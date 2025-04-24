Кандасы в Казахстане: 3 200 новых переселенцев - какие регионы ждут репатриантов

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана представило свежую информацию о возвращении этнических казахов, которые получили статус кандасов в 2025 году. В отчетных данных указано, что количество репатриантов продолжает расти, а также уточнены регионы и меры поддержки для переселенцев, сообщает Lada.kz

Фото: Zakon.kz

Основные данные о возвращении кандасов

В 2025 году в Казахстан вернулись и получили статус кандаса 3 203 этнических казаха.

С 1991 года в республику вернулись более 1 млн 151 тыс. этнических казахов.

Структура миграции кандасов по странам

Согласно информации от Минтруда, миграционные потоки в 2025 году распределяются следующим образом:

48,1% кандасов прибыли из Китая (КНР).

39,5% – из Узбекистана.

5,8% – из Туркменистана.

2,5% – из Монголии.

1,9% – из России.

2,2% – из других стран.

Возрастная и образовательная структура переселенцев

Трудоспособный возраст составляют 60,7% всех кандасов.

Несовершеннолетние дети – 31,1%.

Пенсионеры – 8,2%.

Из числа трудоспособных кандасов:

17,9% имеют высшее образование.

27,8% – среднее специальное образование.

52,9% – общее среднее образование.

1,4% не имеют образования.

География расселения и меры государственной поддержки

Для расселения кандасов были определены регионы с трудовым дефицитом:

Акмолинская область.

Абайская область.

Костанайская область.

Павлодарская область.

Атырауская область.

Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области.

Квота приема кандасов на 2025 год составляет 2 309 человек. На 1 апреля 2024 года в указанные регионы уже переселено 642 человека.

Меры государственной поддержки

Для кандасов, расселяющихся в трудодефицитные регионы, предусмотрены следующие формы поддержки:

Единовременная субсидия на переезд – 70 МРП (275,2 тыс. тг) на главу семьи и каждого члена семьи.

Ежемесячная субсидия на найм жилья и оплату коммунальных услуг – от 15 до 30 МРП (от 59 до 118 тыс. тг) в течение одного года.

С начала 2025 года 147 кандасов уже получили меры государственной поддержки, в том числе 94 человека были трудоустроены на постоянную работу.

Институциональные меры для повышения эффективности переселения

Для улучшения процессов переселения, особенно в северные регионы, Минтруд Казахстана внедрил сертификат экономической мобильности. Этот сертификат предназначен для:

Покупки или строительства жилья.

Частичного покрытия первоначального взноса по ипотечным жилищным займам.

Размер сертификата составляет до 50% от стоимости жилья или 4,56 млн тенге на семью.

Эти данные подчеркивают активную поддержку репатриантов и усилия, направленные на их успешную интеграцию в экономику и общество Казахстана.