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24.04.2025, 07:27

Министр энергетики Казахстана: Цены на бензин не изменятся, несмотря на падение цен на нефть

Новости Казахстана 0 438

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что цены на бензин в республике не будут снижаться, несмотря на падение цен на нефть на мировых рынках, сообщает Lada.kz со ссылкой на КТК.

 

Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz

Аккенженов подчеркнул, что существует значительное различие между ценами на нефть и стоимостью автомобильного топлива в Казахстане. Министр объяснил:

  • Отсутствие прямой связи с международными рынками: По словам Аккенженова, на сегодняшний день нет корреляции между ценами на нефть и стоимостью бензина в Казахстане.

  • Влияние внутреннего спроса и предложения: Цены на топливо в стране определяются исключительно внутренними факторами — спросом и предложением на рынке.

Предшественники министра: связь с нефтью

Ранее, когда государство регулировало цены на бензин, повышение стоимости топлива часто объясняли ростом цен на нефть. Однако, по словам текущего министра, на данный момент такая зависимость больше не актуальна.

Мировые тенденции на рынке нефти

  • В начале апреля 2025 года нефть марки Brent упала до рекордно низкого уровня в 63 доллара за баррель, что стало антирекордом за последние четыре года.

  • По состоянию на 23 апреля 2025 года стоимость барреля нефти составила 66 долларов.

  • Министерство энергетики США также пересмотрело прогнозы на будущие годы. В апреле было объявлено, что в 2025 году цена на нефть Brent составит 68 долларов за баррель, а к 2026 году ожидается снижение до 61 доллара.

Прогнозы по рынку нефти

  • Понижение цен на нефть: В 2025 году средняя цена на нефть марки Brent составит 68 долларов, а к 2026 году она упадет до 61 доллара за баррель.

  • Глобальные тенденции: США прогнозируют дальнейшее снижение стоимости нефти, что будет влиять на мировые энергетические рынки, но, по словам Аккенженова, это не отразится на ценах на бензин в Казахстане.

Эти факты показывают, что в Казахстане цены на бензин не зависят напрямую от мировых цен на нефть, а регулируются внутренними экономическими условиями.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
"цены на бензин в республике не будут снижаться" о росте цен на бензин промолчали, значит ждём повышения.
24.04.2025, 03:21
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