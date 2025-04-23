Министр энергетики раскрыл правду о доле Казахстана в Кашагане

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов прокомментировал информацию о доле Казахстана в Кашаганском проекте, которая недавно была распространена международным консорциумом журналистов-расследователей. По данным расследования, доля Казахстана в проекте составляет всего 2%, что вызвало бурные обсуждения в медиа, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

© Reuters

Разъяснение позиции министра

На пресс-конференции после заседания Правительства министр Аккенженов официально опроверг данную информацию, заявив, что она не соответствует действительности. Он отметил, что национальная компания «КазМунайГаз», которая представляет интересы Казахстана в проекте, владеет 16,68% акций консорциума NCOC, который управляет Кашаганом.

Министр отметил следующие ключевые моменты:

Доля Казахстана : Аккенженов подчеркнул, что владение «КазМунайГазом» 16,68% акций делает информацию о 2% доле неправдой. Он отметил, что математически такая цифра не имеет смысла.

Роль правительства Казахстана : Он также напомнил, что «КазМунайГаз» принадлежит государству, и это важно для понимания доли Казахстана в проекте.

Международный арбитраж: Министр добавил, что вопрос о справедливости доли Казахстана в проекте в настоящее время рассматривается в международном арбитраже, и он воздерживается от публичных высказываний, чтобы не повлиять на ход судебного разбирательства.

Оценка достижений проекта

С момента начала разработки месторождения Кашаган в Казахстане было добыто значительное количество природных ресурсов. В частности:

Нефть : Более 115 миллионов тонн экспортной нефти.

Газ : Более 70 миллиардов кубометров природного газа.

Сера: Более 10 миллионов тонн серы.

Эти данные подтверждают важность Кашагана для экономики Казахстана, несмотря на международные разногласия и вопросы, связанные с долями и условиями участия в проекте.

Таким образом, утверждение о 2% доле Казахстана в Кашаганском проекте не соответствует официальной информации и опровергается министром энергетики страны.