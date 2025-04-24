Кандасы в Казахстане: 3 200 новых переселенцев - какие регионы ждут репатриантов

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана представило свежую информацию о возвращении этнических казахов, которые получили статус кандасов в 2025 году. В отчетных данных указано, что количество репатриантов продолжает расти, а также уточнены регионы и меры поддержки для переселенцев, сообщает Lada.kz
В 2025 году в Казахстан вернулись и получили статус кандаса 3 203 этнических казаха.
С 1991 года в республику вернулись более 1 млн 151 тыс. этнических казахов.
Согласно информации от Минтруда, миграционные потоки в 2025 году распределяются следующим образом:
48,1% кандасов прибыли из Китая (КНР).
39,5% – из Узбекистана.
5,8% – из Туркменистана.
2,5% – из Монголии.
1,9% – из России.
2,2% – из других стран.
Трудоспособный возраст составляют 60,7% всех кандасов.
Несовершеннолетние дети – 31,1%.
Пенсионеры – 8,2%.
Из числа трудоспособных кандасов:
17,9% имеют высшее образование.
27,8% – среднее специальное образование.
52,9% – общее среднее образование.
1,4% не имеют образования.
Для расселения кандасов были определены регионы с трудовым дефицитом:
Акмолинская область.
Абайская область.
Костанайская область.
Павлодарская область.
Атырауская область.
Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области.
Квота приема кандасов на 2025 год составляет 2 309 человек. На 1 апреля 2024 года в указанные регионы уже переселено 642 человека.
Для кандасов, расселяющихся в трудодефицитные регионы, предусмотрены следующие формы поддержки:
Единовременная субсидия на переезд – 70 МРП (275,2 тыс. тг) на главу семьи и каждого члена семьи.
Ежемесячная субсидия на найм жилья и оплату коммунальных услуг – от 15 до 30 МРП (от 59 до 118 тыс. тг) в течение одного года.
С начала 2025 года 147 кандасов уже получили меры государственной поддержки, в том числе 94 человека были трудоустроены на постоянную работу.
Для улучшения процессов переселения, особенно в северные регионы, Минтруд Казахстана внедрил сертификат экономической мобильности. Этот сертификат предназначен для:
Покупки или строительства жилья.
Частичного покрытия первоначального взноса по ипотечным жилищным займам.
Размер сертификата составляет до 50% от стоимости жилья или 4,56 млн тенге на семью.
Эти данные подчеркивают активную поддержку репатриантов и усилия, направленные на их успешную интеграцию в экономику и общество Казахстана.
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