Какие страны признают казахстанские водительские права и где их легче получить

Согласно Венской конвенции о дорожном движении, подписанной Казахстаном в 1994 году, национальные водительские права соответствуют международным стандартам. В связи с этим казахстанские водительские удостоверения признаются в 82 странах мира, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto .

Фото с сайта 110km.ru: UGC

Европа:

Австрия, Албания, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Италия, Испания, Латвия, Литва, Люксембург, Северная Македония, Молдова, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.

Ирландия: Несмотря на то, что Ирландия не ратифицировала Венскую конвенцию, водительские права Казахстана признаются благодаря отдельным соглашениям.

Америка:

Багамы, Бразилия, Венесуэла, Коста-Рика, Куба, Мексика, Перу, Уругвай, Чили, Эквадор.

Африка:

Гана, Египет, Кения, Конго, Кот-д’Ивуар, Марокко, Нигер, Сенегал, Сейшелы, Тунис, ЦАР, ЮАР.

Египет: Требует международное водительское удостоверение (МВУ) для аренды авто.

Другие страны:

Азербайджан, Армения, Бахрейн, Грузия, Израиль, Индонезия, Иран, Киргизия, Китай, Кувейт, Россия, Монголия, ОАЭ, Пакистан, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Узбекистан, Филиппины, Южная Корея, Япония.

Япония: Для вождения в Японии требуется международное водительское удостоверение или официальный перевод.

Где легче всего получить водительские права

Согласно данным International Drivers Association, есть несколько стран, где процесс получения водительских прав гораздо проще и быстрее.

Мексика:

Минимальный возраст для получения прав — 15 лет.

Только письменный тест (без практического экзамена).

Нет обязательных часов в автошколе.

Время получения прав — 1-2 недели.

Катар:

Минимальный возраст — 14 лет (с ограничениями).

Краткий курс теории.

Практический экзамен — формальный (главное, не допустить грубых ошибок).

Стоимость получения прав — около 100 долларов.

США:

Минимальный возраст — 16 лет (в некоторых штатах — 14-15 лет для получения ученических прав).

Теория и проверка зрения.

Практическое вождение часто ограничивается простым "проездом вокруг квартала".

Канада:

Теоретический экзамен и временные права.

Практическое вождение через 8-12 месяцев.

Экзамен по вождению — без строгих требований (например, в Британской Колумбии можно сдать за 20 минут).

Где сложнее всего получить водительские права

Существует несколько стран, где получение водительского удостоверения требует значительных усилий и времени.

Финляндия:

Обязательные занятия по теории и первой помощи.

Сложные теоретические вопросы, включая экстремальное вождение.

Практический экзамен — экзаменатор следит за каждым движением.

Стоимость — около 2000 евро (из-за обязательных уроков в автошколе).

Япония:

Требуется строгое соблюдение заданной траектории (любое отклонение — провал).

Скорость во время экзамена не должна превышать 30 км/ч.

Если экзаменатор уснул, это хороший знак (значит, водитель действует плавно).

Процент сдачи — 30-40%. Множество пересдач (5-10 раз).

Германия:

14 теоретических занятий и 12 практических.

Если экзамен не сдан с третьей попытки, необходимо повторно пройти курс в автошколе.

Стоимость — от 1500 до 3000 евро.

Саудовская Аравия:

Прохождение медкомиссии, теоретического экзамена и практики.

Стоимость — около 160 долларов.

Срок получения прав — несколько месяцев.

Таким образом, казахстанские водительские права признаются во множестве стран, однако процедура их использования и обмена может значительно варьироваться. Что касается получения водительских прав, то для желающих сдать экзамен, одни страны предлагают достаточно простую процедуру, в то время как другие требуют серьезных усилий и дополнительных затрат.