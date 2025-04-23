Что на тарелке у вашего ребенка? В Казахстане родители будут следить за школьным питанием через приложение

С 2024 года в Казахстане был запущен пилотный проект «Социальный кошелек», который позволяет родителям отслеживать процесс бесплатного питания для школьников с 5 по 11 классы. Система работает через мобильное приложение и направлена на повышение прозрачности и эффективности в предоставлении питания детям из социально уязвимых семей, сообщает Lada.kz со ссылкой на МЦРИАП.

Фото: vesti-kalmykia.ru

Как работает «Социальный кошелек»?

Цифровое решение автоматизирует процесс и значительно упрощает взаимодействие родителей с системой питания. С помощью «Социального кошелька» родители могут контролировать, что их дети получают горячие обеды, соответствующие стандартам, без необходимости собирать бумажные документы. Чтобы стать частью программы, родителям достаточно подтвердить участие через приложение eGov mobile. После этого им создается цифровой ваучер для школьного питания.

Шаги использования системы

Активирование ваучера: Родители подтверждают участие через приложение, что активирует ваучер для питания. Получение питания в школе: Ученики могут получить еду в школьной столовой, используя QR-код, карту или Face ID для идентификации. Уведомления для родителей: После того как ребенок поел, родители получают уведомление. Они могут также оценить качество пищи. Прозрачность и контроль: Вся информация о питании фиксируется, и оплата поставщикам производится только за реально оказанные услуги.

Реализация пилотного проекта

Проект стартовал в 2024 году и проходит в 20 школах Казахстана: 10 в Алматы и 10 в Костанайской области. Результаты тестирования будут использованы для улучшения системы и подготовки к ее дальнейшему расширению.

Будущие планы

Ожидается, что в будущем «Социальный кошелек» будет распространен на младшие классы. Также планируется усиление контроля за питанием школьников на всех его этапах. Внедрение этой системы поможет повысить прозрачность государственной поддержки, облегчить контроль для родителей и снизить административную нагрузку на учебные заведения.

Заключение

Проект «Социальный кошелек» является важным шагом на пути к улучшению качества школьного питания и обеспечению прозрачности в использовании государственных средств для социально уязвимых слоев населения.