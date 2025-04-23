Экологическая катастрофа на Каспии заставит 5 миллионов казахстанцев искать новое место для жизни

В Атырауской и Мангистауской областях Казахстана наблюдается резкое ухудшение экологической ситуации, что может привести к массовому переселению населения. Депутат Мажилиса Сергей Пономарев предупредил, что к 2040 году экологическое бедствие может стать причиной перемещения до пяти миллионов казахстанцев, сообщает Lada.kz
Сергей Пономарев подчеркнул, что на фоне ухудшающейся экологической обстановки в этих регионах наблюдаются тревожные симптомы:
Снижение продолжительности жизни.
Рост онкологических заболеваний.
По словам депутата, эти проблемы являются следствием деградации окружающей среды, которая уже оказывает негативное влияние на здоровье людей.
Депутат заявил, что в ближайшем будущем Казахстан может столкнуться с массовым переселением жителей, которые будут вынуждены покидать свои дома из-за ухудшения экологической обстановки:
До 2040 года ожидается переселение до 5 миллионов человек.
Этот процесс может создать новый термин — "экологические мигранты".
Основной угрозой для региона является ухудшающаяся экоситуация на казахстанской части Каспийского моря.
Пономарев акцентировал внимание на экологической ситуации в Каспийском море, где наблюдаются несколько критичных проблем:
Загрязнение воды: промышленные выбросы, сбросы неочищенных сточных вод и нефтяное загрязнение.
Негативное влияние на флору и фауну: загрязнение ослабляет иммунитет морских животных, что делает их уязвимыми к болезням.
Снижение численности животных: численность каспийских тюленей сократилась с миллиона до ста тысяч, а осетровых — на 90%.
Одной из главных угроз для экосистемы является обмеление Каспийского моря. Согласно данным Министерства экологии и природных ресурсов, с 2006 года площадь водной поверхности уменьшилась на более чем 31 тысячу квадратных километров.
Основной удар пришелся на казахстанскую часть Северного Каспия.
Прогнозы: Если текущие тенденции продолжатся, Каспий может превратиться в токсичную лужу без жизни.
Пономарев подчеркнул, что ситуация требует немедленного реагирования со стороны государства. Он предложил несколько важных шагов для спасения экосистемы региона:
Разработка государственной программы по спасению Каспийского моря.
Модернизация очистных сооружений и жёсткая экологическая политика.
Ужесточение контроля за промышленными выбросами и прекращение варварского использования ресурсов.
Заключение: Если меры не будут приняты, последствия могут стать катастрофическими как для экосистемы региона, так и для жизни людей.
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