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24.04.2025, 12:14

Токаев: "Никто не имеет права навязывать, на каком языке говорить"

Новости Казахстана 0 610

Сегодня, 24 апреля 2025 года, в своем выступлении на заседании Ассамблеи народа Казахстана, президент Касым-Жомарт Токаев затронул важный вопрос о языковой политике и призвал к национальному единству. Глава государства отметил необходимость противодействия провокациям, направленным на разжигание социальной розни, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото пресс-службы Акорды
Фото пресс-службы Акорды

Президент осудил провокации в отношении языковой политики

Основные моменты речи президента:

Языковая ситуация в образовании
Токаев подчеркнул, что на сегодняшний день около 80% выпускников Казахстана сдают ЕНТ (Единое национальное тестирование) на казахском языке. Также он отметил, что более 70% первоклассников в этом году начнут обучение на государственном языке, что свидетельствует о росте использования казахского языка в образовательной системе.

Недопустимость навязывания языка общения
Президент заявил, что в Казахстане никто не имеет права навязывать гражданам, на каком языке им общаться в личной беседе или на публичных выступлениях. Он также добавил, что все провокации, направленные на создание конфликтов по этому вопросу, будут пресекаться, а виновные будут наказаны по закону.

Противодействие внутренним и внешним провокациям
Касым-Жомарт Токаев особо отметил, что провокаторы, как внутри страны, так и за рубежом, которые занимаются дестабилизацией ситуации по заказу иностранных сил, не останутся без внимания. Эти действия, по словам президента, направлены на разжигание межэтнической розни и разрушение внутренней гармонии в обществе.

Ценности национального единства
В прошлом году, на заседании Национального курултая, Токаев изложил основные ценности, на которых строится стабильность Казахстана: единство, патриотизм, независимость и согласие. Он вновь подчеркнул, что те, кто работает на разобщение общества, будут наказаны по всей строгости закона. В то же время граждане, способствующие единству и согласию, всегда будут в почете.

Развитие казахского языка как языка межэтнического общения
Говоря о развитии казахского языка, президент выразил уверенность в том, что со временем он станет языком межэтнического общения в стране. Он отметил важность стратегической сдержанности и толерантности в решении вопросов, связанных с языковой политикой, принимая во внимание как внутренние, так и внешние факторы.

Заключение: Касым-Жомарт Токаев вновь напомнил о важности поддержания стабильности и согласия в стране. В свете текущих внешних и внутренних вызовов, президент призвал к внимательному и сбалансированному подходу к вопросам языковой политики, подчеркнув, что всячески поддерживает развитие государственного языка, который, по его мнению, станет символом единства и взаимопонимания в Казахстане.

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