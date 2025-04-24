Как сдавать экзамены на разные категории прав и не переплачивать: все нюансы для казахстанцев

С 5 апреля 2025 года в Казахстане вступили в силу изменения, касающиеся получения водительских прав. Одна из актуальных тем, интересующих будущих автолюбителей, — это необходимость сдачи экзаменов при получении прав на несколько категорий вождения. Разберемся, в каких случаях и почему придется сдавать экзамен не один, а несколько раз, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»

Экзамены на права для нескольких категорий

Если кандидат в водители решит получить права на несколько категорий вождения одновременно, ему предстоит пройти ряд испытаний. Важно помнить, что:

Теоретический экзамен сдаётся один раз для всех категорий. Практический экзамен придется сдавать по каждой категории отдельно.

Что включает в себя экзамен по каждой категории?

Каждая категория имеет свои особенности, и сдача практического экзамена проходит на соответствующем транспортном средстве. Вот основные категории и требования к экзаменам:

"A", "А1" — для мотоциклов и скутеров (в том числе на двухколесных транспортных средствах).

"B1" — для трициклов и квадроциклов.

"B" — для легковых автомобилей (максимальная масса не более 3500 кг, до 8 сидений, включая водителя).

"C", "С1" — для грузовых автомобилей с массой более 3500 кг.

"D1" — для малых автобусов (до 28 сидячих мест и длиной до 7 м).

"D" — для больших автобусов (более 28 сидячих мест и длина от 7 м).

"BE" — для легковых автомобилей с прицепом (с максимальной массой состава более 3500 кг).

"CE", "С1Е" — для грузовиков с прицепами или полуприцепами.

"DE", "D1E" — для автобусов с прицепами (вместимость более 28 мест и длина более 7 м).

Важные изменения с 2025 года

С 5 апреля 2025 года в Казахстане также введены новые правила для владельцев мопедов. Теперь мопеды официально считаются механическими транспортными средствами, и для управления ими необходимо иметь водительское удостоверение категории А1, А или В.

Вывод

Таким образом, если казахстанец решит сдать на несколько категорий вождения, ему нужно быть готовым сдавать практический экзамен на каждом типе транспортного средства отдельно. Теоретическую часть сдавать только один раз. Это стоит учитывать при планировании получения водительского удостоверения на несколько категорий одновременно.