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23.04.2025, 17:33

Новый порядок очереди на госжилье: теперь шанс получить квартиру есть у каждого казахстанца

Новости Казахстана 0 721

С 24 мая 2025 года система постановки на очередь для получения государственного жилья в Казахстане изменится. Теперь возможность встать в очередь будет предоставлена всем гражданам, которые не имеют собственного жилья в течение последних пяти лет. Это касается не только социально уязвимых категорий граждан. Рассмотрим, как будет работать новая система, сообщает Lada.kz со ссылкой на Krisha.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Что нужно сделать до 24 мая

Для тех, кто уже состоит в очереди на получение госжилья, очень важно проверить свою актуальность в списках до указанной даты. Для этого нужно выполнить следующие действия:

  • Перейдите на сайт kezekte.kz.

  • Введите свою фамилию, имя, отчество и ИИН (для точного поиска).

Обратите внимание: ЭЦП (электронная цифровая подпись) не требуется.

Если вы не найдете себя в списке, срочно обратитесь в местный акимат для внесения корректировок. В настоящее время проводится проверка очередников в регионах, и важно не выпасть из базы.

Что изменится после 24 мая

После 24 мая все очередники, а также новые заявки, будут переведены в электронную систему "Центр обеспечения жильем", управляемую Отбасы банком. Основные изменения:

  1. Автоматизация процессов:

    • Проверка наличия недвижимости.

    • Анализ семейного положения и статуса.

    • Исключение человеческого участия в формировании списков, что предотвращает коррупцию и ошибки.

    • Упорядоченное распределение жилья.

  2. Новый принцип постановки в очередь:

    • Теперь встать в очередь сможет любой гражданин, который не имеет жилья последние 5 лет, даже если он не относится к социально уязвимым категориям.

Как будет распределяться жилье

После изменений в системе, распределение жилья будет происходить по следующему принципу:

  1. 70% жилья будет предоставляться приоритетным категориям граждан:

    • Ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним.

    • Дети-сироты.

    • Многодетные семьи.

    • Семьи с детьми с инвалидностью.

    • Инвалиды I и II группы.

    • Вдовы и вдовцы.

  2. 30% жилья получат другие категории:

    • Госслужащие.

    • Бюджетники.

    • Военнослужащие.

    • Кандасы (репатрианты).

    • Люди с тяжелыми заболеваниями.

Ключевым фактором при распределении жилья будет являться дата и год постановки в очередь.

Доход и жилье: как это будет связано

Система также будет учитывать доход граждан для определения, на какое жилье они могут претендовать:

  • Доход ниже одного прожиточного минимума (46 228 тенге на человека):

    • Субсидирование 50% аренды.

    • Арендное жилье от акиматов.

  • Доход выше одного прожиточного минимума:

    • Льготные ипотеки с процентными ставками от 2,5% до 9%.

Какое жилье будет предоставляться

В рамках обновленной программы будут доступны следующие варианты жилья:

  • Социальное жилье от акиматов.

  • Жилье, выкупленное у застройщиков.

Списки очередников и распределение жилья будут открыто публиковаться на сайте Отбасы банка. Обновления будут проводиться раз в квартал.

Социально уязвимые категории граждан смогут также получить жилищные сертификаты, которые помогут с первоначальным взносом по ипотеке. В 2025 году на эти цели выделено 290 млн тенге.

Кто не сможет встать в очередь

Есть несколько категорий граждан, которые не смогут претендовать на постановку в очередь на госжилье:

  • Лица, имевшие или имеющие собственность за последние 5 лет (даже если жилье было подарено или продано).

  • Те, кто уже получал госжилье, включая приватизированное.

  • Граждане, подавшие ложные сведения.

  • Жители аварийного жилья, но в другом городе (например, если человек из области, а очередь в Алматы).

  • Лица, которые уже приобрели жилье по льготной ипотеке.

Таким образом, новая система обеспечит более прозрачное и справедливое распределение жилья, с учетом всех изменений в законодательстве и улучшений в процессах.

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