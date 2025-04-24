Как выбрать идеальную банковскую карту для путешествий: советы для казахстанцев

С приближением сезона отпусков множество казахстанцев начинает задумываться не только о маршруте, но и о том, как организовать финансовую часть своей поездки. Один из ключевых аспектов — выбор подходящей банковской карты, которая сделает путешествие более удобным и выгодным, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel
Современные банковские продукты предлагают разнообразные бонусы: от страхования и кэшбэков до привилегий, таких как доступ в бизнес-залы и консьерж-сервисы. В этом материале мы расскажем, на какие особенности стоит обращать внимание при выборе карты для путешествий и какие выгодные предложения существуют в казахстанских банках.
При выборе карты для поездки за границу, опытные путешественники рекомендуют учитывать несколько ключевых факторов:
Бесплатное снятие наличных за рубежом: Комиссии за снятие могут быть высокими, поэтому важно уточнить лимиты и условия.
Наличие страхования: Карта должна обеспечивать медицинскую защиту, а также покрытие багажа, авто или гаджетов.
Доступ в бизнес-залы аэропортов: Особенно полезно для частых путешественников, которые предпочитают комфорт.
Кэшбэк: Карта должна возвращать часть потраченных средств, особенно в категориях «туризм» и «транспорт».
Поддержка в роуминге: Мобильный интернет и связь за границей помогут обеспечить безопасность и комфорт.
Консьерж-сервис: Услуга для бронирования отелей, трансферов и даже ресторанов.
Условия бесплатного обслуживания: Некоторые банки предлагают бесплатное обслуживание при выполнении определенных условий, таких как депозит или минимальный оборот по карте.
Что предлагает эта карта:
Снятие наличных: до 750 тыс. тенге в месяц без комиссии в любых банкоматах мира.
Интернет за границей: подключен Flexiroam — глобальный провайдер роуминга.
Страхование: покрытие до 500 тыс. долларов на здоровье, багаж, гаджеты и аренду авто.
Lounge Key: 10 бесплатных посещений бизнес-залов по всему миру.
Кэшбэк: до 15% в категории месяца.
Абонентская плата: 4000 тенге в первый месяц, далее 2500 тенге, или бесплатно при выполнении условий.
Преимущества для путешественников:
Снятие наличных: до 5 млн тенге в месяц без комиссии.
Бизнес-залы: безлимитный доступ для владельца, до 10 гостей.
Fast Track, Flexiroam: быстрый контроль в аэропорту и роуминг до 3 ГБ.
Страхование: до 500 тыс. долларов на здоровье и неудобства, до 50 тыс. долларов на авто.
Кэшбэк: до 7% и до 100 тыс. тенге в месяц.
Консьерж-сервис: 24/7 помощь в бронировании и организации досуга.
Условия: бесплатно при балансе от 20 млн тенге или расходах от 20 тыс. тенге в месяц.
Особенности карты:
Кэшбэк: 4% на категории travel и такси, 7% на аренду авто.
Страхование: до 750 тыс. долларов на семью.
Lounge Key: 10 посещений и приоритетная посадка.
Снятие наличных: до 1,5 млн тенге в месяц без комиссии.
Привилегии в отелях: VIP-статус, апгрейды, скидки до 12%.
Условия: бесплатное обслуживание при обороте от 500 тыс. тенге или остатке от 3 млн тенге.
Доступны два варианта:
Кэшбэк: до 30% в рамках программы лояльности.
Страхование: до 1,5 млн долларов для Mastercard World Elite и до 2,5 млн долларов для Visa Infinite.
Бизнес-залы: доступ по Lounge Key и VIP/CIP-залы.
Консьерж-сервис: 24/7 помощь.
Компенсации: для Mastercard World Elite — до 3000 долларов за утерю или повреждение багажа.
Годовое обслуживание: 60 000 тенге, возможно бесплатно при выполнении условий.
Карта Mastercard World Elite и Visa Signature предлагают:
Снятие наличных: бесплатно до 300 тыс. тенге.
Бизнес-залы: доступ по Lounge Key и DragonPass.
Кэшбэк: до 3% за оплату смартфоном и до 30% в любимой категории.
Страхование: до 1,5 млн долларов на Mastercard World Elite и до 750 тыс. долларов на Visa Signature.
Консьерж-сервис: 24/7 помощь.
Условия: бесплатное обслуживание при депозите от 5 млн тенге или расходах от 150 тыс. тенге в месяц.
Основные преимущества карты:
Страховка: до 2,5 млн долларов от Visa и до 110 360 евро от Halyk.
Упаковка багажа: бесплатно в аэропортах Алматы и Астаны.
Консьерж-сервис: 24/7 через чат-бот.
Бизнес-залы: безлимитный доступ по DragonPass и бесплатные проходы в VIP-залы.
Fast Track: ускоренное прохождение контроля.
Связь: 3 ГБ интернет-роуминга через AirAlo в 136 странах.
Условия: бесплатное обслуживание при расходах на 300 тыс. тенге за 35 дней до поездки.
Выбор карты для путешествий зависит от ваших потребностей:
Для частых командировок подойдут карты с безлимитным доступом в бизнес-залы и дополнительными привилегиями.
Для семейных поездок лучше выбрать карты с комплексным страхованием и роумингом.
Для тех, кто хочет максимум бонусов за траты, идеальны карты с высоким кэшбэком и скидками на жилье.
Важно заранее сравнить все предложения, чтобы выбрать оптимальный вариант, который будет не только удобным, но и выгодным. Правильно подобранная карта поможет не только сэкономить, но и избавит от множества забот в поездке.
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