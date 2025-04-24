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23.04.2025, 20:00

Почему ваш банковский счет может быть арестован: 7 основных причин

Новости Казахстана 0 267

Налоговые органы могут приостановить расходные операции по банковским счетам, что фактически является арестом счета. Разберемся, по каким причинам может быть принято такое решение, согласно информации, предоставленной Учёт.kz, сообщает Lada.kz

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Причины приостановки расходных операций по банковским счетам:

  1. Невыполнение обязательства по налоговой отчетности
    Если налогоплательщик не представляет своевременно необходимую налоговую отчетность, это может привести к приостановке операций по его счету.

  2. Невыполнение обязательства по НДС
    Отсутствие налогового заявления о постановке на регистрационный учет по НДС также является причиной для ареста счета.

  3. Невыплата налоговой задолженности
    Если у налогоплательщика имеется задолженность, превышающая 6-кратный размер МРП (в 2025 году это составляет 23 592 тенге), и он относится к категории высокого или среднего уровня риска, его счет может быть арестован.

  4. Неудовлетворение требования налоговых органов
    Не допуск должностных лиц налогового органа к налоговой проверке или обследованию объектов налогообложения также является основанием для приостановки операций.

  5. Возврат уведомлений по почте
    В случае, если почтовая или иная организация связи возвращает уведомление налогового органа в связи с отсутствием налогоплательщика по указанному адресу, это также может стать причиной ареста счета.

  6. Неисполнение уведомлений о причинах отсутствия
    Если налогоплательщик не исполняет уведомления о причинах его отсутствия на момент налогового обследования, это может повлечь санкции, включая арест счета.

  7. Неисполнение уведомлений по камеральному контролю
    Отказ от выполнения уведомлений, связанных с камеральным контролем, также может привести к приостановке операций по банковскому счету.

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