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23.04.2025, 13:11

Нападение на замакима Шымкента: официальное заявление властей

Новости Казахстана 0 706

23 апреля 2025 года заместитель акима Шымкента, Сарсен Куранбек, выступил с официальным заявлением по поводу вооруженного нападения на его коллегу, замакима города Руслана Берденова. Инцидент произошел 21 апреля 2025 года, когда Берденов был ранен выстрелами в районе 20:30 возле здания городского акимата, сообщает Lada.kz

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Подробности происшествия и меры реагирования

По словам Сарсена Куранбека, в момент нападения аким города Габит Сыздыкбеков, а также все заместители и руководитель аппарата акима находились на рабочем месте. Услышав о происшествии, они сразу же направились к месту событий. На место были вызваны полиция и скорая помощь. Пострадавшего быстро доставили в городскую клиническую больницу №1, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Операция, проведенная врачами, продолжалась длительное время.

"Мы все находились в больнице до завершения операции, и только в 02:00, когда операция завершилась, мы разошлись по домам. Весь этот процесс был под полным контролем акима города и всех заместителей," — сообщил Куранбек.

Заместитель акима поблагодарил сотрудников правоохранительных органов и медицинский персонал за оперативность в решении вопроса. Он также отметил, что информация, распространяемая в социальных сетях, может быть неточной.

Пояснение о расследовании

Сарсен Куранбек подчеркнул, что городские власти не дают комментариев по поводу причины нападения, так как расследование ведется прокуратурой и полицией. 

"Мы не имеем права комментировать детали инцидента, поскольку все вопросы по делу должны быть заданы правоохранительным органам", — добавил он.

По его словам, следствие пока не установило точные причины нападения. Он отметил, что в социальных сетях обсуждаются различные версии происшествия, однако ни одна из них не соответствует действительности. Куранбек отметил, что возможно на преступление повлияло психоэмоциональное состояние подозреваемого, а также возможное употребление психотропных веществ, но эти версии требуют дальнейшего подтверждения.

Инцидент и возможные причины

Вооруженное нападение на Руслана Берденова произошло вечером 21 апреля 2025 года. Он был ранен несколько раз, когда неизвестный выстрелил в его сторону рядом с акиматом города. На месте преступления подозреваемого задержали, а расследование продолжается.

Сарсен Куранбек заверил, что следствие обязательно даст ответы на все вопросы и завершится официальными комментариями со стороны Департамента полиции по результатам расследования или передаче дела в суд.

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