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24.04.2025, 12:51

«Демократия на зарубежные деньги» — Президент о проплаченных атаках на Казахстан

Новости Казахстана 0 604

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, выступил с важным заявлением на XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана, затронув тему деятельности зарубежных неправительственных организаций (НПО) и их влияния на внутреннюю политику страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz

Конструктивная критика против провокаций

Глава государства подчеркнул важность различия между конструктивной критикой и разрушительным критиканством, а также между безобидной пародией и откровенными оскорблениями. По его словам, Казахстан всегда будет стоять на страже своей внутренней стабильности, пресекающей любые попытки подрыва межэтнического согласия и мира, независимо от того, кто за ними стоит.

Зарубежные атаки под прикрытием свободы слова

Токаев отметил, что некоторые так называемые правозащитные организации, блогеры и журналисты, часто провоцируют общественное недовольство, создавая негативный имидж Казахстана за рубежом. Проблема, по его мнению, заключается в том, что эти атаки имеют проплаченный характер, а их инициаторы, в том числе бывшие граждане Казахстана, используют свое влияние в качестве инструмента для выполнения заказов, финансируемых из-за рубежа.

Президент заявил, что данные действия являются частью более широкой кампании, где за внешней критикой скрываются попытки манипуляции общественным мнением, а также пренебрежение национальными интересами Казахстана. «Демократия на зарубежные деньги» — именно так Токаев охарактеризовал подобные манипуляции, подчеркнув, что зарубежные страны не заинтересованы в реальном благополучии Казахстана и его демократическом развитии.

Ответ на проблемы внутри страны: по своим правилам

Вместе с тем, президент отметил, что Казахстан не скрывает наличия проблем, которые, как и в любой другой стране, существуют. Однако он заявил, что проблемы должны решаться на основе отечественного законодательства и в интересах национальной безопасности и суверенитета. Токаев отметил, что действия по разрешению этих проблем не должны диктоваться извне, а должны учитывать уникальные особенности Казахстана.

Президент также выразил уверенность, что граждане Казахстана и международные партнеры, настроенные на добрососедство, прекрасно понимают логику таких действий, и разделяют видение будущего страны, основанное на традициях и ценностях.

Заключение: укрепление национальной идентичности

Токаев завершил свою речь акцентом на важности единства нации, которая основывается на историко-культурных традициях, менталитете и общем образе жизни. Он заявил, что эти основы цементируют Казахстан как единое целое, несмотря на попытки извне разрушить внутреннюю гармонию.

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