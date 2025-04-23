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23.04.2025, 10:54

Казахстанцы заплатили 143 млн тенге на неудачные поиски табуна лошадей

Новости Казахстана 0 381

Четверо мужчин, решивших отправиться в область Ұлытау на поиски пропавшего табуна лошадей, оказались обвинены в незаконной охоте на сайгаков. В ходе их поисков, несмотря на запрет на охоту, они выстрелили в 15 редких животных, причинив государству ущерб в 143 млн тенге. Это событие привлекло внимание властей, и правосудие установило последствия преступных действий, сообщает Lada.kz со ссылкой на Верховный суд.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Подготовка и поиск: Планы, приведшие к преступлению

Мужчины, жители Туркестанской области, выехали на мотоциклах в горные районы Ұлытау, вооруженные охотничьими ружьями, для поиска табуна лошадей. Однако, не найдя животных, они решили нарушить закон и охотились на сайгаков, зная о запрете. Суд установил, что их целью было не только убийство редких животных, но и продажа рогов, что привело к дополнительному ущербу.

Преступление и задержание: Как браконьеры попались

В ходе незаконной охоты было убито 15 сайгаков — животных, находящихся под угрозой исчезновения. После убийства животных, преступники забили их, отделили рога и погрузили туши в машину. Во время оперативной операции, проведенной сотрудниками ОАО "Охотзоопром", браконьеры были задержаны. Судебные органы зафиксировали ущерб в 143 млн тенге.

Решение суда и наказание

В судебном разбирательстве подсудимые полностью признали свою вину и компенсировали государству нанесенный ущерб. Каражалский городской суд области Ұлытау признал их виновными в незаконной охоте с причинением значительного ущерба государству и незаконном уничтожении сайгаков. Каждый из обвиняемых был приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы, а также к запрету заниматься охотничьей деятельностью на срок 5 лет.

Контекст: Проблемы с популяцией сайгаков в Казахстане

Этот случай также происходит на фоне обеспокоенности аграриев Казахстана относительно роста численности сайгаков. В Костанайской области фермеры выражают страх за свои урожаи из-за растущего числа этих животных, требуя вмешательства властей. Министерство экологии рассматривает новые способы контроля численности популяции сайгаков, альтернативные отстрелу. Недавние случаи массовой гибели сайгаков на Кенгирском водохранилище в области Ұлытау добавили тревоги, вызвав дополнительные исследования.

Выводы и меры по охране природы

  • Законодательные изменения: Введение альтернативных методов контроля численности сайгаков.

  • Ужесточение наказания: Привлечение к ответственности за незаконную охоту.

  • Экологическая ответственность: Повышение общественного осознания о защите редких видов животных.

Заключение

Незаконная охота на сайгаков, хотя и стала причиной значительного ущерба для государства, также подчеркнула необходимость усиленной охраны природы и контроля за действиями браконьеров. Вопрос численности сайгаков в Казахстане требует комплексного подхода, сочетая защиту природы с интересами сельскохозяйственного сектора.

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