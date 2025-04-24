Для казахстанцев ввели новый штраф за отдых на даче

С наступлением весны многие казахстанцы начинают активно заниматься дачным хозяйством. Однако новые правила, касающиеся разведения костров и сжигания сухой травы, вызвали недовольство среди дачников. Теперь за нарушение этих правил владельцам дач предстоит заплатить штраф в размере 78 тысяч тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Что запрещено по новым правилам?

Согласно новым постановлениям, на дачных участках запрещено:

Сжигать сухую траву.

Разводить костры без соблюдения строгих мер безопасности.

Эти ограничения были введены в ответ на участившиеся случаи возгораний, особенно в дачных кооперативах, где огонь может быстро распространиться на соседние участки и привести к масштабным пожарам.

Исключение для шашлыков

Важно отметить, что жарить шашлыки на дачах разрешается, однако есть несколько условий:

Шашлыки можно жарить только на специальных мангалах.

Расстояние от мангала до зданий должно составлять не менее 10 метров.

Рядом с мангалом обязательно должен находиться огнетушитель.

Почему введены такие меры?

Данные меры были приняты на фоне растущих пожаров в дачных и садовых кооперативах. В условиях сухой погоды огонь может очень быстро перекинуться с одного участка на другой, что ведет к разрушению строений и даже угрозе жизни.

Мнение дачников и садоводов

Многие дачники, особенно пенсионеры, выражают недовольство по поводу новых штрафов, так как сумма в 78 тысяч тенге является для них значительной. Вместо того чтобы вводить штрафы, они предлагают искать компромисс, который учел бы их интересы, но при этом обеспечивал безопасность.

Рекомендации спасателей

Спасатели рекомендуют дачникам следующие меры предосторожности:

Для сжигания травы использовать только железные закрытые бочки с дымоходом.

Обязательно иметь при себе огнетушитель и запастись водой.

Соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать возникновения пожара.

Таким образом, несмотря на введение строгих правил, эксперты и спасатели советуют соблюдать элементарные меры безопасности, чтобы избежать неприятных последствий и сохранить свои дачные участки в целости и сохранности.