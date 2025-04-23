Депутат Мажилиса поднял вопрос о нарушении прав Розы Рымбаевой

Сегодня в Мажилисе обсуждается законопроект по вопросам интеллектуальной собственности. В рамках первого чтения депутат Олжас Куспеков поднял вопрос о нарушении авторских прав казахстанских исполнителей, в частности, отметив проблему с выплатами за ретрансляцию произведений Розы Рымбаевой, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Роза Рымбаева. Фото: t.me/bort_01

Он выразил обеспокоенность тем, что действующее законодательство не учитывает имущественные права авторов и исполнителей, которые должны получать вознаграждение за использование их произведений.

Позиция депутата и проблемы с текущим законодательством

Во время обсуждения Олжас Куспеков обратился к министру юстиции с просьбой объяснить, как власти собираются устранить правовые пробелы, касающиеся ретрансляции произведений. Он подчеркнул, что, согласно статье 16 закона об авторском праве, исполнители, такие как Роза Рымбаева, не получают компенсации за ретрансляцию их песен, несмотря на то, что их произведения транслируются по телевидению и радио. В ответ министр юстиции Ерлан Сарсембаев подтвердил, что законопроект вносит поправки только для вещательных организаций и не затрагивает вопросы прав исполнителей.

Поправки в законопроекте и планы по улучшению ситуации

Разработчики законопроекта предложили внести поправки, которые уточнят права авторов и других правообладателей в отношении ретрансляции их произведений. Также рассматривается сокращение срока регистрации товарных знаков с одного месяца до 10 дней, чтобы авторы могли оперативно защищать свой бренд от недобросовестных действий.

Критика и последствия для музыкальной индустрии

Ситуация с авторскими правами обострилась после того, как в конце 2023 года и начале 2024 года казахстанская музыка была практически исключена из медиатеки Instagram и других платформ Meta. Это вызвало волну недовольства среди авторов и пользователей. Однако Казахстанское авторское общество (KazAK) не смогло подсчитать убытки, понесенные артистами.

Комментарий председателя Комитета по интеллектуальной собственности

Шолпан Абдреева, председатель Комитета по интеллектуальной собственности, прокомментировала ситуацию, отметив, что согласно действующему закону об авторских и смежных правах, вознаграждение авторам выплачивается только в случае использования их произведений. Поскольку доступ к казахстанской музыке на платформах был отключен, выплаты не были произведены.

Основные моменты обсуждения:

Депутат Олжас Куспеков поднял вопрос об ущемлении прав исполнителей, в частности, Розы Рымбаевой.

Проблемы с отсутствием вознаграждения за ретрансляцию произведений.

Министр юстиции Ерлан Сарсембаев согласился с необходимостью внести поправки в закон.

Разработчики законопроекта предложили уточнение прав авторов и уменьшение сроков регистрации товарных знаков.

Отсутствие казахстанской музыки на платформах Meta в 2023-2024 годах вызвало критику среди авторов и пользователей.

Шолпан Абдреева пояснила, что вознаграждение не выплачивается, если произведения не были воспроизведены.

Таким образом, обсуждение вопросов авторских прав в Казахстане поднимает важные проблемы для музыкальной индустрии, требующие оперативного внесения изменений в законодательство.