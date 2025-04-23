300 миллиардов тенге на компенсации: кто и за что получил выплаты в Казахстане

В 2024 году почти 680 тыс. работников Казахстана получили компенсации за труд в опасных и вредных условиях. Работодатели выделили на эти цели 297 млрд тенге, что на 17% больше, чем в 2023 году, сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ