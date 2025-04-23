Пассажиры тоже под угрозой: кого и почему штрафуют за непристёгнутые ремни в Казахстане

В Казахстане в 2025 году за непристёгнутый ремень безопасности водителям и пассажирам грозит штраф. Мы расскажем, как избежать наказания и что делать, если штраф уже был выписан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: gov.kz

В соответствии с статьёй 593 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (КоАП РК), все водители и пассажиры обязаны использовать ремни безопасности во время движения. Это правило касается как передних, так и задних сидений, и нарушение его влечёт за собой административную ответственность.

Размер штрафа

Сумма штрафа за неиспользование ремня безопасности в 2025 году составляет 5 месячных расчётных показателей (МРП). При текущем размере 1 МРП в 3692 тенге, штраф за нарушение составит 18 460 тенге.

Штрафы будут наложены на:

водителя, который не пристегнулся;

пассажира, не использующего ремень безопасности;

родителей, перевозящих детей без соответствующих удерживающих устройств (например, детского кресла).

Повторные нарушения и их последствия

Если водитель в течение года снова попадется на аналогичном нарушении, сумма штрафа останется такой же — 18 460 тенге (5 МРП). Однако регулярные нарушения могут привлечь повышенное внимание инспекторов дорожной полиции, что может привести к более тщательной проверке автомобиля на наличие других нарушений.

Ответственность за нарушения пассажиров

Важный момент: ответственность за неиспользование ремней безопасности пассажирами лежит на водителе. Если пассажир отказывается пристегнуться, штраф выпишут именно водителю. Особенно это важно при перевозке детей — за отсутствие детского кресла или другого удерживающего устройства штраф получает также водитель.

Как инспекторы фиксируют нарушение?

Инспекторы дорожной полиции фиксируют нарушения с помощью визуального наблюдения во время патрулирования или с использованием камер автоматической фиксации. Если нарушение было зафиксировано камерой, штраф будет отправлен вам по почте или через приложение eGov.kz.

Оспаривание штрафа

Если вы уверены, что штраф был наложен несправедливо (например, если вы были пристёгнуты, а инспектор утверждает обратное), вы можете обжаловать постановление. Для этого у вас есть 10 дней с момента получения уведомления.

Чтобы успешно оспорить штраф, вам понадобятся следующие доказательства:

видеозапись с регистратора;

показания свидетелей;

другие доказательства того, что ремень безопасности был использован.

Как избежать штрафа?

Избежать штрафа легко, если соблюдать простые рекомендации:

Всегда пристёгивайтесь до начала движения.

Проверяйте, чтобы все пассажиры были пристёгнуты.

Используйте удерживающие устройства для детей (детские кресла, бустеры).

Полезной привычкой будет просьба к пассажирам пристёгнуться сразу после посадки в автомобиль.

Заключение

Пристёгивание ремня безопасности — это не только обязанность по закону, но и забота о вашей безопасности и здоровье ваших близких. Штраф за нарушение не столь велик, но гораздо разумнее потратить эти деньги на что-то полезное, чем отдавать их за забывчивость. Будьте внимательны и соблюдайте правила — это сделает ваши поездки не только безопасными, но и выгодными.