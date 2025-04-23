Пенсионные накопления казахстанцев под угрозой из-за неудачных инвестиций и переоценки валюты

Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) Казахстана завершил первый квартал 2025 года с отрицательным результатом, что стало неожиданностью для граждан и экспертов. Потери фонда составили 446,5 млрд тенге, что эквивалентно убытку в размере -1,97%. В то время как инфляция в стране за этот период составила 3,9%, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: gov.kz

Основные источники убытков ЕНПФ

Рассмотрим более подробно факторы, которые повлияли на отрицательную доходность:

Переоценка ценных бумаг — убыток составил 611,75 млрд тенге. Переоценка иностранной валюты — убыток составил 156,13 млрд тенге. Активы во внешнем управлении — потери составили 114,7 млрд тенге.

Этот квартал стал первым за долгое время, когда ЕНПФ столкнулся с таким заметным финансовым провалом, несмотря на общий рост потребительских цен.

Сравнение с частными управляющими компаниями

Для лучшего понимания ситуации стоит сравнить результаты ЕНПФ с другими управляющими компаниями, работающими на рынке пенсионных активов Казахстана:

BCC Invest — +3,05%

Сентрас Секьюритиз — +0,92%

Halyk Global Markets — +0,69%

Jusan Invest — +0,35%

Halyk Finance — –0,7%

ЕНПФ — –1,97%

Несмотря на то, что частные компании продемонстрировали положительную доходность, ни одна из них не смогла превзойти уровень инфляции. Это означает, что в реальном выражении сбережения граждан также обесценились, несмотря на положительные результаты частных управляющих.

Что это значит для пенсионных накоплений?

Пенсионные накопления граждан оказались под угрозой из-за неудачных инвестиций и переоценки валюты. В условиях роста инфляции такие потери только усугубляют проблему сохранности сбережений в долгосрочной перспективе.

Заключение: Хотя ситуация в ЕНПФ выглядит тревожно, это также подчеркивает необходимость более внимательного подхода к управлению пенсионными фондами и диверсификации активов для минимизации рисков.