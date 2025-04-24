18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
517.16
588.48
6.23
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
24.04.2025, 13:35

Не нужно ждать 63 лет: как выйти на пенсию досрочно и по закону

Новости Казахстана 0 5 674

В Казахстане отдельные категории граждан имеют право на досрочное оформление пенсионных выплат — в том числе с 55 лет. Речь идет о тех, кто трудился на вредном производстве и имеет специальный пенсионный стаж, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Обычный пенсионный возраст

В республике установлен следующий официальный пенсионный возраст:

  • 61 год — для женщин;

  • 63 года — для мужчин.

С этого момента казахстанцы могут получать государственную базовую и солидарную пенсию, а также выплаты из ЕНПФ, если накоплены средства за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ).

Пенсия в 50 лет — для тех, кто делал добровольные взносы

Тем, кто вносил добровольные пенсионные взносы (ДПВ), доступна возможность оформить пенсионные выплаты уже с 50 лет. Эти взносы граждане перечисляют в фонд по собственной инициативе, помимо обязательных.

Пенсия с 55 лет — для работников вредных производств

Отдельная категория — казахстанцы, проработавшие на вредных или опасных производствах. Им положены пенсионные выплаты с 55 лет, но при соблюдении ключевого условия:

Не менее 84 месяцев (7 лет) уплаты обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ).

Оформление осуществляется через госкорпорацию "Правительство для граждан". Необходимые документы:

  • удостоверение личности,

  • сведения о банковском счете.

Также выплаты могут быть назначены проактивно, если гражданин участвует в системе спецсоцвыплат, известных как "шахтерское пособие".

Какие выплаты положены

Трудившиеся во вредных условиях получают:

  • пенсию из ЕНПФ (ОПВ и ОППВ),

  • выплаты из госбюджета и иных источников в рамках специальной социальной поддержки.

Важно помнить

  • Подать заявление на пенсию можно за 10 дней до достижения пенсионного возраста.

  • В случае просрочки — недополученные суммы не компенсируются.

  • Пенсионные выплаты из ЕНПФ могут быть назначены автоматически — если откликнуться на SMS-уведомление, поступающее через Базу мобильных граждан.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в маеНовости Казахстана
01.04.2025, 09:57 0
Новые правила автострахования в Казахстане: что нужно знать водителям, чтобы не переплачиватьНовости Казахстана
17.04.2025, 14:02 0
Казахстанские семьи получат выплаты на образование детей — 60 МРП на каждогоНовости Казахстана
07.04.2025, 11:30 0

Последние комментарии

< >
Озеленители Актау: Удаляем траву и сорняки только в лунках деревьев
Arzt_MD → Да, просто ужас. Про сорняки... как же они далеки от профессии агронома. Выкос травы необходимо запретить, варварство, высушивают землю, это же не Өскемен.
Казахстанский бензин отправляется за рубеж: 40 тыс. тонн АИ-92 на экспорт
Aqtau_2023 → Знаем мы ваши торги, сегодня продали подешевле, а завтра покупать у России подороже. В промежутке везде откаты и всем жить хорошо.
Школьные поборы: куда жаловаться жителям Мангистау
Aqtau_2023 → Все всё знают, но конца этому нет. Пока не восстановите смертную казнь, этого не искоренить.
В одном из микрорайонов Актау ржавая вода затопила дворы
Vladimir00 → Без дураков знаем что порыв.только почему все время рвется.трубы вроде меняли,новые а опять рвутся.
Кто и зачем лишает сквер Шевченко в Актау зеленой травы?
Sara19k → они сами решают,что будет растить на их земле