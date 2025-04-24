Казахстанка приговорена за попытку выдать дочерей замуж за боевиков в Сирии

Пропаганда терроризма через Telegram

Казахстанка использовала мессенджер Telegram для распространения материалов и идеологии, поддерживающих терроризм. Она активно участвовала в обсуждениях вооруженных конфликтов по религиозным мотивам, а также планировала выезд в Сирию.

Попытка вывоза дочерей

Женщина намеревалась отправить своих двух несовершеннолетних дочерей в Сирию, чтобы выдать их замуж за боевиков террористических организаций. Этот шаг был частью ее плана по участию в террористической группе.

Задержание на территории Казахстана

Подсудимая была задержана в аэропорту Алматы, когда пыталась вылететь через Турцию в Сирию. В ходе расследования были получены неопровержимые доказательства её вовлеченности в подготовку террористической деятельности.