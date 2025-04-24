«Весь мир восхищался». Токаев — о помощи казахстанцев пострадавшим в авиакатастрофе под Актау

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сессии Ассамблеи народа Казахстана поделился воспоминаниями о трагическом событии, которое произошло в декабре прошлого года, — крушении самолета под Актау. Он отметил, что в эти критические моменты казахстанцы продемонстрировали высочайшие качества солидарности и человечности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: МЧС Республики Казахстан

По словам Токаева, народ Казахстана снова доказал свою сплоченность и готовность прийти на помощь в трудные минуты.

«Когда случилась авиакатастрофа под Актау, наши граждане не остались равнодушными. Они выстроились в очередь, чтобы сдать кровь, приносили цветы в посольство Азербайджана, выражая соболезнования. Мир был восхищен тем, как сплотились наши люди, проявив не только помощь, но и настоящую человечность», — подчеркнул он.

Президент также отметил, что такие моменты открывают лучшие черты характера казахстанцев, такие как милосердие, сострадание и доброжелательность. Эти качества, по его мнению, следует сохранять и передавать будущим поколениям.

«В такие моменты особенно ярко проявляется доброта и открытость наших соотечественников. Мы должны сохранить эти ценности и передать их молодежи», — добавил Токаев.

Крушение самолета под Актау: детали трагедии

25 декабря 2024 года произошла катастрофа с пассажирским самолетом Embraer, принадлежащим азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL). Самолет, выполнявший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение при попытке экстренной посадки в трех километрах от аэропорта Актау. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа.

Следственные мероприятия по делу ведутся в рамках конвенции Международной организации гражданской авиации (ИКАО), при участии специалистов из Казахстана, Азербайджана, России и международных экспертов. Черные ящики были изъяты и расшифровываются с участием специалистов из разных стран.

Среди погибших не оказалось казахстанцев, однако среди выживших были граждане Азербайджана, России и Кыргызстана. Казахстанцы, к сожалению, среди выживших не числились.