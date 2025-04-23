18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.07
595.21
6.37
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
22.04.2025, 20:18

Что на тарелке у вашего ребенка? В Казахстане родители будут следить за школьным питанием через приложение

Новости Казахстана 0 527

С 2024 года в Казахстане был запущен пилотный проект «Социальный кошелек», который позволяет родителям отслеживать процесс бесплатного питания для школьников с 5 по 11 классы. Система работает через мобильное приложение и направлена на повышение прозрачности и эффективности в предоставлении питания детям из социально уязвимых семей, сообщает Lada.kz со ссылкой на МЦРИАП. 

Фото: vesti-kalmykia.ru
Фото: vesti-kalmykia.ru

Как работает «Социальный кошелек»?

Цифровое решение автоматизирует процесс и значительно упрощает взаимодействие родителей с системой питания. С помощью «Социального кошелька» родители могут контролировать, что их дети получают горячие обеды, соответствующие стандартам, без необходимости собирать бумажные документы. Чтобы стать частью программы, родителям достаточно подтвердить участие через приложение eGov mobile. После этого им создается цифровой ваучер для школьного питания.

Шаги использования системы

  1. Активирование ваучера: Родители подтверждают участие через приложение, что активирует ваучер для питания.

  2. Получение питания в школе: Ученики могут получить еду в школьной столовой, используя QR-код, карту или Face ID для идентификации.

  3. Уведомления для родителей: После того как ребенок поел, родители получают уведомление. Они могут также оценить качество пищи.

  4. Прозрачность и контроль: Вся информация о питании фиксируется, и оплата поставщикам производится только за реально оказанные услуги.

Реализация пилотного проекта

Проект стартовал в 2024 году и проходит в 20 школах Казахстана: 10 в Алматы и 10 в Костанайской области. Результаты тестирования будут использованы для улучшения системы и подготовки к ее дальнейшему расширению.

Будущие планы

Ожидается, что в будущем «Социальный кошелек» будет распространен на младшие классы. Также планируется усиление контроля за питанием школьников на всех его этапах. Внедрение этой системы поможет повысить прозрачность государственной поддержки, облегчить контроль для родителей и снизить административную нагрузку на учебные заведения.

Заключение

Проект «Социальный кошелек» является важным шагом на пути к улучшению качества школьного питания и обеспечению прозрачности в использовании государственных средств для социально уязвимых слоев населения.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в маеНовости Казахстана
01.04.2025, 09:57 0
Новые правила автострахования в Казахстане: что нужно знать водителям, чтобы не переплачиватьНовости Казахстана
17.04.2025, 14:02 0

Последние комментарии

< >
Школьницы в Актау увлеклись смертельно опасной игрой
Beket → Это делается добровольно. В школах раньше было такое. Правда, не помню, чтобы это как то обсуждалось
Повестку спустя 10 лет службы получил 35-летний житель Актау
fox1167 → "в пограничных войсках"------Нет сейчас пограничных войск! Есть погранслужба РК
В Мангистау власти держат на контроле цены на социально значимые продукты питания
Ingul → Извините, положительных результатов не заметил. Цены как росли, так и растут.
Чиновник подделывал отчеты по заключенным в Актау
fox1167 → "к дисциплинарной ответственности привлечен руководитель Актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства"------Дайте ему метлу! Пусть теперь сам метёт дворы!
Проводимые у здания акимата работы заинтересовали жителей Актау
дорожник → Зачем на площади клумбы? Это же не сквер