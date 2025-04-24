Не нужно ждать 63 лет: как выйти на пенсию досрочно и по закону

В Казахстане отдельные категории граждан имеют право на досрочное оформление пенсионных выплат — в том числе с 55 лет. Речь идет о тех, кто трудился на вредном производстве и имеет специальный пенсионный стаж, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
В республике установлен следующий официальный пенсионный возраст:
61 год — для женщин;
63 года — для мужчин.
С этого момента казахстанцы могут получать государственную базовую и солидарную пенсию, а также выплаты из ЕНПФ, если накоплены средства за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ).
Тем, кто вносил добровольные пенсионные взносы (ДПВ), доступна возможность оформить пенсионные выплаты уже с 50 лет. Эти взносы граждане перечисляют в фонд по собственной инициативе, помимо обязательных.
Отдельная категория — казахстанцы, проработавшие на вредных или опасных производствах. Им положены пенсионные выплаты с 55 лет, но при соблюдении ключевого условия:
Не менее 84 месяцев (7 лет) уплаты обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ).
Оформление осуществляется через госкорпорацию "Правительство для граждан". Необходимые документы:
удостоверение личности,
сведения о банковском счете.
Также выплаты могут быть назначены проактивно, если гражданин участвует в системе спецсоцвыплат, известных как "шахтерское пособие".
Трудившиеся во вредных условиях получают:
пенсию из ЕНПФ (ОПВ и ОППВ),
выплаты из госбюджета и иных источников в рамках специальной социальной поддержки.
Подать заявление на пенсию можно за 10 дней до достижения пенсионного возраста.
В случае просрочки — недополученные суммы не компенсируются.
Пенсионные выплаты из ЕНПФ могут быть назначены автоматически — если откликнуться на SMS-уведомление, поступающее через Базу мобильных граждан.
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