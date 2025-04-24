Почему ваш банковский счет может быть арестован: 7 основных причин

Причины приостановки расходных операций по банковским счетам:

Невыполнение обязательства по налоговой отчетности

Если налогоплательщик не представляет своевременно необходимую налоговую отчетность, это может привести к приостановке операций по его счету.

Невыполнение обязательства по НДС

Отсутствие налогового заявления о постановке на регистрационный учет по НДС также является причиной для ареста счета.

Невыплата налоговой задолженности

Если у налогоплательщика имеется задолженность, превышающая 6-кратный размер МРП (в 2025 году это составляет 23 592 тенге), и он относится к категории высокого или среднего уровня риска, его счет может быть арестован.

Неудовлетворение требования налоговых органов

Не допуск должностных лиц налогового органа к налоговой проверке или обследованию объектов налогообложения также является основанием для приостановки операций.

Возврат уведомлений по почте

В случае, если почтовая или иная организация связи возвращает уведомление налогового органа в связи с отсутствием налогоплательщика по указанному адресу, это также может стать причиной ареста счета.

Неисполнение уведомлений о причинах отсутствия

Если налогоплательщик не исполняет уведомления о причинах его отсутствия на момент налогового обследования, это может повлечь санкции, включая арест счета.