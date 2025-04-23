Чиновница из Казахстана вызвала общественный резонанс, сделав селфи с редкими цветами

Аким сельского округа имени Кудайбергена Жубанова, расположенного в Мугалжарском районе Актюбинской области, Ляззат Бердыбаева оказалась в центре общественного резонанса после того, как опубликовала селфи с тюльпанами в руках. Инцидент вызвал бурные обсуждения в социальных сетях, так как многие пользователи стали требовать объяснений по поводу срыва охраняемых государством растений, сообщает Lada.kz со ссылкой на КТК .

Фото: forum.guns.ru

Подробности инцидента

Опубликованное фото

Ляззат Бердыбаева разместила фотографию, на которой держит в руках букет тюльпанов. Снимок был опубликован в социальных сетях, что вскоре вызвало общественную дискуссию.

Обвинения в нарушении закона

Некоторые пользователи социальных сетей заподозрили, что чиновница сорвала редкие тюльпаны, что нарушает законодательство о защите растений. В Казахстане тюльпаны являются охраняемыми растениями, и их сбор без разрешения строго запрещен.

Реакция акима

В ответ на обвинения, аким заявила, что тюльпаны ей вручили дочери, когда они отдыхали на природе. По ее словам, вокруг не было никаких указателей или знаков, предупреждающих о запрете на сбор этих растений.

Официальное расследование

В департаменте полиции Актюбинской области прокомментировали инцидент, уточнив, что на данный момент нет прямых доказательств того, что аким лично сорвала цветы. В Мугалжарском районе ведется проверка по данному делу.

Прецеденты с редкими растениями

Этот инцидент напоминает недавний случай в Туркестанской области, когда женщина сорвала дикие тюльпаны, занесенные в Красную книгу. За этот поступок полиция возбудила уголовное дело по статье 339 Уголовного кодекса Казахстана. Женщине грозит крупный штраф в размере 12 миллионов тенге, так как сбор редких растений, таких как тюльпан Грейга, является незаконным.

Возможные последствия

Согласно законодательству Казахстана, незаконный сбор охраняемых видов растений влечет за собой не только штрафы, но и другие меры ответственности. В данном случае, если выяснится, что аким сорвала тюльпаны без должного разрешения, ей могут грозить аналогичные санкции, вплоть до крупного штрафа.

Заключение

Этот случай поднимает вопросы об ответственности представителей власти в соблюдении законодательства и заботе об охране природы. Важно, чтобы каждый гражданин, а особенно чиновники, соблюдали нормы и законы, направленные на защиту редких и исчезающих видов растений.