300 миллиардов тенге на компенсации: кто и за что получил выплаты в Казахстане

В 2024 году почти 680 тыс. работников Казахстана получили компенсации за труд в опасных и вредных условиях. Работодатели выделили на эти цели 297 млрд тенге, что на 17% больше, чем в 2023 году, сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ
679 тыс. работников получили компенсации за работу во вредных условиях.
На компенсации работодателями было выделено 297 млрд тенге.
Это на 17% больше, чем в 2023 году.
Дополнительный отпуск – 551 тыс. человек.
Доплаты – 342 тыс. работников.
Бесплатное лечебно-профилактическое питание – 427 тыс. человек.
Сокращенный рабочий день – 47 тыс. работников.
62% работодателей в Казахстане заключили договоры обязательного страхования своих сотрудников от несчастных случаев на производстве.
Эти меры направлены на повышение уровня безопасности и защиты прав работников, работающих в неблагоприятных условиях.
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