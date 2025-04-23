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23.04.2025, 08:07

Пропал российский ученый в Каспийском море на границе с Казахстаном

Новости Казахстана 0 6 609

Известный океанолог, доктор географических наук Петр Бухарицин пропал без вести в ходе историко-географической экспедиции в Астраханской области. Его разыскивают силы Пограничного управления ФСБ России с 19 апреля, однако на данный момент результатов поисков нет, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: страница РГО в Астраханской области "ВКонтакте"
Фото: страница РГО в Астраханской области "ВКонтакте"

Ход событий

  • Место пропажи: Профессор Бухарицин исчез в районе острова Укатный в Каспийском море, находящемся недалеко от границы с Казахстаном.

  • Поиск: В поисках участвуют пограничные силы, включая один пограничный корабль и два катера. Официальные представители Пограничного управления ФСБ России сообщили, что поисковые работы продолжаются.

История экспедиции

  • Цель экспедиции: Историко-географическая экспедиция стартовала 14 апреля и была приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проект назывался «В память погибшим кораблям» и был организован контр-адмиралом, командующим Каспийской флотилией Олегом Зверевым.

  • Роль Бухарицина: Петр Бухарицин был заместителем руководителя экспедиции по научной работе. Его обязанностью было выявление и мониторинг объектов культурного наследия в нижнем течении реки Волга.

  • Маршрут экспедиции: Экспедиция велась на малом гидрографическом судне «ГС-599» гидрографической службы Каспийской флотилии. В числе задач экспедиции было картографирование Волго-Каспийского канала, Астраханского морского рейда и района острова Укатный.

Памятные мероприятия

  • 15 апреля в селе Замьяны прошли памятные мероприятия в честь погибших моряков тральщика ЭМТЩ-26 Краснознаменной Каспийской флотилии, что также являлось частью программы экспедиции.

Экспедиция была важной частью юбилейных мероприятий, посвященных памяти героев Великой Отечественной войны, и привлекла внимание к историко-географическим исследованиям в регионе. На данный момент судьба Петра Бухарицина остается неизвестной, и поисковые работы продолжаются.

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