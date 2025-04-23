Пропал российский ученый в Каспийском море на границе с Казахстаном

Известный океанолог, доктор географических наук Петр Бухарицин пропал без вести в ходе историко-географической экспедиции в Астраханской области. Его разыскивают силы Пограничного управления ФСБ России с 19 апреля, однако на данный момент результатов поисков нет, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru