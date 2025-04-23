22 мая 2024 года казахстанский филиал российского агентства Sputnik Казахстан опубликовал материал, который вызвал бурю обсуждений. В статье шла речь об уроженце Казахстана, который добровольно уехал на войну в Украину на стороне России. Материал представлял его как героя в контексте «специальной военной операции». Однако в Казахстане участие в вооружённых конфликтах за рубежом, включая наёмничество, является уголовным преступлением, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Фото: Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике

Острая реакция общества

Резкое осуждение публикации выразил правозащитник и журналист Лукпан Ахмедьяров, который в своём посте на Facebook отметил, что такой материал является прямой пропагандой войны. Ахмедьяров подчеркнул, что Спутник Казахстан нарушает действующие законы страны, ведь в Уголовном кодексе Казахстана имеются статьи, касающиеся наемничества, участия в иностранных конфликтах и пропаганды войны.

Цитата Ахмедьярова:

«Это медиа открыто пропагандирует агрессивную войну. Более того, оно рассказывает о наемнике из Казахстана как о герое. Почему никто не реагирует?»

Реакция официальных властей

На фоне общественного возмущения министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева заявила, что ведомство проведет всестороннюю проверку в отношении Sputnik Казахстан. Она подчеркнула, что публикация такого рода не должна была появиться в стране.

Цитата Аиды Балаевой:

«С юридической точки зрения я рассмотрю этот вопрос всесторонне. Действительно, такое не должно происходить. Мы направим предупреждение в агентство Sputnik. Напоминаю, что Sputnik — это иностранное СМИ. Мы обсудим этот вопрос с соответствующими специалистами в юридической сфере. После этого министерство примет необходимые меры с правовой точки зрения.»

Важность соблюдения законов

Министр добавила, что соответствующие замечания будут направлены в адрес сайта Sputnik.kz, чтобы предотвратить дальнейшие нарушения законодательства Казахстана.

О Sputnik Казахстан

Sputnik Казахстан — это дочерняя структура российского медиахолдинга Sputnik, главным редактором которого является Маргарита Симоньян. Это агентство продолжает работать в Казахстане, несмотря на критику за свою роль в распространении пропаганды, связанной с российской агрессией.

Что может последовать?

Юридическая проверка: В ответ на критику будет проведена тщательная проверка всех материалов, опубликованных на сайте Sputnik.kz. Предупреждения: Ожидаются официальные предупреждения и возможные санкции против агентства. Меры правового характера: В случае выявления нарушений, министерство может принять правовые меры для ограничения деятельности Sputnik в Казахстане.

Публикации, которые могут угрожать национальной безопасности и нарушать законы, могут привести к серьезным последствиям для агентства и его работы в Казахстане.