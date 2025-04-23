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23.04.2025, 15:50

В Казахстане предлагают списывать долги за счет пенсионных накоплений: опасная инициатива или спасение

Новости Казахстана 0 832

В Казахстане обсуждают новые предложения по снижению долговой нагрузки пенсионеров. В рамках этой инициативы депутаты предлагают упростить процедуру банкротства для пенсионеров и позволить списывать долги за счет накоплений в Едином национальном пенсионном фонде (ЕНПФ), сообщает Lada.kz со ссылкой на LS

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Однако подробности реализации этой идеи остаются неясными, и в интервью с первым заместителем председателя совета АФК Ириной Кушнаревой были рассмотрены возможные сценарии и последствия такого шага.

Возможные риски использования пенсионных накоплений для погашения долгов

Ирина Кушнарева отметила, что если проект будет предусматривать погашение долгов пенсионеров за счет их накоплений в ЕНПФ, это может привести к негативным последствиям. Потратив свои сбережения на погашение долгов, пенсионеры, скорее всего, будут вынуждены снова обращаться за кредитами. Подобный опыт был уже в период пандемии, когда многие использовали свои накопления для погашения долгов, но в дальнейшем столкнулись с финансовыми трудностями. В итоге сумма их накоплений, необходимая для дальнейшей жизни, будет значительно уменьшена.

Кроме того, И. Кушнарева подчеркнула, что списание долгов за счет средств ЕНПФ может быть допустимо только при условии введения бессрочного запрета на получение новых кредитов для пенсионеров в будущем. Это условие важно, чтобы избежать повторного обращения за займами, что может усугубить их финансовое положение.

Влияние на общественные и финансовые процессы

Кушнарева также выразила опасения, что в случае реализации такой меры может возникнуть негативное общественное восприятие необходимости исполнять финансовые обязательства, включая погашение долгов. Это, в свою очередь, может привести к повышению рисков для кредиторов, поскольку они будут сталкиваться с увеличением числа граждан, которые не исполняют свои обязательства. В результате это усложнит и удорожит процесс получения кредитов для всех граждан.

Депутат АФК считает, что такие меры должны быть тщательно проработаны, чтобы избежать негативных последствий для финансовой системы, ведь кредиты, в том числе и пенсионные, выдаются на средства, размещенные в фонде, а также депозитах других пенсионеров.

Возможности существующего законодательства

Напоминаем, что в Казахстане уже работает процедура банкротства физических лиц, и требования для этого были значительно упрощены. Если возникают технические проблемы с этим процессом, они могут быть решены соответствующими органами, такими как Комитет госдоходов.

Заключение

Ирина Кушнарева утверждает, что любые инициативы в этом направлении должны быть тщательно сбалансированы, чтобы не ухудшить положение как пенсионеров, так и кредиторов, а также не привести к непредсказуемым последствиям для всей финансовой системы Казахстана.

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