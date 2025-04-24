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24.04.2025, 08:36

Как выбрать идеальную банковскую карту для путешествий: советы для казахстанцев

Новости Казахстана 0 1 014

С приближением сезона отпусков множество казахстанцев начинает задумываться не только о маршруте, но и о том, как организовать финансовую часть своей поездки. Один из ключевых аспектов — выбор подходящей банковской карты, которая сделает путешествие более удобным и выгодным, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel

Фото: brobank.ru
Фото: brobank.ru

Современные банковские продукты предлагают разнообразные бонусы: от страхования и кэшбэков до привилегий, таких как доступ в бизнес-залы и консьерж-сервисы. В этом материале мы расскажем, на какие особенности стоит обращать внимание при выборе карты для путешествий и какие выгодные предложения существуют в казахстанских банках.

На что обратить внимание при выборе карты для путешествий

При выборе карты для поездки за границу, опытные путешественники рекомендуют учитывать несколько ключевых факторов:

  • Бесплатное снятие наличных за рубежом: Комиссии за снятие могут быть высокими, поэтому важно уточнить лимиты и условия.

  • Наличие страхования: Карта должна обеспечивать медицинскую защиту, а также покрытие багажа, авто или гаджетов.

  • Доступ в бизнес-залы аэропортов: Особенно полезно для частых путешественников, которые предпочитают комфорт.

  • Кэшбэк: Карта должна возвращать часть потраченных средств, особенно в категориях «туризм» и «транспорт».

  • Поддержка в роуминге: Мобильный интернет и связь за границей помогут обеспечить безопасность и комфорт.

  • Консьерж-сервис: Услуга для бронирования отелей, трансферов и даже ресторанов.

  • Условия бесплатного обслуживания: Некоторые банки предлагают бесплатное обслуживание при выполнении определенных условий, таких как депозит или минимальный оборот по карте.

Обзор предложений казахстанских банков

TravelCard от ForteBank

Что предлагает эта карта:

  • Снятие наличных: до 750 тыс. тенге в месяц без комиссии в любых банкоматах мира.

  • Интернет за границей: подключен Flexiroam — глобальный провайдер роуминга.

  • Страхование: покрытие до 500 тыс. долларов на здоровье, багаж, гаджеты и аренду авто.

  • Lounge Key: 10 бесплатных посещений бизнес-залов по всему миру.

  • Кэшбэк: до 15% в категории месяца.

  • Абонентская плата: 4000 тенге в первый месяц, далее 2500 тенге, или бесплатно при выполнении условий.

Bereke Premium Mastercard World Elite

Преимущества для путешественников:

  • Снятие наличных: до 5 млн тенге в месяц без комиссии.

  • Бизнес-залы: безлимитный доступ для владельца, до 10 гостей.

  • Fast Track, Flexiroam: быстрый контроль в аэропорту и роуминг до 3 ГБ.

  • Страхование: до 500 тыс. долларов на здоровье и неудобства, до 50 тыс. долларов на авто.

  • Кэшбэк: до 7% и до 100 тыс. тенге в месяц.

  • Консьерж-сервис: 24/7 помощь в бронировании и организации досуга.

  • Условия: бесплатно при балансе от 20 млн тенге или расходах от 20 тыс. тенге в месяц.

TravelCard от BCC Bank

Особенности карты:

  • Кэшбэк: 4% на категории travel и такси, 7% на аренду авто.

  • Страхование: до 750 тыс. долларов на семью.

  • Lounge Key: 10 посещений и приоритетная посадка.

  • Снятие наличных: до 1,5 млн тенге в месяц без комиссии.

  • Привилегии в отелях: VIP-статус, апгрейды, скидки до 12%.

  • Условия: бесплатное обслуживание при обороте от 500 тыс. тенге или остатке от 3 млн тенге.

Премиальная карта Freedom Card

Доступны два варианта:

  • Кэшбэк: до 30% в рамках программы лояльности.

  • Страхование: до 1,5 млн долларов для Mastercard World Elite и до 2,5 млн долларов для Visa Infinite.

  • Бизнес-залы: доступ по Lounge Key и VIP/CIP-залы.

  • Консьерж-сервис: 24/7 помощь.

  • Компенсации: для Mastercard World Elite — до 3000 долларов за утерю или повреждение багажа.

  • Годовое обслуживание: 60 000 тенге, возможно бесплатно при выполнении условий.

Премиальные карты Eurasian Bank

Карта Mastercard World Elite и Visa Signature предлагают:

  • Снятие наличных: бесплатно до 300 тыс. тенге.

  • Бизнес-залы: доступ по Lounge Key и DragonPass.

  • Кэшбэк: до 3% за оплату смартфоном и до 30% в любимой категории.

  • Страхование: до 1,5 млн долларов на Mastercard World Elite и до 750 тыс. долларов на Visa Signature.

  • Консьерж-сервис: 24/7 помощь.

  • Условия: бесплатное обслуживание при депозите от 5 млн тенге или расходах от 150 тыс. тенге в месяц.

Visa Infinite от Halyk Bank

Основные преимущества карты:

  • Страховка: до 2,5 млн долларов от Visa и до 110 360 евро от Halyk.

  • Упаковка багажа: бесплатно в аэропортах Алматы и Астаны.

  • Консьерж-сервис: 24/7 через чат-бот.

  • Бизнес-залы: безлимитный доступ по DragonPass и бесплатные проходы в VIP-залы.

  • Fast Track: ускоренное прохождение контроля.

  • Связь: 3 ГБ интернет-роуминга через AirAlo в 136 странах.

  • Условия: бесплатное обслуживание при расходах на 300 тыс. тенге за 35 дней до поездки.

Подведем итог: на что обратить внимание при выборе карты

Выбор карты для путешествий зависит от ваших потребностей:

  • Для частых командировок подойдут карты с безлимитным доступом в бизнес-залы и дополнительными привилегиями.

  • Для семейных поездок лучше выбрать карты с комплексным страхованием и роумингом.

  • Для тех, кто хочет максимум бонусов за траты, идеальны карты с высоким кэшбэком и скидками на жилье.

Важно заранее сравнить все предложения, чтобы выбрать оптимальный вариант, который будет не только удобным, но и выгодным. Правильно подобранная карта поможет не только сэкономить, но и избавит от множества забот в поездке.

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