Антимонопольный фонд Казахстана (АФМ) ранее сообщал о том, что тысячи граждан могли стать жертвами подобного мошенничества, переведя деньги на псевдопомощь. Ведомство продолжает бороться с такими преступлениями, выявляя признаки мошенничества и обеспечивая защиту прав граждан.

Заключение

Судебное разбирательство в отношении мужчины, который обманул казахстанца на 50 тысяч долларов, подчеркивает важность бдительности и осмотрительности при общении с незнакомыми людьми, особенно в сложных ситуациях.

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