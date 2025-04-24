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24.04.2025, 10:20

Казахстанка приговорена за попытку выдать дочерей замуж за боевиков в Сирии

Новости Казахстана 0 678

В Астане суд приговорил женщину к семи годам лишения свободы за попытку вывезти своих дочерей в Сирию и выдать их замуж за участников террористических группировок. Это произошло на фоне обвинений в пропаганде терроризма через интернет, сообщает Lada.kz со ссылкой на прокуратуру города Астаны.

Фото: ecrats.org
Фото: ecrats.org

Основные факты дела:

  1. Пропаганда терроризма через Telegram
    Казахстанка использовала мессенджер Telegram для распространения материалов и идеологии, поддерживающих терроризм. Она активно участвовала в обсуждениях вооруженных конфликтов по религиозным мотивам, а также планировала выезд в Сирию.

  2. Попытка вывоза дочерей
    Женщина намеревалась отправить своих двух несовершеннолетних дочерей в Сирию, чтобы выдать их замуж за боевиков террористических организаций. Этот шаг был частью ее плана по участию в террористической группе.

  3. Задержание на территории Казахстана
    Подсудимая была задержана в аэропорту Алматы, когда пыталась вылететь через Турцию в Сирию. В ходе расследования были получены неопровержимые доказательства её вовлеченности в подготовку террористической деятельности.

  4. Приговор и наказание
    Суд признал женщину виновной и приговорил её к 7 годам лишения свободы. Обвинение представило суду веские доказательства её участия в пропаганде терроризма и намерении присоединиться к террористической группировке.

Законодательные последствия:

  1. Участие в террористической группе
    За создание, руководство или участие в террористической группировке предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 17 лет с конфискацией имущества.

  2. Пропаганда терроризма
    Публичные призывы или действия, направленные на пропаганду терроризма, могут привести к лишению свободы сроком до 12 лет, также с возможной конфискацией имущества.

Этот случай подчеркивает важность борьбы с террористической пропагандой и угрозой терроризма в стране.

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