Чиновница из Казахстана вызвала общественный резонанс, сделав селфи с редкими цветами

Аким сельского округа имени Кудайбергена Жубанова, расположенного в Мугалжарском районе Актюбинской области, Ляззат Бердыбаева оказалась в центре общественного резонанса после того, как опубликовала селфи с тюльпанами в руках. Инцидент вызвал бурные обсуждения в социальных сетях, так как многие пользователи стали требовать объяснений по поводу срыва охраняемых государством растений, сообщает Lada.kz со ссылкой на КТК.
Опубликованное фото
Ляззат Бердыбаева разместила фотографию, на которой держит в руках букет тюльпанов. Снимок был опубликован в социальных сетях, что вскоре вызвало общественную дискуссию.
Обвинения в нарушении закона
Некоторые пользователи социальных сетей заподозрили, что чиновница сорвала редкие тюльпаны, что нарушает законодательство о защите растений. В Казахстане тюльпаны являются охраняемыми растениями, и их сбор без разрешения строго запрещен.
Реакция акима
В ответ на обвинения, аким заявила, что тюльпаны ей вручили дочери, когда они отдыхали на природе. По ее словам, вокруг не было никаких указателей или знаков, предупреждающих о запрете на сбор этих растений.
Официальное расследование
В департаменте полиции Актюбинской области прокомментировали инцидент, уточнив, что на данный момент нет прямых доказательств того, что аким лично сорвала цветы. В Мугалжарском районе ведется проверка по данному делу.
Этот инцидент напоминает недавний случай в Туркестанской области, когда женщина сорвала дикие тюльпаны, занесенные в Красную книгу. За этот поступок полиция возбудила уголовное дело по статье 339 Уголовного кодекса Казахстана. Женщине грозит крупный штраф в размере 12 миллионов тенге, так как сбор редких растений, таких как тюльпан Грейга, является незаконным.
Согласно законодательству Казахстана, незаконный сбор охраняемых видов растений влечет за собой не только штрафы, но и другие меры ответственности. В данном случае, если выяснится, что аким сорвала тюльпаны без должного разрешения, ей могут грозить аналогичные санкции, вплоть до крупного штрафа.
Заключение
Этот случай поднимает вопросы об ответственности представителей власти в соблюдении законодательства и заботе об охране природы. Важно, чтобы каждый гражданин, а особенно чиновники, соблюдали нормы и законы, направленные на защиту редких и исчезающих видов растений.
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