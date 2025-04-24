Не нужно ждать 63 лет: как выйти на пенсию досрочно и по закону

В Казахстане отдельные категории граждан имеют право на досрочное оформление пенсионных выплат — в том числе с 55 лет. Речь идет о тех, кто трудился на вредном производстве и имеет специальный пенсионный стаж, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Обычный пенсионный возраст

В республике установлен следующий официальный пенсионный возраст:

61 год — для женщин;

63 года — для мужчин.

С этого момента казахстанцы могут получать государственную базовую и солидарную пенсию, а также выплаты из ЕНПФ, если накоплены средства за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ).

Пенсия в 50 лет — для тех, кто делал добровольные взносы

Тем, кто вносил добровольные пенсионные взносы (ДПВ), доступна возможность оформить пенсионные выплаты уже с 50 лет. Эти взносы граждане перечисляют в фонд по собственной инициативе, помимо обязательных.

Пенсия с 55 лет — для работников вредных производств

Отдельная категория — казахстанцы, проработавшие на вредных или опасных производствах. Им положены пенсионные выплаты с 55 лет, но при соблюдении ключевого условия:

Не менее 84 месяцев (7 лет) уплаты обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ).

Оформление осуществляется через госкорпорацию "Правительство для граждан". Необходимые документы:

удостоверение личности,

сведения о банковском счете.

Также выплаты могут быть назначены проактивно, если гражданин участвует в системе спецсоцвыплат, известных как "шахтерское пособие".

Какие выплаты положены

Трудившиеся во вредных условиях получают:

пенсию из ЕНПФ (ОПВ и ОППВ),

выплаты из госбюджета и иных источников в рамках специальной социальной поддержки.

Важно помнить