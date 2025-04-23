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23.04.2025, 10:12

Пенсионные накопления казахстанцев под угрозой из-за неудачных инвестиций и переоценки валюты

Новости Казахстана 0 10 668

Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) Казахстана завершил первый квартал 2025 года с отрицательным результатом, что стало неожиданностью для граждан и экспертов. Потери фонда составили 446,5 млрд тенге, что эквивалентно убытку в размере -1,97%. В то время как инфляция в стране за этот период составила 3,9%, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Основные источники убытков ЕНПФ

Рассмотрим более подробно факторы, которые повлияли на отрицательную доходность:

  1. Переоценка ценных бумаг — убыток составил 611,75 млрд тенге.

  2. Переоценка иностранной валюты — убыток составил 156,13 млрд тенге.

  3. Активы во внешнем управлении — потери составили 114,7 млрд тенге.

Этот квартал стал первым за долгое время, когда ЕНПФ столкнулся с таким заметным финансовым провалом, несмотря на общий рост потребительских цен.

Сравнение с частными управляющими компаниями

Для лучшего понимания ситуации стоит сравнить результаты ЕНПФ с другими управляющими компаниями, работающими на рынке пенсионных активов Казахстана:

  • BCC Invest — +3,05%

  • Сентрас Секьюритиз — +0,92%

  • Halyk Global Markets — +0,69%

  • Jusan Invest — +0,35%

  • Halyk Finance — –0,7%

  • ЕНПФ — –1,97%

Несмотря на то, что частные компании продемонстрировали положительную доходность, ни одна из них не смогла превзойти уровень инфляции. Это означает, что в реальном выражении сбережения граждан также обесценились, несмотря на положительные результаты частных управляющих.

Что это значит для пенсионных накоплений?

Пенсионные накопления граждан оказались под угрозой из-за неудачных инвестиций и переоценки валюты. В условиях роста инфляции такие потери только усугубляют проблему сохранности сбережений в долгосрочной перспективе.

Заключение: Хотя ситуация в ЕНПФ выглядит тревожно, это также подчеркивает необходимость более внимательного подхода к управлению пенсионными фондами и диверсификации активов для минимизации рисков.

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