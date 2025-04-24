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24.04.2025, 09:43

Кандасы в Казахстане: 3 200 новых переселенцев - какие регионы ждут репатриантов

Новости Казахстана 0 606

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана представило свежую информацию о возвращении этнических казахов, которые получили статус кандасов в 2025 году. В отчетных данных указано, что количество репатриантов продолжает расти, а также уточнены регионы и меры поддержки для переселенцев, сообщает Lada.kz

Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz

Основные данные о возвращении кандасов

  • В 2025 году в Казахстан вернулись и получили статус кандаса 3 203 этнических казаха.

  • С 1991 года в республику вернулись более 1 млн 151 тыс. этнических казахов.

Структура миграции кандасов по странам

Согласно информации от Минтруда, миграционные потоки в 2025 году распределяются следующим образом:

  • 48,1% кандасов прибыли из Китая (КНР).

  • 39,5% – из Узбекистана.

  • 5,8% – из Туркменистана.

  • 2,5% – из Монголии.

  • 1,9% – из России.

  • 2,2% – из других стран.

Возрастная и образовательная структура переселенцев

  • Трудоспособный возраст составляют 60,7% всех кандасов.

  • Несовершеннолетние дети – 31,1%.

  • Пенсионеры – 8,2%.

Из числа трудоспособных кандасов:

  • 17,9% имеют высшее образование.

  • 27,8% – среднее специальное образование.

  • 52,9% – общее среднее образование.

  • 1,4% не имеют образования.

География расселения и меры государственной поддержки

Для расселения кандасов были определены регионы с трудовым дефицитом:

  • Акмолинская область.

  • Абайская область.

  • Костанайская область.

  • Павлодарская область.

  • Атырауская область.

  • Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области.

Квота приема кандасов на 2025 год составляет 2 309 человек. На 1 апреля 2024 года в указанные регионы уже переселено 642 человека.

Меры государственной поддержки

Для кандасов, расселяющихся в трудодефицитные регионы, предусмотрены следующие формы поддержки:

  • Единовременная субсидия на переезд – 70 МРП (275,2 тыс. тг) на главу семьи и каждого члена семьи.

  • Ежемесячная субсидия на найм жилья и оплату коммунальных услуг – от 15 до 30 МРП (от 59 до 118 тыс. тг) в течение одного года.

С начала 2025 года 147 кандасов уже получили меры государственной поддержки, в том числе 94 человека были трудоустроены на постоянную работу.

Институциональные меры для повышения эффективности переселения

Для улучшения процессов переселения, особенно в северные регионы, Минтруд Казахстана внедрил сертификат экономической мобильности. Этот сертификат предназначен для:

  • Покупки или строительства жилья.

  • Частичного покрытия первоначального взноса по ипотечным жилищным займам.

Размер сертификата составляет до 50% от стоимости жилья или 4,56 млн тенге на семью.

Эти данные подчеркивают активную поддержку репатриантов и усилия, направленные на их успешную интеграцию в экономику и общество Казахстана.

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