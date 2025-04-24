ЕНПФ обновил данные: рост накоплений и новые пенсионные выплаты для казахстанцев

По состоянию на 1 апреля 2025 года, общая сумма накоплений в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) Казахстана составила 22,75 трлн тенге. Средний размер пенсионных выплат по возрасту на начало апреля 2025 года составил 35 638 тенге. За последний год сумма накоплений увеличилась на 3,86 трлн тенге, что составляет рост на 20,5%, сообщает Lada.kz

Фото: kzvesti.kz

Из чего состоят накопления в ЕНПФ

На 1 апреля 2025 года в ЕНПФ зарегистрировано 17,44 млн пенсионных счетов. Из этого числа 12,54 млн – индивидуальные счета. Важно отметить, что существует несколько типов пенсионных счетов, каждый из которых имеет свою специфику:

Обязательные пенсионные взносы (ОПВ) : 11,17 млн счетов на сумму 21,76 трлн тенге.

Обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) : 729,35 тыс. счетов на сумму 653,83 млрд тенге.

Добровольные пенсионные взносы (ДПВ): 446,65 тыс. счетов на сумму 8,19 млрд тенге.

Кроме того, зарегистрировано 4,91 млн условных пенсионных счетов с суммой 329,12 млрд тенге. Эти средства поступили в рамках нового обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР).

Не стоит забывать, что накопления растут не только за счет взносов, но и благодаря инвестиционному доходу, который получают частные управляющие компании и Нацбанк.

Какие выплаты осуществляет ЕНПФ

ЕНПФ не только аккумулирует средства, но и осуществляет различные пенсионные выплаты. За первые три месяца 2025 года сумма выплат составила 371,44 млрд тенге. Среди них:

Единовременные пенсионные выплаты (на жилье и лечение) – 219,10 млрд тенге.

Выплаты по наследству – 16,63 млрд тенге.

Выплаты при выезде на ПМЖ за пределы Казахстана – 8,46 млрд тенге.

Выплаты лицам с инвалидностью – 801,25 млн тенге.

Выплаты на погребение – 2,63 млрд тенге.

Оформление пенсионного аннуитета – 67,43 млрд тенге.

Также стоит отметить, что ЕНПФ продолжает выплачивать пенсии по возрасту. С начала года казахстанцы уже получили 56,40 млрд тенге. Средний размер пенсии по состоянию на 1 апреля 2025 года составил 35 638 тенге, что близко к минимальной государственной базовой пенсии.

Максимальная пенсия и ее особенности

Пенсии из ЕНПФ не имеют фиксированного "потолка". Это означает, что максимальный размер пенсии зависит от того, сколько средств успел накопить каждый вкладчик. Например, максимальная пенсия из ЕНПФ почти достигла 1 млн тенге, что подчеркивает значимость индивидуальных накоплений для получения более высокой пенсии.