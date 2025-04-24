Как выбрать идеальную банковскую карту для путешествий: советы для казахстанцев

С приближением сезона отпусков множество казахстанцев начинает задумываться не только о маршруте, но и о том, как организовать финансовую часть своей поездки. Один из ключевых аспектов — выбор подходящей банковской карты, которая сделает путешествие более удобным и выгодным, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel

Фото: brobank.ru

Современные банковские продукты предлагают разнообразные бонусы: от страхования и кэшбэков до привилегий, таких как доступ в бизнес-залы и консьерж-сервисы. В этом материале мы расскажем, на какие особенности стоит обращать внимание при выборе карты для путешествий и какие выгодные предложения существуют в казахстанских банках.

На что обратить внимание при выборе карты для путешествий

При выборе карты для поездки за границу, опытные путешественники рекомендуют учитывать несколько ключевых факторов:

Бесплатное снятие наличных за рубежом : Комиссии за снятие могут быть высокими, поэтому важно уточнить лимиты и условия.

Наличие страхования : Карта должна обеспечивать медицинскую защиту, а также покрытие багажа, авто или гаджетов.

Доступ в бизнес-залы аэропортов : Особенно полезно для частых путешественников, которые предпочитают комфорт.

Кэшбэк : Карта должна возвращать часть потраченных средств, особенно в категориях «туризм» и «транспорт».

Поддержка в роуминге : Мобильный интернет и связь за границей помогут обеспечить безопасность и комфорт.

Консьерж-сервис : Услуга для бронирования отелей, трансферов и даже ресторанов.

Условия бесплатного обслуживания: Некоторые банки предлагают бесплатное обслуживание при выполнении определенных условий, таких как депозит или минимальный оборот по карте.

Обзор предложений казахстанских банков

TravelCard от ForteBank

Что предлагает эта карта:

Снятие наличных : до 750 тыс. тенге в месяц без комиссии в любых банкоматах мира.

Интернет за границей : подключен Flexiroam — глобальный провайдер роуминга.

Страхование : покрытие до 500 тыс. долларов на здоровье, багаж, гаджеты и аренду авто.

Lounge Key : 10 бесплатных посещений бизнес-залов по всему миру.

Кэшбэк : до 15% в категории месяца.

Абонентская плата: 4000 тенге в первый месяц, далее 2500 тенге, или бесплатно при выполнении условий.

Bereke Premium Mastercard World Elite

Преимущества для путешественников:

Снятие наличных : до 5 млн тенге в месяц без комиссии.

Бизнес-залы : безлимитный доступ для владельца, до 10 гостей.

Fast Track, Flexiroam : быстрый контроль в аэропорту и роуминг до 3 ГБ.

Страхование : до 500 тыс. долларов на здоровье и неудобства, до 50 тыс. долларов на авто.

Кэшбэк : до 7% и до 100 тыс. тенге в месяц.

Консьерж-сервис : 24/7 помощь в бронировании и организации досуга.

Условия: бесплатно при балансе от 20 млн тенге или расходах от 20 тыс. тенге в месяц.

TravelCard от BCC Bank

Особенности карты:

Кэшбэк : 4% на категории travel и такси, 7% на аренду авто.

Страхование : до 750 тыс. долларов на семью.

Lounge Key : 10 посещений и приоритетная посадка.

Снятие наличных : до 1,5 млн тенге в месяц без комиссии.

Привилегии в отелях : VIP-статус, апгрейды, скидки до 12%.

Условия: бесплатное обслуживание при обороте от 500 тыс. тенге или остатке от 3 млн тенге.

Премиальная карта Freedom Card

Доступны два варианта:

Кэшбэк : до 30% в рамках программы лояльности.

Страхование : до 1,5 млн долларов для Mastercard World Elite и до 2,5 млн долларов для Visa Infinite.

Бизнес-залы : доступ по Lounge Key и VIP/CIP-залы.

Консьерж-сервис : 24/7 помощь.

Компенсации : для Mastercard World Elite — до 3000 долларов за утерю или повреждение багажа.

Годовое обслуживание: 60 000 тенге, возможно бесплатно при выполнении условий.

Премиальные карты Eurasian Bank

Карта Mastercard World Elite и Visa Signature предлагают:

Снятие наличных : бесплатно до 300 тыс. тенге.

Бизнес-залы : доступ по Lounge Key и DragonPass.

Кэшбэк : до 3% за оплату смартфоном и до 30% в любимой категории.

Страхование : до 1,5 млн долларов на Mastercard World Elite и до 750 тыс. долларов на Visa Signature.

Консьерж-сервис : 24/7 помощь.

Условия: бесплатное обслуживание при депозите от 5 млн тенге или расходах от 150 тыс. тенге в месяц.

Visa Infinite от Halyk Bank

Основные преимущества карты:

Страховка : до 2,5 млн долларов от Visa и до 110 360 евро от Halyk.

Упаковка багажа : бесплатно в аэропортах Алматы и Астаны.

Консьерж-сервис : 24/7 через чат-бот.

Бизнес-залы : безлимитный доступ по DragonPass и бесплатные проходы в VIP-залы.

Fast Track : ускоренное прохождение контроля.

Связь : 3 ГБ интернет-роуминга через AirAlo в 136 странах.

Условия: бесплатное обслуживание при расходах на 300 тыс. тенге за 35 дней до поездки.

Подведем итог: на что обратить внимание при выборе карты

Выбор карты для путешествий зависит от ваших потребностей:

Для частых командировок подойдут карты с безлимитным доступом в бизнес-залы и дополнительными привилегиями.

Для семейных поездок лучше выбрать карты с комплексным страхованием и роумингом.

Для тех, кто хочет максимум бонусов за траты, идеальны карты с высоким кэшбэком и скидками на жилье.

Важно заранее сравнить все предложения, чтобы выбрать оптимальный вариант, который будет не только удобным, но и выгодным. Правильно подобранная карта поможет не только сэкономить, но и избавит от множества забот в поездке.