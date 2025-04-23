Казахстанский бензин отправляется за рубеж: 40 тыс. тонн АИ-92 на экспорт

Казахстан начнет экспортировать до 40 тысяч тонн бензина в апреле 2025 года. Это стало возможным благодаря излишкам нефтепродуктов на внутреннем рынке и стабильной работе НПЗ, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS

Фото: lsm.kz

Экспорт избыточных объемов бензина

Министерство энергетики Казахстана подтвердило, что в апреле 2025 года планируется экспорт до 40 тыс. тонн бензина АИ-92 экологического класса К4/К5. Экспорт высококачественного топлива будет осуществляться в ответ на излишки на внутреннем рынке.

Ключевые факторы, способствующие экспорту:

Стабильная работа нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ)

Насыщение внутреннего рынка и профицит ГСМ (горюче-смазочных материалов)

Сбалансированное обеспечение внутреннего потребления

Запасы бензина и обеспечение внутреннего рынка

На данный момент Казахстан имеет 524 тыс. тонн бензина АИ-92, что составляет 46-дневный запас, достаточный для обеспечения внутреннего рынка и реализации экспортного потенциала.

Основные показатели:

Запасы АИ-92: 524 тыс. тонн

Эквивалент потребности страны: 46 дней

Экспортный потенциал: до 40 тыс. тонн в апреле 2025 года

Меры по поддержанию топливного баланса

Для обеспечения устойчивого топливного баланса в стране предпринимаются следующие шаги:

Ежедневный мониторинг: контролируются остатки ГСМ на НПЗ и нефтебазах.

Активизация работы региональных штабов: усилена координация по ГСМ в акиматах.

Приоритетное распределение: особое внимание уделяется сельхозтоваропроизводителям.

Бесперебойная логистика: налажены стабильные поставки топлива по всей территории Казахстана.

Создание стратегических запасов: в рамках концепции развития отрасли разрабатывается план по формированию резервов бензина и дизтоплива.

Либерализация цен на топливо

С 30 января 2025 года в Казахстане был либерализован рынок нефтепродуктов, и цены на бензин теперь формируются на рыночных принципах. Умеренный рост оптовых цен объясняется процессом выравнивания после отмены государственного регулирования цен.

Основные моменты:

Цены формируются в зависимости от рыночных факторов: спроса, предложения и логистики.

Государственный контроль гарантирует недопущение резкого роста цен и вмешательство в случае недобросовестных действий со стороны участников рынка.

Таким образом, Казахстан обеспечил не только стабильность на внутреннем рынке, но и возможность для расширения экспорта высококачественных нефтепродуктов.