18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.07
595.21
6.37
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
23.04.2025, 11:37

Депутат Мажилиса поднял вопрос о нарушении прав Розы Рымбаевой

Новости Казахстана 0 498

Сегодня в Мажилисе обсуждается законопроект по вопросам интеллектуальной собственности. В рамках первого чтения депутат Олжас Куспеков поднял вопрос о нарушении авторских прав казахстанских исполнителей, в частности, отметив проблему с выплатами за ретрансляцию произведений Розы Рымбаевой, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Роза Рымбаева. Фото: t.me/bort_01
Роза Рымбаева. Фото: t.me/bort_01

Он выразил обеспокоенность тем, что действующее законодательство не учитывает имущественные права авторов и исполнителей, которые должны получать вознаграждение за использование их произведений.

Позиция депутата и проблемы с текущим законодательством

Во время обсуждения Олжас Куспеков обратился к министру юстиции с просьбой объяснить, как власти собираются устранить правовые пробелы, касающиеся ретрансляции произведений. Он подчеркнул, что, согласно статье 16 закона об авторском праве, исполнители, такие как Роза Рымбаева, не получают компенсации за ретрансляцию их песен, несмотря на то, что их произведения транслируются по телевидению и радио. В ответ министр юстиции Ерлан Сарсембаев подтвердил, что законопроект вносит поправки только для вещательных организаций и не затрагивает вопросы прав исполнителей.

Поправки в законопроекте и планы по улучшению ситуации

Разработчики законопроекта предложили внести поправки, которые уточнят права авторов и других правообладателей в отношении ретрансляции их произведений. Также рассматривается сокращение срока регистрации товарных знаков с одного месяца до 10 дней, чтобы авторы могли оперативно защищать свой бренд от недобросовестных действий.

Критика и последствия для музыкальной индустрии

Ситуация с авторскими правами обострилась после того, как в конце 2023 года и начале 2024 года казахстанская музыка была практически исключена из медиатеки Instagram и других платформ Meta. Это вызвало волну недовольства среди авторов и пользователей. Однако Казахстанское авторское общество (KazAK) не смогло подсчитать убытки, понесенные артистами.

Комментарий председателя Комитета по интеллектуальной собственности

Шолпан Абдреева, председатель Комитета по интеллектуальной собственности, прокомментировала ситуацию, отметив, что согласно действующему закону об авторских и смежных правах, вознаграждение авторам выплачивается только в случае использования их произведений. Поскольку доступ к казахстанской музыке на платформах был отключен, выплаты не были произведены.

Основные моменты обсуждения:

  • Депутат Олжас Куспеков поднял вопрос об ущемлении прав исполнителей, в частности, Розы Рымбаевой.

  • Проблемы с отсутствием вознаграждения за ретрансляцию произведений.

  • Министр юстиции Ерлан Сарсембаев согласился с необходимостью внести поправки в закон.

  • Разработчики законопроекта предложили уточнение прав авторов и уменьшение сроков регистрации товарных знаков.

  • Отсутствие казахстанской музыки на платформах Meta в 2023-2024 годах вызвало критику среди авторов и пользователей.

  • Шолпан Абдреева пояснила, что вознаграждение не выплачивается, если произведения не были воспроизведены.

Таким образом, обсуждение вопросов авторских прав в Казахстане поднимает важные проблемы для музыкальной индустрии, требующие оперативного внесения изменений в законодательство.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в маеНовости Казахстана
01.04.2025, 09:57 0
Новые правила автострахования в Казахстане: что нужно знать водителям, чтобы не переплачиватьНовости Казахстана
17.04.2025, 14:02 0
Казахстанские семьи получат выплаты на образование детей — 60 МРП на каждогоНовости Казахстана
07.04.2025, 11:30 0

Последние комментарии

< >
Озеленители Актау: Удаляем траву и сорняки только в лунках деревьев
Arzt_MD → Да, просто ужас. Про сорняки... как же они далеки от профессии агронома. Выкос травы необходимо запретить, варварство, высушивают землю, это же не Өскемен.
Казахстанский бензин отправляется за рубеж: 40 тыс. тонн АИ-92 на экспорт
Aqtau_2023 → Знаем мы ваши торги, сегодня продали подешевле, а завтра покупать у России подороже. В промежутке везде откаты и всем жить хорошо.
Школьные поборы: куда жаловаться жителям Мангистау
Aqtau_2023 → Все всё знают, но конца этому нет. Пока не восстановите смертную казнь, этого не искоренить.
В одном из микрорайонов Актау ржавая вода затопила дворы
Vladimir00 → Без дураков знаем что порыв.только почему все время рвется.трубы вроде меняли,новые а опять рвутся.
Кто и зачем лишает сквер Шевченко в Актау зеленой травы?
Sara19k → они сами решают,что будет растить на их земле