Какие страны признают казахстанские водительские права и где их легче получить

Согласно Венской конвенции о дорожном движении, подписанной Казахстаном в 1994 году, национальные водительские права соответствуют международным стандартам. В связи с этим казахстанские водительские удостоверения признаются в 82 странах мира, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.
Австрия, Албания, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Италия, Испания, Латвия, Литва, Люксембург, Северная Македония, Молдова, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.
Ирландия: Несмотря на то, что Ирландия не ратифицировала Венскую конвенцию, водительские права Казахстана признаются благодаря отдельным соглашениям.
Багамы, Бразилия, Венесуэла, Коста-Рика, Куба, Мексика, Перу, Уругвай, Чили, Эквадор.
Гана, Египет, Кения, Конго, Кот-д’Ивуар, Марокко, Нигер, Сенегал, Сейшелы, Тунис, ЦАР, ЮАР.
Египет: Требует международное водительское удостоверение (МВУ) для аренды авто.
Азербайджан, Армения, Бахрейн, Грузия, Израиль, Индонезия, Иран, Киргизия, Китай, Кувейт, Россия, Монголия, ОАЭ, Пакистан, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Узбекистан, Филиппины, Южная Корея, Япония.
Япония: Для вождения в Японии требуется международное водительское удостоверение или официальный перевод.
Согласно данным International Drivers Association, есть несколько стран, где процесс получения водительских прав гораздо проще и быстрее.
Минимальный возраст для получения прав — 15 лет.
Только письменный тест (без практического экзамена).
Нет обязательных часов в автошколе.
Время получения прав — 1-2 недели.
Минимальный возраст — 14 лет (с ограничениями).
Краткий курс теории.
Практический экзамен — формальный (главное, не допустить грубых ошибок).
Стоимость получения прав — около 100 долларов.
Минимальный возраст — 16 лет (в некоторых штатах — 14-15 лет для получения ученических прав).
Теория и проверка зрения.
Практическое вождение часто ограничивается простым "проездом вокруг квартала".
Теоретический экзамен и временные права.
Практическое вождение через 8-12 месяцев.
Экзамен по вождению — без строгих требований (например, в Британской Колумбии можно сдать за 20 минут).
Существует несколько стран, где получение водительского удостоверения требует значительных усилий и времени.
Обязательные занятия по теории и первой помощи.
Сложные теоретические вопросы, включая экстремальное вождение.
Практический экзамен — экзаменатор следит за каждым движением.
Стоимость — около 2000 евро (из-за обязательных уроков в автошколе).
Требуется строгое соблюдение заданной траектории (любое отклонение — провал).
Скорость во время экзамена не должна превышать 30 км/ч.
Если экзаменатор уснул, это хороший знак (значит, водитель действует плавно).
Процент сдачи — 30-40%. Множество пересдач (5-10 раз).
14 теоретических занятий и 12 практических.
Если экзамен не сдан с третьей попытки, необходимо повторно пройти курс в автошколе.
Стоимость — от 1500 до 3000 евро.
Прохождение медкомиссии, теоретического экзамена и практики.
Стоимость — около 160 долларов.
Срок получения прав — несколько месяцев.
Таким образом, казахстанские водительские права признаются во множестве стран, однако процедура их использования и обмена может значительно варьироваться. Что касается получения водительских прав, то для желающих сдать экзамен, одни страны предлагают достаточно простую процедуру, в то время как другие требуют серьезных усилий и дополнительных затрат.
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