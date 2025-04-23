Новый порядок очереди на госжилье: теперь шанс получить квартиру есть у каждого казахстанца

С 24 мая 2025 года система постановки на очередь для получения государственного жилья в Казахстане изменится. Теперь возможность встать в очередь будет предоставлена всем гражданам, которые не имеют собственного жилья в течение последних пяти лет. Это касается не только социально уязвимых категорий граждан. Рассмотрим, как будет работать новая система, сообщает Lada.kz со ссылкой на Krisha.kz .

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Что нужно сделать до 24 мая

Для тех, кто уже состоит в очереди на получение госжилья, очень важно проверить свою актуальность в списках до указанной даты. Для этого нужно выполнить следующие действия:

Перейдите на сайт kezekte.kz.

Введите свою фамилию, имя, отчество и ИИН (для точного поиска).

Обратите внимание: ЭЦП (электронная цифровая подпись) не требуется.

Если вы не найдете себя в списке, срочно обратитесь в местный акимат для внесения корректировок. В настоящее время проводится проверка очередников в регионах, и важно не выпасть из базы.

Что изменится после 24 мая

После 24 мая все очередники, а также новые заявки, будут переведены в электронную систему "Центр обеспечения жильем", управляемую Отбасы банком. Основные изменения:

Автоматизация процессов: Проверка наличия недвижимости.

Анализ семейного положения и статуса.

Исключение человеческого участия в формировании списков, что предотвращает коррупцию и ошибки.

Упорядоченное распределение жилья. Новый принцип постановки в очередь: Теперь встать в очередь сможет любой гражданин, который не имеет жилья последние 5 лет, даже если он не относится к социально уязвимым категориям.

Как будет распределяться жилье

После изменений в системе, распределение жилья будет происходить по следующему принципу:

70% жилья будет предоставляться приоритетным категориям граждан: Ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним.

Дети-сироты.

Многодетные семьи.

Семьи с детьми с инвалидностью.

Инвалиды I и II группы.

Вдовы и вдовцы. 30% жилья получат другие категории: Госслужащие.

Бюджетники.

Военнослужащие.

Кандасы (репатрианты).

Люди с тяжелыми заболеваниями.

Ключевым фактором при распределении жилья будет являться дата и год постановки в очередь.

Доход и жилье: как это будет связано

Система также будет учитывать доход граждан для определения, на какое жилье они могут претендовать:

Доход ниже одного прожиточного минимума (46 228 тенге на человека): Субсидирование 50% аренды. Арендное жилье от акиматов.

Доход выше одного прожиточного минимума: Льготные ипотеки с процентными ставками от 2,5% до 9%.



Какое жилье будет предоставляться

В рамках обновленной программы будут доступны следующие варианты жилья:

Социальное жилье от акиматов.

Жилье, выкупленное у застройщиков.

Списки очередников и распределение жилья будут открыто публиковаться на сайте Отбасы банка. Обновления будут проводиться раз в квартал.

Социально уязвимые категории граждан смогут также получить жилищные сертификаты, которые помогут с первоначальным взносом по ипотеке. В 2025 году на эти цели выделено 290 млн тенге.

Кто не сможет встать в очередь

Есть несколько категорий граждан, которые не смогут претендовать на постановку в очередь на госжилье:

Лица, имевшие или имеющие собственность за последние 5 лет (даже если жилье было подарено или продано).

Те, кто уже получал госжилье, включая приватизированное.

Граждане, подавшие ложные сведения.

Жители аварийного жилья, но в другом городе (например, если человек из области, а очередь в Алматы).

Лица, которые уже приобрели жилье по льготной ипотеке.

Таким образом, новая система обеспечит более прозрачное и справедливое распределение жилья, с учетом всех изменений в законодательстве и улучшений в процессах.