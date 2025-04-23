Новый порядок очереди на госжилье: теперь шанс получить квартиру есть у каждого казахстанца

С 24 мая 2025 года система постановки на очередь для получения государственного жилья в Казахстане изменится. Теперь возможность встать в очередь будет предоставлена всем гражданам, которые не имеют собственного жилья в течение последних пяти лет. Это касается не только социально уязвимых категорий граждан. Рассмотрим, как будет работать новая система, сообщает Lada.kz со ссылкой на Krisha.kz.
Для тех, кто уже состоит в очереди на получение госжилья, очень важно проверить свою актуальность в списках до указанной даты. Для этого нужно выполнить следующие действия:
Перейдите на сайт kezekte.kz.
Введите свою фамилию, имя, отчество и ИИН (для точного поиска).
Обратите внимание: ЭЦП (электронная цифровая подпись) не требуется.
Если вы не найдете себя в списке, срочно обратитесь в местный акимат для внесения корректировок. В настоящее время проводится проверка очередников в регионах, и важно не выпасть из базы.
После 24 мая все очередники, а также новые заявки, будут переведены в электронную систему "Центр обеспечения жильем", управляемую Отбасы банком. Основные изменения:
Автоматизация процессов:
Проверка наличия недвижимости.
Анализ семейного положения и статуса.
Исключение человеческого участия в формировании списков, что предотвращает коррупцию и ошибки.
Упорядоченное распределение жилья.
Новый принцип постановки в очередь:
Теперь встать в очередь сможет любой гражданин, который не имеет жилья последние 5 лет, даже если он не относится к социально уязвимым категориям.
После изменений в системе, распределение жилья будет происходить по следующему принципу:
70% жилья будет предоставляться приоритетным категориям граждан:
Ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним.
Дети-сироты.
Многодетные семьи.
Семьи с детьми с инвалидностью.
Инвалиды I и II группы.
Вдовы и вдовцы.
30% жилья получат другие категории:
Госслужащие.
Бюджетники.
Военнослужащие.
Кандасы (репатрианты).
Люди с тяжелыми заболеваниями.
Ключевым фактором при распределении жилья будет являться дата и год постановки в очередь.
Система также будет учитывать доход граждан для определения, на какое жилье они могут претендовать:
Доход ниже одного прожиточного минимума (46 228 тенге на человека):
Субсидирование 50% аренды.
Арендное жилье от акиматов.
Доход выше одного прожиточного минимума:
Льготные ипотеки с процентными ставками от 2,5% до 9%.
В рамках обновленной программы будут доступны следующие варианты жилья:
Социальное жилье от акиматов.
Жилье, выкупленное у застройщиков.
Списки очередников и распределение жилья будут открыто публиковаться на сайте Отбасы банка. Обновления будут проводиться раз в квартал.
Социально уязвимые категории граждан смогут также получить жилищные сертификаты, которые помогут с первоначальным взносом по ипотеке. В 2025 году на эти цели выделено 290 млн тенге.
Есть несколько категорий граждан, которые не смогут претендовать на постановку в очередь на госжилье:
Лица, имевшие или имеющие собственность за последние 5 лет (даже если жилье было подарено или продано).
Те, кто уже получал госжилье, включая приватизированное.
Граждане, подавшие ложные сведения.
Жители аварийного жилья, но в другом городе (например, если человек из области, а очередь в Алматы).
Лица, которые уже приобрели жилье по льготной ипотеке.
Таким образом, новая система обеспечит более прозрачное и справедливое распределение жилья, с учетом всех изменений в законодательстве и улучшений в процессах.
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