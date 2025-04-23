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22.04.2025, 21:22

Экологическая катастрофа на Каспии заставит 5 миллионов казахстанцев искать новое место для жизни

Новости Казахстана 0 1 565

В Атырауской и Мангистауской областях Казахстана наблюдается резкое ухудшение экологической ситуации, что может привести к массовому переселению населения. Депутат Мажилиса Сергей Пономарев предупредил, что к 2040 году экологическое бедствие может стать причиной перемещения до пяти миллионов казахстанцев, сообщает Lada.kz

Кадр из видео YouTube
Кадр из видео YouTube

Ухудшение экологической ситуации и последствия

Сергей Пономарев подчеркнул, что на фоне ухудшающейся экологической обстановки в этих регионах наблюдаются тревожные симптомы:

  • Снижение продолжительности жизни.

  • Рост онкологических заболеваний.

По словам депутата, эти проблемы являются следствием деградации окружающей среды, которая уже оказывает негативное влияние на здоровье людей.

Экологические мигранты: новая угроза

Депутат заявил, что в ближайшем будущем Казахстан может столкнуться с массовым переселением жителей, которые будут вынуждены покидать свои дома из-за ухудшения экологической обстановки:

  • До 2040 года ожидается переселение до 5 миллионов человек.

  • Этот процесс может создать новый термин — "экологические мигранты".

Основной угрозой для региона является ухудшающаяся экоситуация на казахстанской части Каспийского моря.

Проблемы, связанные с Каспийским морем

Пономарев акцентировал внимание на экологической ситуации в Каспийском море, где наблюдаются несколько критичных проблем:

  • Загрязнение воды: промышленные выбросы, сбросы неочищенных сточных вод и нефтяное загрязнение.

  • Негативное влияние на флору и фауну: загрязнение ослабляет иммунитет морских животных, что делает их уязвимыми к болезням.

  • Снижение численности животных: численность каспийских тюленей сократилась с миллиона до ста тысяч, а осетровых — на 90%.

Обмеление Каспийского моря

Одной из главных угроз для экосистемы является обмеление Каспийского моря. Согласно данным Министерства экологии и природных ресурсов, с 2006 года площадь водной поверхности уменьшилась на более чем 31 тысячу квадратных километров.

  • Основной удар пришелся на казахстанскую часть Северного Каспия.

  • Прогнозы: Если текущие тенденции продолжатся, Каспий может превратиться в токсичную лужу без жизни.

Необходимость принятия срочных мер

Пономарев подчеркнул, что ситуация требует немедленного реагирования со стороны государства. Он предложил несколько важных шагов для спасения экосистемы региона:

  • Разработка государственной программы по спасению Каспийского моря.

  • Модернизация очистных сооружений и жёсткая экологическая политика.

  • Ужесточение контроля за промышленными выбросами и прекращение варварского использования ресурсов.

Заключение: Если меры не будут приняты, последствия могут стать катастрофическими как для экосистемы региона, так и для жизни людей.

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